Imperiul tech al lui Musk ar putea fi măturat de „valul albastru”. Tesla, SpaceX și celelalte afaceri riscă anchete și blocaje

„Luați-vă avocați”: mesajul din viitoarea conducere a comisiei de control

Robert Garcia, democratul care urmează să preia conducerea Comisiei pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală din Camera Reprezentanților, a reacționat la victoria partidului cu un mesaj scurt: „Luați-vă avocați”. Declarația apare într-un comunicat oficial despre viitoarele priorități de control parlamentar. Este un avertisment politic general, nu unul adresat exclusiv lui Elon Musk.

Un subiect sensibil este DOGE, inițiativa de eficientizare a administrației federale coordonată inițial de miliardar. Un raport al Government Accountability Office, instituția americană de audit care sprijină Congresul, a constatat că echipele DOGE primiseră acces la peste 23 de sisteme informatice din patru agenții. Acestea conțineau inclusiv date personale și informații despre contracte, finanțe și angajați.

Auditorii nu au primit însă suficiente documente pentru a stabili amploarea accesului și respectarea tuturor măsurilor de protecție. Concluzia raportului este că publicul și Congresul nu au garanțiile necesare privind securizarea informațiilor din instituțiile analizate. Raportul documentează lipsuri în verificare și transparență; nu stabilește că Musk ar fi folosit ilegal acele date.

SpaceX are deja de răspuns pentru restricțiile din Ucraina

În cazul SpaceX, există deja un demers parlamentar concret. Senatorul democrat Richard Blumenthal a anunțat o anchetă privind Starlink și Starshield înaintea alegerilor. El a solicitat informații de la Musk și Pentagon despre restricțiile care au afectat comunicațiile militare ucrainene și despre dependența armatei americane de serviciile companiei.

Întrebările sunt precise: cine poate limita sau întrerupe conexiunile, cine a decis schimbările și ce prevăd contractele plătite din bani publici. Scrisoarea îi cere lui Musk documente despre acordurile cu guvernul și comunicările referitoare la restricții, cu răspunsuri scrise solicitate până la 5 noiembrie. Ancheta nu reprezintă o punere sub acuzare penală.

Separat, nouă senatori, republicani și democrați, au cerut o investigație inspectorului general al Pentagonului. Acesta a refuzat, motivând că problema contractuală ar trebui tratată de Forțele Aeriene și Forțele Spațiale americane, conform ABC News, care a consultat răspunsul. Refuzul acestei investigații este distinct de demersul parlamentar al lui Blumenthal.

Playtech a explicat disputa dintre Musk și Ucraina privind regulile Starlink: miliardarul invocă restricțiile serviciului comercial, în timp ce reprezentanți ucraineni spun că operațiunile în discuție foloseau Starshield, destinat utilizărilor guvernamentale și militare. Conexiunile au fost restabilite, dar întrebările despre responsabilitate și controlul serviciului au rămas.