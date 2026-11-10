Atunci când o persoană cumpără euro de la bancă, plătește, de regulă, cursul de vânzare al instituției financiare. Dacă ulterior dorește să schimbe economiile înapoi în lei, banca aplică un curs de cumpărare, care este mai mic.

Această diferență poate diminua sau chiar anula câștigul obținut din aprecierea monedei europene.

De exemplu, dacă o persoană cumpără euro la un curs de 5,15 lei și îi vinde ulterior la 5,20 lei, obține un câștig valutar. Însă, dacă la momentul vânzării banca oferă doar 5,10 lei pentru un euro, persoana respectivă pierde bani, chiar dacă între timp cursul oficial a crescut.

Cât câștigi dacă economisești 10.000 de lei timp de un an

Pentru a înțelege mai bine diferențele, putem lua exemplul unei persoane care are economii de 10.000 de lei și dorește să le păstreze timp de 12 luni.

Dacă alege un depozit bancar în lei, cu o dobândă anuală ipotetică de 6%, va obține 600 de lei înainte de impozitare. După reținerea impozitului de 10% pe dobândă, câștigul net va fi de 540 de lei, iar suma finală va ajunge la 10.540 de lei. Dacă aceeași persoană schimbă cei 10.000 de lei în euro, la un curs de 5,20 lei, va obține aproximativ 1.923 de euro.

Presupunând că depozitul în euro oferă o dobândă anuală de 2%, suma acumulată după impozit va fi de aproximativ 1.958 de euro. Dacă, după un an, banca oferă un curs de cumpărare de 5,30 lei pentru un euro, economiile vor valora aproximativ 10.375 de lei.

Astfel, deși euro s-a apreciat, depozitul în lei ar fi adus un câștig cu aproximativ 165 de lei mai mare. Calculele sunt orientative, folosesc dobânzi și cursuri ipotetice și nu includ eventualele comisioane.