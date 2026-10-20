Frații Pavăl cumpără o nouă bucată din fosta zonă industrială a Capitalei. Sute de apartamente sau magazine ar putea apărea în locul fabricilor

ICMA a fost fondată în 1948 și a produs, printre altele, echipamente de încălzire și agregate de ventilație, inclusiv echipamente utilizate la Centrala Nucleară de la Cernavodă.

După inaugurarea magazinului Dedeman Pantelimon, majoritatea clădirilor fostei fabrici au fost demolate în 2019. Întreaga platformă ICMA, de aproximativ 3,6 hectare, fusese scoasă la vânzare pentru o posibilă investiție imobiliară.

Contractul cu Dedeman ar urma să fie semnat în trimestrul al doilea din 2027, interval necesar pentru rezolvarea procedurilor legale aferente tranzacției.

Frații Pavăl au cumpărat și platforma industrială vecină

Noua tranzacție este importantă mai ales dacă este privită împreună cu o altă achiziție realizată de proprietarii Dedeman. În 2024, frații Pavăl au cumpărat de la familia turcă Eskiocak fosta platformă industrială Andami din cartierul 23 August.

Terenul are aproximativ două hectare, iar construcțiile existente au fost deja demolate. Potrivit specialiștilor citați de Profit.ro, pe proprietate ar putea fi dezvoltate circa 700 de apartamente sau, alternativ, un parc de retail.

Dedeman nu a anunțat însă până acum ce va construi efectiv pe teren. Nici pentru noua proprietate ICMA nu a fost comunicat un proiect concret.

Cele două foste platforme industriale sunt lipite de magazinul Dedeman Pantelimon, deschis în 2018 în urma unei investiții de aproximativ 15 milioane de euro. Prin achizițiile realizate și pregătite aici, Dedeman ar ajunge să controleze peste 3,1 hectare suplimentare de teren, ceea ce creează premisele unei dezvoltări imobiliare de amploare.