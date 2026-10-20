Frații Pavăl cumpără o nouă bucată din fosta zonă industrială a Capitalei. Sute de apartamente sau magazine ar putea apărea în locul fabricilor
Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, pregătesc o nouă achiziție imobiliară în București. O parte din fosta platformă industrială ICMA, aflată lângă magazinul Dedeman Pantelimon, urmează să intre în portofoliul lor, într-o zonă în care vechile fabrici lasă treptat locul proiectelor rezidențiale și comerciale.
Peste 11.000 de metri pătrați din fosta platformă ICMA
Potrivit informațiilor Profit.ro, ICMA urmează să aprobe semnarea unui contract de vânzare-cumpărare cu Dedeman pentru cinci terenuri cu o suprafață totală de 11.437 de metri pătrați. Proprietățile fac parte din fosta platformă industrială situată pe strada Industriilor 3-5, în Sectorul 3.
ICMA a fost fondată în 1948 și a produs, printre altele, echipamente de încălzire și agregate de ventilație, inclusiv echipamente utilizate la Centrala Nucleară de la Cernavodă.
După inaugurarea magazinului Dedeman Pantelimon, majoritatea clădirilor fostei fabrici au fost demolate în 2019. Întreaga platformă ICMA, de aproximativ 3,6 hectare, fusese scoasă la vânzare pentru o posibilă investiție imobiliară.
Contractul cu Dedeman ar urma să fie semnat în trimestrul al doilea din 2027, interval necesar pentru rezolvarea procedurilor legale aferente tranzacției.
Frații Pavăl au cumpărat și platforma industrială vecină
Noua tranzacție este importantă mai ales dacă este privită împreună cu o altă achiziție realizată de proprietarii Dedeman. În 2024, frații Pavăl au cumpărat de la familia turcă Eskiocak fosta platformă industrială Andami din cartierul 23 August.
Terenul are aproximativ două hectare, iar construcțiile existente au fost deja demolate. Potrivit specialiștilor citați de Profit.ro, pe proprietate ar putea fi dezvoltate circa 700 de apartamente sau, alternativ, un parc de retail.
Dedeman nu a anunțat însă până acum ce va construi efectiv pe teren. Nici pentru noua proprietate ICMA nu a fost comunicat un proiect concret.
Cele două foste platforme industriale sunt lipite de magazinul Dedeman Pantelimon, deschis în 2018 în urma unei investiții de aproximativ 15 milioane de euro. Prin achizițiile realizate și pregătite aici, Dedeman ar ajunge să controleze peste 3,1 hectare suplimentare de teren, ceea ce creează premisele unei dezvoltări imobiliare de amploare.
Fostele fabrici ale Bucureștiului se transformă
Zona Republica este doar unul dintre exemplele transformării fostelor cartiere industriale ale Capitalei. Terenurile fabricilor dezafectate au devenit în ultimele decenii una dintre principalele surse de suprafețe pentru blocuri, magazine și clădiri de birouri.
AFI Cotroceni și AFI Park au fost dezvoltate pe terenurile fostei UMEB, Campus 6 și The Light au apărut în zona fostei platforme Pumac, iar The Bridge și Orhideea Towers au ocupat terenuri ale fostei fabrici Spicul. Alte proiecte au fost dezvoltate pe fostele platforme Titan, Romfelt sau Frigocom.
În prezent, diferite proiecte sunt pregătite sau dezvoltate și pe terenurile fostelor platforme Romcarton, Romprim, Laromet, Timpuri Noi, Automatica, Semănătoarea, Rocar sau Ventilatorul.
Aproximativ un miliard de euro direcționat spre imobiliare
Pentru frații Pavăl, achizițiile de lângă Dedeman Pantelimon fac parte dintr-o strategie mult mai amplă de diversificare a investițiilor. Proprietarii Dedeman au direcționat până acum aproximativ un miliard de euro către sectorul imobiliar.
Printre cele mai mari tranzacții se numără achiziția portofoliului de birouri al CA Immo pentru 377 de milioane de euro, complexul The Bridge pentru aproximativ 200 de milioane de euro, The Office din Cluj-Napoca pentru peste 120 de milioane de euro și investițiile în U Center și Dacia One.
Frații Pavăl au cumpărat și circa 11 hectare de teren în Pipera, în apropierea Școlii Americane, unde ar putea fi dezvoltate sute de apartamente și spații comerciale. În paralel, lucrează la primul lor ansamblu rezidențial din Bacău și pregătesc proiectul mixt Dedeman Campus, pe aproximativ șapte hectare.
Astfel, terenurile fostelor fabrici din estul Bucureștiului se adaugă unui portofoliu imobiliar deja impresionant. Deocamdată, rămâne deschisă întrebarea esențială pentru zona Pantelimon: vor alege proprietarii Dedeman să construiască sute de locuințe, un parc comercial sau un proiect care să combine cele două funcțiuni?