A plătit 450 de euro pentru un mic dejun fără să știe. Cum a fost păcălit un pensionar timp de doi ani

Astfel, cardul pensionarului ajungea în mod repetat în mâinile angajatului, fără ca proprietarul să poată verifica personal suma introdusă pe terminal. În acest mod au fost efectuate numeroase tranzacții neautorizate.

Ancheta a arătat că debitările ilegale au început în iunie 2023 și au continuat până în iunie 2025. La început, sumele retrase erau relativ mici, de aproximativ 30 de euro, însă pe parcurs valoarea acestora a crescut constant. În unele situații, tranzacțiile ajungeau chiar și la 450 de euro.

Victima nu a realizat că, pe lângă costul meselor consumate, din contul său erau retrași bani suplimentari.

Prejudiciu de 22.000 de euro și condamnare la închisoare

Cazul a fost investigat de Poliția Națională din Granada în cadrul unei operațiuni denumite „Mic dejun”. La finalul anchetei, oamenii legii au arestat un bărbat în vârstă de 57 de ani, suspectat că a orchestrat întreaga schemă.

După prezentarea în fața instanței, acesta a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare.

Autoritățile au stabilit că pensionarul a fost prejudiciat cu aproximativ 22.000 de euro pe durata celor aproape doi ani în care au avut loc tranzacțiile neautorizate.

Ce spune legea despre astfel de fraude

Articolul 248 din Codul Penal al Spaniei menționat în documentele cazului prevede că fraudă comit persoanele care, cu intenția de a obține un beneficiu, folosesc metode de înșelăciune pentru a induce în eroare o altă persoană și a o determina să efectueze un act care îi produce un prejudiciu.