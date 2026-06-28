AI în educație: cum eviți trișatul și păstrezi utilitatea reală

În același timp, frica de trișat nu este inventată. Dacă un elev predă un eseu scris integral de AI, fără să fi citit textul, fără să fi gândit argumentele și fără să poată explica propriile concluzii, nu mai vorbim despre învățare. Dacă un student folosește un model generativ pentru a rezolva o lucrare de seminar, dar nu înțelege pașii, sistemul educațional validează o iluzie de competență. Provocarea reală este să separi folosirea AI ca instrument de lucru de folosirea AI ca substitut pentru gândire.

Interdicția totală nu rezolvă problema

Prima reacție a multor școli și universități a fost să interzică folosirea ChatGPT, Gemini, Copilot sau a altor instrumente similare. Pe hârtie, pare o soluție simplă: dacă AI poate genera teme false, îl scoți din ecuație. În practică, interdicția totală funcționează prost. Elevii care vor să trișeze găsesc oricum metode să o facă, iar cei care ar putea folosi AI corect sunt împinși într-o zonă gri, unde nu știu ce este permis și ce nu.

Mai mult, interdicția totală creează o diferență artificială între școală și restul lumii. În redacții, firme de software, agenții de marketing, departamente juridice, companii de consultanță și instituții publice, AI devine deja un instrument obișnuit. Un absolvent care nu știe să verifice, să corecteze, să limiteze și să folosească responsabil un sistem AI va fi dezavantajat. Educația nu ar trebui să ignore o tehnologie pe care piața muncii o integrează tot mai agresiv.

OECD avertiza încă din analiza sa despre guvernanța AI generativ în educație că dezbaterea inițială s-a concentrat pe trișat și pe riscul pierderii învățării, dar că instrumentele generative pot redefini felul în care se predă și se învață. Această observație este esențială. AI nu este doar o mașină de copiat mai sofisticată. Este și un meditator disponibil permanent, un generator de exemple, un simulator de conversație, un critic de text, un instrument de accesibilitate și un ajutor pentru elevii care au nevoie de explicații alternative.

În România, discuția este cu atât mai importantă cu cât sistemul educațional are deja probleme vechi: clase aglomerate, profesori supraîncărcați, diferențe mari între urban și rural, meditații devenite aproape normă și examene standardizate care recompensează deseori reproducerea mecanică. Într-un asemenea context, AI poate agrava inechitățile, dar poate și să le reducă. Depinde de reguli, de formarea profesorilor și de modul în care este regândită evaluarea.

Evaluarea trebuie mutată de la produs la proces

Cea mai mare vulnerabilitate a școlii în fața AI este dependența de produsul final. Dacă nota se acordă exclusiv pentru eseul predat, referatul încărcat pe platformă sau problema rezolvată acasă, profesorul nu mai are suficiente indicii despre munca reală a elevului. Un text fluent, corect gramatical și bine structurat nu mai este o dovadă sigură că elevul a înțeles subiectul. Poate fi rezultatul unei conversații bine purtate cu un chatbot.

Soluția nu este să renunți la teme, ci să schimbi arhitectura evaluării. În loc ca nota să depindă doar de documentul final, ea trebuie să includă pașii intermediari: planul inițial, sursele folosite, ciornele, reflecția personală, explicația orală, jurnalul de lucru și capacitatea elevului de a răspunde la întrebări despre propriul material. Un elev poate folosi AI pentru a-și clarifica structura unui eseu, dar trebuie să poată justifica de ce a ales o idee, ce a schimbat și ce a respins.