Greșeala pe care o fac românii când economisesc în euro. De ce un curs valutar mai mare nu înseamnă automat profit
Românii care reușesc să pună bani deoparte se întreabă adesea dacă este mai avantajos să economisească în lei sau în euro. Mulți aleg moneda europeană, considerând că astfel își protejează economiile de deprecierea leului. Totuși, un curs valutar în creștere nu garantează automat un câștig. Diferențele dintre cursurile de schimb, dobânzile bancare și comisioanele pot reduce profitul, mai ales atunci când banii economisiți în euro sunt folosiți ulterior pentru cheltuieli în lei.
De ce poți pierde bani chiar dacă euro se apreciază
Una dintre cele mai frecvente greșeli este calcularea câștigului exclusiv pe baza evoluției cursului oficial euro-leu, fără luarea în considerare a costurilor de schimb valutar.
Atunci când o persoană cumpără euro de la bancă, plătește, de regulă, cursul de vânzare al instituției financiare. Dacă ulterior dorește să schimbe economiile înapoi în lei, banca aplică un curs de cumpărare, care este mai mic.
Această diferență poate diminua sau chiar anula câștigul obținut din aprecierea monedei europene.
De exemplu, dacă o persoană cumpără euro la un curs de 5,15 lei și îi vinde ulterior la 5,20 lei, obține un câștig valutar. Însă, dacă la momentul vânzării banca oferă doar 5,10 lei pentru un euro, persoana respectivă pierde bani, chiar dacă între timp cursul oficial a crescut.
Cât câștigi dacă economisești 10.000 de lei timp de un an
Pentru a înțelege mai bine diferențele, putem lua exemplul unei persoane care are economii de 10.000 de lei și dorește să le păstreze timp de 12 luni.
Dacă alege un depozit bancar în lei, cu o dobândă anuală ipotetică de 6%, va obține 600 de lei înainte de impozitare. După reținerea impozitului de 10% pe dobândă, câștigul net va fi de 540 de lei, iar suma finală va ajunge la 10.540 de lei. Dacă aceeași persoană schimbă cei 10.000 de lei în euro, la un curs de 5,20 lei, va obține aproximativ 1.923 de euro.
Presupunând că depozitul în euro oferă o dobândă anuală de 2%, suma acumulată după impozit va fi de aproximativ 1.958 de euro. Dacă, după un an, banca oferă un curs de cumpărare de 5,30 lei pentru un euro, economiile vor valora aproximativ 10.375 de lei.
Astfel, deși euro s-a apreciat, depozitul în lei ar fi adus un câștig cu aproximativ 165 de lei mai mare. Calculele sunt orientative, folosesc dobânzi și cursuri ipotetice și nu includ eventualele comisioane.
Când este mai avantajos să economisești în lei
Economisirea în lei poate fi o soluție potrivită pentru persoanele care își încasează veniturile și își plătesc cheltuielile în moneda națională. Principalul avantaj îl reprezintă dobânzile care, în general, sunt mai mari decât cele oferite pentru depozitele în euro. În plus, dispar costurile asociate schimbului valutar.
Există însă și dezavantaje. Dacă leul se depreciază semnificativ, economiile pot pierde din valoare în raport cu euro. De asemenea, o inflație ridicată poate reduce puterea de cumpărare, chiar dacă depozitul generează dobândă.
În ce situații merită să păstrezi economiile în euro
Economisirea în euro poate fi avantajoasă atunci când banii urmează să fie utilizați pentru cheltuieli exprimate în moneda europeană. De exemplu, persoanele care economisesc pentru achiziționarea unei locuințe cu preț stabilit în euro, pentru o vacanță în străinătate sau pentru alte plăți în valută pot evita riscul unei creșteri a cursului până la momentul achiziției.
Dezavantajele sunt dobânzile de regulă mai mici și costurile conversiei, dacă banii trebuie transformați ulterior în lei.
Cum îți protejezi economiile în 2026
Înainte de alegerea monedei, este important ca românii să stabilească scopul economisirii și perioada în care vor avea nevoie de bani. O variantă poate fi împărțirea economiilor între lei și euro, în funcție de cheltuielile anticipate. De asemenea, compararea dobânzilor nete, a cursurilor bancare și a comisioanelor poate preveni pierderile inutile.
Trebuie avută în vedere și inflația, deoarece un câștig nominal nu înseamnă neapărat că banii își păstrează puterea de cumpărare.
Prin urmare, creșterea cursului euro nu reprezintă, în sine, o garanție a profitului. Pentru cei care economisesc în valută, dar cheltuiesc în lei, câștigul real depinde de suma recuperată după conversie, de dobânzile obținute și de evoluția prețurilor.