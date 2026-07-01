Frații Pavăl iau cel mai mare credit acordat vreodată în România. Împrumutul uriaș cu care cumpără Carrefour

Achiziția reprezintă unul dintre cele mai importante transferuri de active din retailul românesc și extinde semnificativ prezența Pavăl Holding într-un domeniu esențial al economiei.

Carrefour a fost retailerul care a deschis primul hipermarket din România, în urmă cu peste două decenii, iar în prezent operează sute de magazine sub diferite formate comerciale.

Banca Transilvania: „Un moment de referință”

Banca Transilvania consideră această finanțare un moment istoric atât pentru instituție, cât și pentru economia românească.

„Este un moment de referință inclusiv pentru Banca Transilvania, care confirmă capacitatea noastră de a susține campioni locali și proiecte de anvergură. Suntem pregătiți să sprijinim proiecte cu impact direct asupra a milioane de clienți și a întregului mediu de afaceri. Mulțumim clientului nostru Pavăl Holding pentru încredere și pentru parteneriatul pe care l-am construit în timp, împreună”, a declarat Ömer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania.

La rândul său, Cosmin Călin, director general adjunct Large Corporate, a subliniat importanța operațiunii.

„Felicităm Pavăl Holding pentru această achiziție, una dintre cele mai importante tranzacții atât din piața de fuziuni și achiziții din România, cât și din retailul românesc. Mulțumim echipei Pavăl Holding pentru colaborarea deosebită în tot acest proces complex și ambițios.”

Mesajul transmis de Pavăl Holding

Reprezentanții Pavăl Holding spun că succesul tranzacției s-a bazat pe încrederea construită în timp între companie și partenerul bancar.

„Le mulțumim partenerilor de la Banca Transilvania pentru seriozitatea și implicarea de care au dat dovadă pe tot parcursul acestui proces. Credem că lucrurile importante și valoroase se construiesc în timp, prin încredere și parteneriate solide, iar această colaborare este un bun exemplu în acest sens”, a declarat Karina Pavăl, vicepreședinte Pavăl Holding.

Cea mai mare finanțare bancară din România

Atât Pavăl Holding, cât și Banca Transilvania au ales să nu comunice valoarea exactă a împrumutului, însă informațiile apărute anterior în piață indică faptul că acesta se ridică la aproximativ jumătate din valoarea tranzacției de 823 de milioane de euro, ceea ce îl transformă în cea mai mare finanțare bancară locală acordată vreodată pentru o singură tranzacție.

Banca Transilvania precizează că, în mod obișnuit, nu face publică valoarea creditelor corporate individuale și nici participarea la finanțările sindicalizate.