Folosește câte o fereastră pe ecran, în loc să le înghesui una lângă alta

Pe un monitor mare, împărțirea ecranului între două sau mai multe ferestre este o metodă practică de lucru. Poți redacta un document într-o parte și consulta informațiile necesare în cealaltă. Pe un laptop de 13 sau 14 inch, aceeași abordare poate deveni incomodă, mai ales dacă textul ajunge prea mic pentru a fi citit fără efort.

O alternativă este folosirea ferestrelor maximizate și trecerea rapidă de la una la alta. În loc să încerci să păstrezi permanent vizibile toate aplicațiile, poți acorda întregul ecran activității la care lucrezi în acel moment.

Atât Windows, cât și macOS permit organizarea activității pe mai multe desktopuri virtuale. Pe un Mac, combinația Control + săgeată stânga sau dreapta permite trecerea între desktopuri. În Windows, aceeași operațiune poate fi realizată cu Windows + Ctrl + săgeată stânga sau dreapta.

Dacă pe fiecare desktop este păstrată o singură fereastră maximizată, schimbarea între document și pagina web folosită pentru documentare devine rapidă. Este o metodă care poate reduce aglomerația vizuală și elimină nevoia de a micșora permanent ferestrele.

Există și situații în care două aplicații trebuie urmărite simultan. În acest caz, o împărțire inegală a ecranului poate fi mai utilă decât două ferestre egale. De exemplu, pagina web poate ocupa aproximativ un sfert din spațiul disponibil, iar documentul de lucru restul ecranului. Multe site-uri își adaptează automat conținutul la ferestre înguste, astfel încât informațiile să rămână lizibile.

Trackpadul poate face lucruri pe care mouse-ul nu le face la fel de rapid

Trackpadul unui laptop modern nu este doar o alternativă mai mică la mouse. Modelele cu funcții multitouch permit folosirea unor gesturi care simplifică navigarea între ferestre și desktopuri virtuale.

De exemplu, glisarea cu mai multe degete poate afișa o imagine de ansamblu a ferestrelor deschise sau poate permite trecerea de la un desktop virtual la altul. În loc să cauți o aplicație printre mai multe ferestre, poți vedea rapid ce este deschis și poți selecta ceea ce ai nevoie.