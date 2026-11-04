Harta banilor din România. Topul județelor în care firmele câștigă cel mai bine. Bucureștiul domină, dar Bacăul și Sibiul surprind

Câștigurile nete cumulate ale acestora au ajuns la 239,06 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 47,42 miliarde de euro.

Cu alte cuvinte, aproape 60% dintre firmele analizate au câștigat mai mult decât au cheltuit în anul respectiv. Acest lucru nu înseamnă însă că toate companiile au avut rezultate financiare bune sau că profiturile au fost distribuite uniform.

„Profitabilitatea companiilor din România arată o economie cu rezultate pozitive pentru majoritatea firmelor, dar și cu diferențe semnificative între regiuni”, a declarat Anca Spătaru, director executiv ListaFirme.

Companiile care au obținut cele mai mari profituri

Sectorul energetic se află în fruntea clasamentului companiilor cu cele mai mari profituri dintre liderii județeni. Hidroelectrica, înregistrată în București, a raportat un profit net de 3,34 miliarde de lei, fiind urmată de Romgaz, din Sibiu, cu 3,14 miliarde de lei.

Pe poziția a treia se află Pavăl Holding, din Bacău, cu un profit de 2,35 miliarde de lei. Printre companiile importante se numără și Automobile Dacia, cu 629,18 milioane de lei, Continental Automotive Products, cu 549,81 milioane de lei, și Ford Otosan România, cu 399,90 milioane de lei.

Din cele 42 de companii care conduc clasamentele județene, 38 au capital majoritar privat și numai patru sunt controlate majoritar de stat.

Județele în care firmele câștigă cei mai mulți bani

Bucureștiul domină clasamentul, cu un profit net cumulat de 92,30 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 38,6% din totalul național. Capitala este urmată de Ilfov, cu 16,40 miliarde de lei, și Cluj, cu 14,11 miliarde de lei.

Top 10 județe și municipii după profitul net cumulat al firmelor profitabile în 2025: