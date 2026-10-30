Scapi de mobila veche, dar nu o poți lăsa lângă ghenă. Ce reguli trebuie respectate și ce amenzi riști
Abandonarea mobilei vechi, a saltelelor sau a altor deșeuri voluminoase pe domeniul public poate aduce persoanelor fizice amenzi între 30.000 și 45.000 de lei. Dacă îți schimbi mobilierul, trebuie să urmezi procedura de colectare stabilită în localitate, inclusiv locul și ora predării. Avocatul Radu Pavel a explicat pentru Digi24.ro ce variante legale există și de ce programarea unei ridicări nu permite depozitarea obiectelor oriunde în jurul blocului.
Unde poți preda gratuit mobila veche
Mobilierul și saltelele pot fi predate în cadrul campaniilor de colectare organizate periodic sau la centrele amenajate pentru deșeuri voluminoase. Pentru a afla unde funcționează aceste puncte și ce program au, verifică informațiile publicate de primărie și de operatorul de salubrizare.
„Acestea pot fi predate gratuit fie în cadrul campaniilor de colectare organizate periodic, despre care autoritățile locale au obligația de a informa populația, fie la centrele special amenajate în acest scop”, a explicat avocatul Radu Pavel.
Posibilitatea predării fără plată a deșeurilor voluminoase, inclusiv saltele și mobilă, este prevăzută la art. 60 alin. (1) lit. A lit. h) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. Separat, art. 4 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 101/2006 reglementează colectarea acestora în baza unui program prestabilit cu autoritățile locale, la solicitarea celor care le generează.
Când poate veni operatorul să ridice mobilierul
Dacă nu poți transporta obiectele la un centru, poți solicita ridicarea lor de către operatorul de salubrizare. Serviciul poate fi contra cost, iar procedura și tariful trebuie verificate înainte de programare.
Solicitarea poate fi transmisă telefonic, prin e-mail sau prin platformele puse la dispoziție de operator. Tot atunci trebuie să afli unde se predau obiectele și în ce interval vor fi preluate, pentru a le scoate în condițiile comunicate.
„Dacă operatorul de salubrizare a indicat un anumit loc din fața blocului și un interval precis pentru preluarea mobilierului, acesta poate fi scos acolo în condițiile anunțate”, a precizat avocatul.
În schimb, lăsarea unei canapele pe trotuar sau a unui dulap lângă ghenă, în afara procedurii stabilite, poate fi sancționată. Faptul că intenționezi să chemi ulterior firma de salubritate nu înlocuiește programarea și respectarea regulilor de predare.
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De ce nu poți transforma holul blocului în depozit
Nici spațiile comune nu pot fi folosite fără respectarea drepturilor vecinilor și a normelor de siguranță. Holurile, coridoarele, scările și căile de acces sunt, de regulă, părți comune ale condominiului, conform art. 35 din Legea nr. 196/2018.
„Chiar și temporar, amplasarea lor pe holuri, pe casa scării sau pe căile de acces trebuie să respecte regulile privind folosirea proprietății comune și normele de prevenire a incendiilor”, a explicat Radu Pavel.
Mobilierul lăsat în aceste zone nu trebuie să îngreuneze accesul sau să pună în pericol locatarii. Programarea colectării nu schimbă destinația casei scării și nici obligația de a păstra căile de evacuare utilizabile.
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Amenzile pot ajunge la 45.000 de lei
Art. 20 alin. (3) și (4) din OUG nr. 92/2021 interzice abandonarea, aruncarea și ascunderea deșeurilor, precum și eliminarea, deținerea sau păstrarea acestora în afara spațiilor autorizate. Încălcarea acestor prevederi se sancționează, conform art. 62 alin. (1) lit. b), cu amenzi între 30.000 și 45.000 de lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 70.000 de lei pentru persoanele juridice.
Persoana responsabilă poate suporta și cheltuielile pentru colectarea deșeurilor și curățarea zonei. Dacă autoritățile locale achită inițial aceste costuri deoarece autorul nu este cunoscut, identificarea lui ulterioară permite recuperarea cheltuielilor, în condițiile legii.
Dacă observi mobilier abandonat, poți sesiza Garda Națională de Mediu, poliția locală sau autoritatea competentă. Include adresa exactă, o descriere a obiectelor și fotografii, dacă le poți realiza, pentru a ajuta la identificarea locului.