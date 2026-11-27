Transferul privește întregul patrimoniu al firmei absorbite, atât activele, cât și obligațiile acesteia. Operațiunea este prezentată drept prima modificare internă a structurii de companii după preluarea activităților Carrefour din România de către Pavăl Holding.

Reorganizarea reduce numărul societăților prin care sunt administrate operațiunile grupului. Activitatea gestionată până acum prin Supeco Investment urmează să intre astfel în compania absorbantă.

Tranzacția prin care Pavăl Holding a preluat operațiunile locale a inclus Carrefour România SA, Supeco Investment SRL, Bringo Magazin SRL și Columbus Active SRL. Potrivit Profit.ro, procesul de preluare a fost finalizat în cursul acestui an.

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Supeco este formatul de discount al grupului

Magazinele Supeco se adresează atât cumpărătorilor persoane fizice, cât și clienților persoane juridice. Compania care le operează se află între primii 20 de retaileri alimentari din România după cifra de afaceri, potrivit datelor prezentate de publicația economică.

Extinderea rețelei a fost limitată în ultimii ani. În 2022 a fost deschis un magazin la Craiova, iar în 2024 unul la Timișoara. În 2023 nu a fost inaugurată nicio unitate nouă.

Unul dintre anii cu cea mai mare expansiune a fost 2019, când au fost deschise aproximativ zece magazine. Ulterior, dezvoltarea rețelei a continuat într-un ritm mult mai redus.