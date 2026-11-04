Imperiul tech al lui Musk ar putea fi măturat de „valul albastru”. Tesla, SpaceX și celelalte afaceri riscă anchete și blocaje
Elon Musk a cheltuit aproape jumătate de miliard de dolari ca să-i ajute pe republicani să câștige alegerile intermediare. Alegătorii au avut însă alte planuri: democrații au obținut majoritățile în ambele camere ale Congresului și au câștigat funcția de guvernator al Texasului, potrivit Reuters. Expresia „val albastru” descrie un succes electoral de amploare al democraților, albastrul fiind culoarea asociată partidului în politica americană.
Pentru cel mai bogat om de pe planetă, înfrângerile din Texas riscă să fie doar începutul unei perioade incomode. Tesla, SpaceX și celelalte afaceri ale sale se pot confrunta cu verificări mai dure ale contractelor publice și subvențiilor, dar și cu întârzieri în aprobarea unor proiecte. Iar politicienii pe care ar fi vrut să-i vadă învinși vor avea acum mai multă putere să-i ceară explicații.
„Luați-vă avocați”: mesajul din viitoarea conducere a comisiei de control
Robert Garcia, democratul care urmează să preia conducerea Comisiei pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală din Camera Reprezentanților, a reacționat la victoria partidului cu un mesaj scurt: „Luați-vă avocați”. Declarația apare într-un comunicat oficial despre viitoarele priorități de control parlamentar. Este un avertisment politic general, nu unul adresat exclusiv lui Elon Musk.
Un subiect sensibil este DOGE, inițiativa de eficientizare a administrației federale coordonată inițial de miliardar. Un raport al Government Accountability Office, instituția americană de audit care sprijină Congresul, a constatat că echipele DOGE primiseră acces la peste 23 de sisteme informatice din patru agenții. Acestea conțineau inclusiv date personale și informații despre contracte, finanțe și angajați.
Auditorii nu au primit însă suficiente documente pentru a stabili amploarea accesului și respectarea tuturor măsurilor de protecție. Concluzia raportului este că publicul și Congresul nu au garanțiile necesare privind securizarea informațiilor din instituțiile analizate. Raportul documentează lipsuri în verificare și transparență; nu stabilește că Musk ar fi folosit ilegal acele date.
SpaceX are deja de răspuns pentru restricțiile din Ucraina
În cazul SpaceX, există deja un demers parlamentar concret. Senatorul democrat Richard Blumenthal a anunțat o anchetă privind Starlink și Starshield înaintea alegerilor. El a solicitat informații de la Musk și Pentagon despre restricțiile care au afectat comunicațiile militare ucrainene și despre dependența armatei americane de serviciile companiei.
Întrebările sunt precise: cine poate limita sau întrerupe conexiunile, cine a decis schimbările și ce prevăd contractele plătite din bani publici. Scrisoarea îi cere lui Musk documente despre acordurile cu guvernul și comunicările referitoare la restricții, cu răspunsuri scrise solicitate până la 5 noiembrie. Ancheta nu reprezintă o punere sub acuzare penală.
Separat, nouă senatori, republicani și democrați, au cerut o investigație inspectorului general al Pentagonului. Acesta a refuzat, motivând că problema contractuală ar trebui tratată de Forțele Aeriene și Forțele Spațiale americane, conform ABC News, care a consultat răspunsul. Refuzul acestei investigații este distinct de demersul parlamentar al lui Blumenthal.
Playtech a explicat disputa dintre Musk și Ucraina privind regulile Starlink: miliardarul invocă restricțiile serviciului comercial, în timp ce reprezentanți ucraineni spun că operațiunile în discuție foloseau Starshield, destinat utilizărilor guvernamentale și militare. Conexiunile au fost restabilite, dar întrebările despre responsabilitate și controlul serviciului au rămas.
În Texas, centrele de date pot rămâne în așteptare
Guvernatoarea aleasă a Texasului, Gina Hinojosa, susține în programul său oficial suspendarea noilor centre de date până la adoptarea unor protecții legale pentru comunități. Ea cere și eliminarea facilităților fiscale generoase acordate acestor proiecte. Pentru companiile care își pregătesc extinderea infrastructurii AI, aplicarea programului ar putea însemna aprobări mai lente și condiții suplimentare.
Disputa nu a început odată cu victoria democraților. Guvernatorul republican Greg Abbott ordonase deja oprirea unor aprobări până la finalizarea verificărilor privind infrastructura electrică și consumul de apă. Hinojosa vrea ca pauza să dureze până la adoptarea unor reguli prin lege. Este vorba despre dezvoltarea proiectelor noi, fără un anunț de închidere generală a centrelor existente.
Texasul contează direct pentru afacerile lui Musk: Tesla are aici fabrica din Austin și operațiuni de robotaxi, iar SpaceX folosește baza Starbase pentru lansările Starship. Schimbarea conducerii statului înseamnă că aceste companii vor trebui să lucreze cu o administrație aleasă pe un program care contestă unele dintre avantajele oferite industriei tehnologice.
Investitorii au reacționat deja
Acțiunile Tesla și SpaceX au scăzut cu aproximativ 5% fiecare la deschiderea ședinței bursiere de miercuri, după alegeri, potrivit Business Insider. Publicația estimează că pierderea cumulată de capitalizare a celor două companii a depășit 100 de miliarde de dolari în acel moment. Cifrele descriu începutul tranzacționării, nu rezultatul de la închiderea bursei.
Pentru Tesla, situația se adaugă unui risc politic și de imagine legat de implicarea lui Musk, despre care am scris anterior. Efectele asupra contractelor, investițiilor și autorizărilor vor depinde de măsurile adoptate efectiv. Victoria democraților le oferă adversarilor săi politici ocazia de a cere mai multe explicații, iar companiilor sale le adaugă o incertitudine pe care donațiile electorale nu au reușit să o înlăture.