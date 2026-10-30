Scapi de mobila veche, dar nu o poți lăsa lângă ghenă. Ce reguli trebuie respectate și ce amenzi riști

„Acestea pot fi predate gratuit fie în cadrul campaniilor de colectare organizate periodic, despre care autoritățile locale au obligația de a informa populația, fie la centrele special amenajate în acest scop”, a explicat avocatul Radu Pavel.

Posibilitatea predării fără plată a deșeurilor voluminoase, inclusiv saltele și mobilă, este prevăzută la art. 60 alin. (1) lit. A lit. h) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. Separat, art. 4 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 101/2006 reglementează colectarea acestora în baza unui program prestabilit cu autoritățile locale, la solicitarea celor care le generează.

Când poate veni operatorul să ridice mobilierul

Dacă nu poți transporta obiectele la un centru, poți solicita ridicarea lor de către operatorul de salubrizare. Serviciul poate fi contra cost, iar procedura și tariful trebuie verificate înainte de programare.

Solicitarea poate fi transmisă telefonic, prin e-mail sau prin platformele puse la dispoziție de operator. Tot atunci trebuie să afli unde se predau obiectele și în ce interval vor fi preluate, pentru a le scoate în condițiile comunicate.

„Dacă operatorul de salubrizare a indicat un anumit loc din fața blocului și un interval precis pentru preluarea mobilierului, acesta poate fi scos acolo în condițiile anunțate”, a precizat avocatul.

În schimb, lăsarea unei canapele pe trotuar sau a unui dulap lângă ghenă, în afara procedurii stabilite, poate fi sancționată. Faptul că intenționezi să chemi ulterior firma de salubritate nu înlocuiește programarea și respectarea regulilor de predare.

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De ce nu poți transforma holul blocului în depozit

Nici spațiile comune nu pot fi folosite fără respectarea drepturilor vecinilor și a normelor de siguranță. Holurile, coridoarele, scările și căile de acces sunt, de regulă, părți comune ale condominiului, conform art. 35 din Legea nr. 196/2018.

„Chiar și temporar, amplasarea lor pe holuri, pe casa scării sau pe căile de acces trebuie să respecte regulile privind folosirea proprietății comune și normele de prevenire a incendiilor”, a explicat Radu Pavel.

Mobilierul lăsat în aceste zone nu trebuie să îngreuneze accesul sau să pună în pericol locatarii. Programarea colectării nu schimbă destinația casei scării și nici obligația de a păstra căile de evacuare utilizabile.