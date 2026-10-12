Vecinul nu plătește întreținerea de ani de zile. Cine achită facturile blocului până când asociația își recuperează banii

Un lucru trebuie clarificat de la început: datoria unui apartament nu devine automat datoria celorlalți proprietari. Legea stabilește modul în care cheltuielile asociației sunt repartizate între proprietăți, iar asociația trebuie să respecte aceste criterii. Cu alte cuvinte, simplul fapt că un vecin nu plătește nu permite mutarea arbitrară a restanței sale în dreptul celorlalte apartamente.

Problema practică este însă alta: furnizorii trebuie plătiți chiar dacă unul dintre proprietari nu și-a achitat partea.

De unde vin banii pentru facturi

Aici intervine fondul de rulment. Legea nr. 196/2018 prevede că asociația trebuie să stabilească un fond de rulment destinat asigurării sumelor necesare plăților curente. Acesta este calculat astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice, raportându-se la luna cu cele mai mari cheltuieli din anul anterior și ținând cont de inflație.

Practic, fondul funcționează ca o rezervă de lichidități. Dacă factura de apă trebuie plătită pe 15 ale lunii, iar banii de la toți proprietarii nu au fost încă încasați, asociația are de unde să facă plata.

Dacă însă restanțele sunt foarte mari și se întind pe ani, fondul poate deveni insuficient. Asociația poate ajunge astfel în dificultate financiară, motiv pentru care este important ca recuperarea datoriilor să înceapă din timp, nu după ce s-au acumulat sume uriașe.

Pot ceilalți vecini să fie obligați să acopere datoria?

Asociația nu poate lua pur și simplu cei 10.000 de lei datorați de apartamentul 20 și să îi împartă între celelalte apartamente ca și cum aceștia ar reprezenta cheltuielile lor.

Proprietarii pot fi însă obligați să contribuie la fondurile asociației stabilite legal, inclusiv la reîntregirea fondului de rulment, iar acest lucru poate crea senzația că vecinii bun-platnici „acoperă” temporar lipsa banilor produsă de restanțieri. Din punct de vedere contabil și juridic, restanța trebuie să rămână însă în sarcina proprietarului care a acumulat-o.