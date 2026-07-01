Frații Pavăl iau cel mai mare credit acordat vreodată în România. Împrumutul uriaș cu care cumpără Carrefour
Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman și unii dintre cei mai puternici antreprenori români, au obținut cea mai mare finanțare bancară acordată vreodată pe piața românească pentru a finaliza achiziția operațiunilor Carrefour din România. Banca Transilvania a confirmat că este vorba despre cea mai mare finanțare bilaterală din istoria instituției și din piața bancară locală, marcând una dintre cele mai importante tranzacții din retailul românesc. Deși valoarea exactă a creditului nu a fost făcută publică, informațiile din piață arată că finanțarea reprezintă aproximativ jumătate din valoarea tranzacției, evaluată la 823 de milioane de euro.
Carrefour România intră în portofoliul Pavăl Holding
Tranzacția prin care Pavăl Holding preia operațiunile Carrefour din România a fost finalizată și include companiile Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L.
Achiziția reprezintă unul dintre cele mai importante transferuri de active din retailul românesc și extinde semnificativ prezența Pavăl Holding într-un domeniu esențial al economiei.
Carrefour a fost retailerul care a deschis primul hipermarket din România, în urmă cu peste două decenii, iar în prezent operează sute de magazine sub diferite formate comerciale.
Banca Transilvania: „Un moment de referință”
Banca Transilvania consideră această finanțare un moment istoric atât pentru instituție, cât și pentru economia românească.
„Este un moment de referință inclusiv pentru Banca Transilvania, care confirmă capacitatea noastră de a susține campioni locali și proiecte de anvergură. Suntem pregătiți să sprijinim proiecte cu impact direct asupra a milioane de clienți și a întregului mediu de afaceri. Mulțumim clientului nostru Pavăl Holding pentru încredere și pentru parteneriatul pe care l-am construit în timp, împreună”, a declarat Ömer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania.
La rândul său, Cosmin Călin, director general adjunct Large Corporate, a subliniat importanța operațiunii.
„Felicităm Pavăl Holding pentru această achiziție, una dintre cele mai importante tranzacții atât din piața de fuziuni și achiziții din România, cât și din retailul românesc. Mulțumim echipei Pavăl Holding pentru colaborarea deosebită în tot acest proces complex și ambițios.”
Mesajul transmis de Pavăl Holding
Reprezentanții Pavăl Holding spun că succesul tranzacției s-a bazat pe încrederea construită în timp între companie și partenerul bancar.
„Le mulțumim partenerilor de la Banca Transilvania pentru seriozitatea și implicarea de care au dat dovadă pe tot parcursul acestui proces. Credem că lucrurile importante și valoroase se construiesc în timp, prin încredere și parteneriate solide, iar această colaborare este un bun exemplu în acest sens”, a declarat Karina Pavăl, vicepreședinte Pavăl Holding.
Cea mai mare finanțare bancară din România
Atât Pavăl Holding, cât și Banca Transilvania au ales să nu comunice valoarea exactă a împrumutului, însă informațiile apărute anterior în piață indică faptul că acesta se ridică la aproximativ jumătate din valoarea tranzacției de 823 de milioane de euro, ceea ce îl transformă în cea mai mare finanțare bancară locală acordată vreodată pentru o singură tranzacție.
Banca Transilvania precizează că, în mod obișnuit, nu face publică valoarea creditelor corporate individuale și nici participarea la finanțările sindicalizate.
Achiziția are loc într-un moment important pentru retailerul francez. Carrefour România, compania care operează majoritatea magazinelor din rețea, a înregistrat anul trecut, pentru prima dată în istorie, o pierdere de 64,3 milioane de lei, în condițiile unei cifre de afaceri de 14,1 miliarde de lei, cu peste 13% mai mare decât în anul precedent.
În același timp, fostele magazine Cora au trecut printr-un proces amplu de restructurare, iar aproape 1.000 de angajați au fost concediați. Cu afaceri totale de peste 15 miliarde de lei, grupul Carrefour ocupa poziția a patra pe piața comerțului alimentar din România, după Mega Image-Profi, Lidl și Kaufland.
Pentru grupul francez Carrefour, finalizarea tranzacției va aduce și plata unui dividend excepțional de 150 de milioane de euro, programat pentru 30 iulie 2026. În schimb, pentru frații Pavăl, această achiziție marchează cea mai mare investiție realizată până acum și consolidează poziția capitalului românesc într-unul dintre cele mai importante sectoare economice ale țării.