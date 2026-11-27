Frații Pavăl reorganizează Carrefour după preluare. Compania va absorbi firma care operează magazinele Supeco
Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, au decis fuziunea Carrefour SA cu Supeco Investment, compania prin care sunt operate magazinele de discount Supeco. Carrefour va prelua toate activele și pasivele firmei absorbite, care va fi dizolvată fără lichidare și radiată de la Registrul Comerțului după finalizarea operațiunii, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro.
Ce presupune fuziunea dintre Carrefour și Supeco Investment
Carrefour SA are rolul de societate absorbantă în această reorganizare. Compania își va continua existența ca societate pe acțiuni de tip închis, în timp ce Supeco Investment va fi integrată în structura sa.
Transferul privește întregul patrimoniu al firmei absorbite, atât activele, cât și obligațiile acesteia. Operațiunea este prezentată drept prima modificare internă a structurii de companii după preluarea activităților Carrefour din România de către Pavăl Holding.
Reorganizarea reduce numărul societăților prin care sunt administrate operațiunile grupului. Activitatea gestionată până acum prin Supeco Investment urmează să intre astfel în compania absorbantă.
Tranzacția prin care Pavăl Holding a preluat operațiunile locale a inclus Carrefour România SA, Supeco Investment SRL, Bringo Magazin SRL și Columbus Active SRL. Potrivit Profit.ro, procesul de preluare a fost finalizat în cursul acestui an.
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Supeco este formatul de discount al grupului
Magazinele Supeco se adresează atât cumpărătorilor persoane fizice, cât și clienților persoane juridice. Compania care le operează se află între primii 20 de retaileri alimentari din România după cifra de afaceri, potrivit datelor prezentate de publicația economică.
Extinderea rețelei a fost limitată în ultimii ani. În 2022 a fost deschis un magazin la Craiova, iar în 2024 unul la Timișoara. În 2023 nu a fost inaugurată nicio unitate nouă.
Unul dintre anii cu cea mai mare expansiune a fost 2019, când au fost deschise aproximativ zece magazine. Ulterior, dezvoltarea rețelei a continuat într-un ritm mult mai redus.
Supeco Investment a revenit pe profit în 2024, după zece ani consecutivi de pierderi. Evoluția a fost asociată cu eficientizarea activității și repoziționarea brandului, conform informațiilor publicate anterior de Profit.ro.
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Proprietarii Dedeman pregătesc și noua identitate a magazinelor
Fuziunea are loc în paralel cu pregătirile pentru schimbarea identității comerciale a rețelei Carrefour din România. Frații Pavăl lucrează la un nou brand care ar urma să înlocuiască sigla franceză, potrivit aceleiași surse.
Procesul de rebranding a fost relatat încă din septembrie. Pentru pregătirea noii identități, proprietarii au apelat la o agenție specializată în consultanță și design de brand.
Preluarea operațiunilor Carrefour marchează extinderea familiei Pavăl în retailul alimentar, după dezvoltarea Dedeman pe piața de bricolaj. În februarie 2026, grupul francez anunța negocieri exclusive cu Pavăl Holding, pe baza unei valori de întreprindere de 823 de milioane de euro.
La momentul acelui anunț, finalizarea tranzacției era estimată pentru a doua jumătate a anului, după obținerea aprobărilor necesare. Reorganizarea prin absorbția Supeco Investment vine după încheierea procesului de achiziție.
Carrefour este prezent în România din 2001, când a deschis primul hipermarket în cartierul Militari din București. Activitățile locale s-au extins ulterior prin mai multe formate comerciale, de la hipermarketuri și supermarketuri până la magazine de proximitate și unități de discount.