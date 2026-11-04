Harta banilor din România. Topul județelor în care firmele câștigă cel mai bine. Bucureștiul domină, dar Bacăul și Sibiul surprind
Companiile profitabile din România au înregistrat câștiguri nete cumulate de peste 239 de miliarde de lei în 2025, însă banii sunt distribuiți foarte inegal între județe. O analiză realizată de ListaFirme arată că Bucureștiul, Ilfovul și Clujul concentrează mai mult de jumătate din profiturile firmelor, în timp ce numeroase județe rămân mult în urmă.
Șase din zece firme din România au încheiat anul pe profit
Potrivit analizei ListaFirme, realizată pe baza datelor financiare publice pentru 2025, dintre cele 842.542 de companii active care au depus bilanțul, 509.791 au raportat profit.
Câștigurile nete cumulate ale acestora au ajuns la 239,06 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 47,42 miliarde de euro.
Cu alte cuvinte, aproape 60% dintre firmele analizate au câștigat mai mult decât au cheltuit în anul respectiv. Acest lucru nu înseamnă însă că toate companiile au avut rezultate financiare bune sau că profiturile au fost distribuite uniform.
„Profitabilitatea companiilor din România arată o economie cu rezultate pozitive pentru majoritatea firmelor, dar și cu diferențe semnificative între regiuni”, a declarat Anca Spătaru, director executiv ListaFirme.
Companiile care au obținut cele mai mari profituri
Sectorul energetic se află în fruntea clasamentului companiilor cu cele mai mari profituri dintre liderii județeni. Hidroelectrica, înregistrată în București, a raportat un profit net de 3,34 miliarde de lei, fiind urmată de Romgaz, din Sibiu, cu 3,14 miliarde de lei.
Pe poziția a treia se află Pavăl Holding, din Bacău, cu un profit de 2,35 miliarde de lei. Printre companiile importante se numără și Automobile Dacia, cu 629,18 milioane de lei, Continental Automotive Products, cu 549,81 milioane de lei, și Ford Otosan România, cu 399,90 milioane de lei.
Din cele 42 de companii care conduc clasamentele județene, 38 au capital majoritar privat și numai patru sunt controlate majoritar de stat.
Județele în care firmele câștigă cei mai mulți bani
Bucureștiul domină clasamentul, cu un profit net cumulat de 92,30 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 38,6% din totalul național. Capitala este urmată de Ilfov, cu 16,40 miliarde de lei, și Cluj, cu 14,11 miliarde de lei.
Top 10 județe și municipii după profitul net cumulat al firmelor profitabile în 2025:
|Loc
|Județ / Municipiu
|Profit net cumulat (2025)
|1
|București
|92,30 miliarde lei
|2
|Ilfov
|16,40 miliarde lei
|3
|Cluj
|14,11 miliarde lei
|4
|Timiș
|8,67 miliarde lei
|5
|Sibiu
|8,15 miliarde lei
|6
|Bacău
|8,02 miliarde lei
|7
|Prahova
|6,71 miliarde lei
|8
|Constanța
|6,68 miliarde lei
|9
|Iași
|6,12 miliarde lei
|10
|Brașov
|5,98 miliarde lei
Județele în care firmele au cele mai mici profituri
La polul opus se află Caraș-Severin, cu numai 617,82 milioane de lei, și Mehedinți, cu 623,42 milioane de lei. Covasna, Teleorman și Vaslui completează primele cinci poziții din clasamentul județelor cu cele mai reduse profituri cumulate.
Diferența dintre București și județele aflate la coada clasamentului ajunge astfel la aproape 150 de ori.
Aceste cifre nu reprezintă însă veniturile locuitorilor și nici salariile angajaților. Ele arată profiturile companiilor care au sediul social în fiecare județ, chiar dacă unele desfășoară activități economice și în alte regiuni.
Ce înseamnă aceste diferențe pentru economia României
Concentrarea profiturilor în câteva centre economice arată unde sunt înregistrate cele mai mari companii și unde se acumulează câștigurile acestora.
În schimb, județele cu profituri reduse pot avea mai puține firme mari sau o structură economică diferită. Datele nu demonstrează, singure, că locuitorii acestor județe au automat un nivel de trai mai scăzut.
„Aceste decalaje reflectă concentrarea marilor companii și a activității economice în câteva centre regionale”, a explicat Anca Spătaru.
Potrivit ListaFirme, Bucureștiul și Ilfovul generează împreună 45,47% din profitul net cumulat al firmelor profitabile din România, deși concentrează mai puțin de un sfert dintre acestea.
Analiza evidențiază astfel diferențele importante dintre regiunile țării și rolul marilor companii în distribuția profiturilor la nivel național.