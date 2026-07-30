Poate asociația de proprietari să îți taie apa pentru datorii la întreţinere? Mulţi locatari nu ştiu legea

Potrivit acestei legi, asociația are obligația de a recupera restanțele de la proprietarii care nu își achită cotele de contribuție, însă acest lucru trebuie făcut prin mijloacele prevăzute de lege, nu prin întreruperea arbitrară a serviciilor esențiale.

În cele mai multe blocuri, alimentarea cu apă este un serviciu furnizat întregului condominiu, iar asociația nu are posibilitatea și nici dreptul de a decide, din proprie inițiativă, sistarea apei doar pentru un singur apartament.

Poate fi oprită apa unui singur proprietar?

În practică, răspunsul este, de regulă, nu. Asociația de proprietari nu poate hotărî singură să închidă robinetul unui apartament doar pentru că proprietarul are datorii la întreținere. O astfel de măsură poate afecta dreptul de folosință asupra locuinței și poate crea prejudicii, motiv pentru care nu este prevăzută ca sancțiune în legislația privind asociațiile de proprietari.

De exemplu, dacă un proprietar are restanțe de 5.000 de lei acumulate în ultimii doi ani, administratorul nu poate trimite instalatorul să îi întrerupă alimentarea cu apă doar în baza unei decizii a comitetului executiv.

Ce poate face legal asociația

Legea oferă însă asociației mai multe instrumente pentru recuperarea sumelor restante. Printre acestea se numără:

calcularea penalităților de întârziere, în limitele prevăzute de lege și de hotărârile asociației;

notificarea proprietarului restant;

acționarea acestuia în instanță;

obținerea unui titlu executoriu și recuperarea sumelor prin executare silită, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

În anumite situații, dacă datoriile rămân neachitate o perioadă îndelungată și există o hotărâre judecătorească definitivă, se poate ajunge inclusiv la executarea silită a bunurilor sau chiar a apartamentului, conform regulilor din Codul de procedură civilă.

Ce se întâmplă dacă furnizorul oprește apa întregului bloc

Există însă și o situație diferită, care îi poate afecta inclusiv pe proprietarii fără datorii. Dacă asociația nu achită facturile către furnizorul de apă, iar contractul este încheiat între furnizor și asociație, există posibilitatea ca furnizarea serviciului să fie suspendată pentru întregul imobil, în condițiile contractului și ale legislației aplicabile.