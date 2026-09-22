Poate asociația de proprietari să-ți ceară bani pentru o reparație de care nu beneficiezi direct? Ce prevede legea

Când trebuie să plătești chiar dacă nu beneficiezi direct de reparație

Articolul 75 din Legea nr. 196/2018 prevede expres că niciun proprietar din condominiu nu este exceptat de la obligația de a contribui la plata cheltuielilor comune doar pentru că renunță la folosirea unei părți din proprietatea comună. Cu alte cuvinte, criteriul nu este cât de des folosește fiecare proprietar acea parte a blocului, ci dacă elementul reparat face parte din proprietatea comună.

Legea enumeră printre cheltuielile repartizate pe cota-parte indiviză lucrările pentru întreținerea, repararea, exploatarea, consolidarea sau reabilitarea părților și instalațiilor comune ale condominiului. Costurile sunt repartizate proporțional cu cota-parte din proprietatea comună deținută de fiecare proprietar.

Lista este extinsă. În categoria proprietății comune pot intra subsolul, conductele și coloanele instalațiilor de apă, canalizare, încălzire și energie electrică, casa scării, podul, terasa, ascensorul, partea comună a interfonului, centrala termică a imobilului, structura de rezistență, fațadele și acoperișul.

Prin urmare, dacă trebuie reparat acoperișul blocului, proprietarul unui apartament de la parter nu poate refuza contribuția numai pentru că locuința sa nu se află imediat sub acoperiș. Acoperișul este o parte comună a clădirii, iar conservarea lui privește condominiul, nu doar apartamentele de la ultimul etaj.

Același principiu se aplică și invers. Proprietarul de la ultimul etaj poate avea de suportat partea care îi revine dintr-o reparație la subsol sau la o coloană comună, chiar dacă nu utilizează direct spațiul respectiv.

Cum se împart banii pentru lucrările la proprietatea comună

Cheltuielile pentru întreținerea și repararea proprietății comune nu se împart automat în mod egal între toate apartamentele. Legea prevede repartizarea lor proporțional cu cota-parte indiviză de proprietate a fiecărui proprietar.

Cota-parte este legată de proprietatea individuală și este cea înscrisă în cartea funciară, pe baza documentației cadastrale, sau, în lipsa acesteia, în actul de proprietate. Astfel, doi proprietari din același bloc pot ajunge să suporte sume diferite pentru aceeași lucrare comună.