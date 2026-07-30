Poate asociația de proprietari să îți taie apa pentru datorii la întreţinere? Mulţi locatari nu ştiu legea
Mulți proprietari care acumulează restanțe la întreținere se întreabă dacă asociația de proprietari poate decide, pur și simplu, să le întrerupă furnizarea apei pentru a-i determina să își achite datoriile. Deși o astfel de măsură este uneori invocată în conflictele dintre vecini și administrator, legislația în vigoare în 2026 stabilește clar care sunt drepturile și obligațiile fiecărei părți, iar întreruperea utilităților nu este, în cele mai multe situații, o soluție legală.
Ce spune legea în 2026
Relațiile dintre proprietari și asociațiile de proprietari sunt reglementate de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, în forma aplicabilă în anul 2026.
Potrivit acestei legi, asociația are obligația de a recupera restanțele de la proprietarii care nu își achită cotele de contribuție, însă acest lucru trebuie făcut prin mijloacele prevăzute de lege, nu prin întreruperea arbitrară a serviciilor esențiale.
În cele mai multe blocuri, alimentarea cu apă este un serviciu furnizat întregului condominiu, iar asociația nu are posibilitatea și nici dreptul de a decide, din proprie inițiativă, sistarea apei doar pentru un singur apartament.
Poate fi oprită apa unui singur proprietar?
În practică, răspunsul este, de regulă, nu. Asociația de proprietari nu poate hotărî singură să închidă robinetul unui apartament doar pentru că proprietarul are datorii la întreținere. O astfel de măsură poate afecta dreptul de folosință asupra locuinței și poate crea prejudicii, motiv pentru care nu este prevăzută ca sancțiune în legislația privind asociațiile de proprietari.
De exemplu, dacă un proprietar are restanțe de 5.000 de lei acumulate în ultimii doi ani, administratorul nu poate trimite instalatorul să îi întrerupă alimentarea cu apă doar în baza unei decizii a comitetului executiv.
Ce poate face legal asociația
Legea oferă însă asociației mai multe instrumente pentru recuperarea sumelor restante. Printre acestea se numără:
- calcularea penalităților de întârziere, în limitele prevăzute de lege și de hotărârile asociației;
- notificarea proprietarului restant;
- acționarea acestuia în instanță;
- obținerea unui titlu executoriu și recuperarea sumelor prin executare silită, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.
În anumite situații, dacă datoriile rămân neachitate o perioadă îndelungată și există o hotărâre judecătorească definitivă, se poate ajunge inclusiv la executarea silită a bunurilor sau chiar a apartamentului, conform regulilor din Codul de procedură civilă.
Ce se întâmplă dacă furnizorul oprește apa întregului bloc
Există însă și o situație diferită, care îi poate afecta inclusiv pe proprietarii fără datorii. Dacă asociația nu achită facturile către furnizorul de apă, iar contractul este încheiat între furnizor și asociație, există posibilitatea ca furnizarea serviciului să fie suspendată pentru întregul imobil, în condițiile contractului și ale legislației aplicabile.
În acest caz, nu este vorba despre o sancțiune aplicată unui singur proprietar, ci despre consecințele neachitării obligațiilor contractuale ale asociației.
Ce drepturi au proprietarii
Un proprietar care consideră că i-a fost întreruptă apa în mod abuziv poate solicita explicații în scris administratorului și președintelui asociației, poate cere convocarea adunării generale și, dacă apreciază că i-au fost încălcate drepturile, se poate adresa instanței de judecată.
Totodată, proprietarii au dreptul să consulte documentele privind calculul cheltuielilor, situația datoriilor și modul în care sunt administrate fondurile asociației.
De exemplu, un proprietar are o restanță de 1.500 de lei la întreținere. Asociația îi poate calcula penalități, îl poate notifica și, dacă nu plătește, îl poate acționa în instanță. Nu îi poate opri însă apa doar printr-o decizie internă.
Într-un alt caz, mai mulți proprietari nu își achită întreținerea, iar asociația acumulează datorii importante către operatorul regional de apă. Dacă furnizorul suspendă serviciul conform contractului, întreaga scară poate fi afectată, inclusiv locatarii care și-au plătit la timp obligațiile.
În concluzie, legislația aplicabilă în 2026 protejează atât dreptul asociației de a recupera datoriile, cât și drepturile proprietarilor. Restanțele la întreținere pot avea consecințe financiare serioase, însă, în mod obișnuit, întreruperea apei pentru un singur apartament nu reprezintă o măsură pe care asociația de proprietari o poate dispune după propria apreciere.