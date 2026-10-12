Vecinul nu plătește întreținerea de ani de zile. Cine achită facturile blocului până când asociația își recuperează banii
Un singur apartament care acumulează datorii de mii sau chiar zeci de mii de lei poate crea probleme întregului bloc, mai ales atunci când asociația trebuie să achite în continuare facturile pentru apă, energie, încălzire sau alte servicii. O întrebare apare inevitabil printre proprietarii care își plătesc întreținerea la timp: ajung ei să achite, măcar temporar, și partea vecinului restant?
Datoria rămâne a proprietarului care nu a plătit
În 2026, regulile privind restanțele la întreținere sunt stabilite în principal de Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari și administrarea condominiilor.
Un lucru trebuie clarificat de la început: datoria unui apartament nu devine automat datoria celorlalți proprietari. Legea stabilește modul în care cheltuielile asociației sunt repartizate între proprietăți, iar asociația trebuie să respecte aceste criterii. Cu alte cuvinte, simplul fapt că un vecin nu plătește nu permite mutarea arbitrară a restanței sale în dreptul celorlalte apartamente.
Problema practică este însă alta: furnizorii trebuie plătiți chiar dacă unul dintre proprietari nu și-a achitat partea.
De unde vin banii pentru facturi
Aici intervine fondul de rulment. Legea nr. 196/2018 prevede că asociația trebuie să stabilească un fond de rulment destinat asigurării sumelor necesare plăților curente. Acesta este calculat astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice, raportându-se la luna cu cele mai mari cheltuieli din anul anterior și ținând cont de inflație.
Practic, fondul funcționează ca o rezervă de lichidități. Dacă factura de apă trebuie plătită pe 15 ale lunii, iar banii de la toți proprietarii nu au fost încă încasați, asociația are de unde să facă plata.
Dacă însă restanțele sunt foarte mari și se întind pe ani, fondul poate deveni insuficient. Asociația poate ajunge astfel în dificultate financiară, motiv pentru care este important ca recuperarea datoriilor să înceapă din timp, nu după ce s-au acumulat sume uriașe.
Pot ceilalți vecini să fie obligați să acopere datoria?
Asociația nu poate lua pur și simplu cei 10.000 de lei datorați de apartamentul 20 și să îi împartă între celelalte apartamente ca și cum aceștia ar reprezenta cheltuielile lor.
Proprietarii pot fi însă obligați să contribuie la fondurile asociației stabilite legal, inclusiv la reîntregirea fondului de rulment, iar acest lucru poate crea senzația că vecinii bun-platnici „acoperă” temporar lipsa banilor produsă de restanțieri. Din punct de vedere contabil și juridic, restanța trebuie să rămână însă în sarcina proprietarului care a acumulat-o.
După cât timp poate fi dat în judecată datornicul
Legea oferă asociației instrumente clare. Termenul de plată al întreținerii este de maximum 30 de zile calendaristice de la afișarea listei. Asociația poate stabili penalități de cel mult 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, aplicate după 30 de zile de la scadență, iar penalitățile nu pot depăși suma asupra căreia au fost calculate.
Administratorul trebuie să îl notifice în scris pe proprietarul restant și să informeze conducerea asociației.
Mai important, asociația îl poate acționa în instanță dacă nu și-a achitat contribuțiile mai mult de 60 de zile de la scadență, adică 90 de zile de la afișarea listei. Acțiunea asociației pentru recuperarea acestor sume este scutită de taxa de timbru.
Datoria poate ajunge la executare
Dacă asociația câștigă procesul, hotărârea poate fi pusă în executare prin mijloacele permise de Codul de procedură civilă. Așadar, faptul că un proprietar refuză ani la rând să achite întreținerea nu înseamnă că datoria dispare.
Pentru vecinii care plătesc regulat, diferența esențială este aceasta: ei contribuie în continuare la propriile cheltuieli și la fondurile legal constituite ale blocului, care pot asigura temporar lichiditățile necesare. Datoria restantă nu trebuie însă redistribuită pur și simplu celorlalți proprietari. Ea rămâne în evidența apartamentului restant și trebuie recuperată de asociație, inclusiv prin instanță și executare silită atunci când este necesar.