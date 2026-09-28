Phishing fără parolă: cum sunt atacate conturile prin aprobarea unei aplicații aparent legitime?

Atacul folosește chiar procesul real de autentificare

Scenariul începe adesea cu un mesaj care promite acces la un document, la o platformă de semnare, la o aplicație de videoconferință sau la un instrument cu inteligență artificială. Linkul poate deschide o pagină controlată de atacator, dar pasul decisiv redirecționează victima către serviciul real de autentificare al companiei. Bara de adrese poate afișa domeniul corect, certificatul conexiunii este valid, iar fereastra de conectare arată exact ca în fiecare zi. Indiciile clasice folosite pentru identificarea unui site fals nu mai sunt suficiente, deoarece partea de autentificare nu este imitată.

După conectare apare ecranul de consimțământ. Acolo sunt enumerate numele aplicației, editorul și permisiunile solicitate. Un atac bine pregătit folosește un nume neutru sau apropiat de un instrument cunoscut, o pictogramă profesională și o explicație plauzibilă. Utilizatorul grăbit vede un pas suplimentar înainte de documentul promis și apasă Accept fără să compare funcția oferită cu drepturile cerute. Dacă aplicația pretinde că transformă un fișier în PDF, dar solicită citirea tuturor mesajelor sau acces permanent la documentele din cloud, disproporția este semnalul important.

Autentificarea în doi pași nu oprește acest moment, fiindcă utilizatorul legitim este cel care se conectează și autorizează aplicația. Codul primit pe telefon sau confirmarea biometrică demonstrează furnizorului că persoana aflată în fața ecranului este proprietarul contului. Sistemul nu poate deduce automat că decizia luată după autentificare este influențată de un mesaj fraudulos. MFA continuă să fie esențială împotriva furtului de parole, dar nu poate înlocui evaluarea permisiunilor cerute de o aplicație.

Diferența esențială este cea dintre autentificare și autorizare. Prima răspunde la întrebarea cine este utilizatorul, iar a doua stabilește ce poate face aplicația după ce identitatea a fost confirmată. În atacul prin consimțământ, autentificarea poate fi impecabilă, în timp ce autorizarea este manipulată. Dacă cele două momente sunt percepute drept o singură formalitate, utilizatorul acordă aceleiași ferestre de permisiuni încrederea pe care o are în pagina de conectare. Instruirea trebuie să explice separat aceste etape, pentru ca apariția domeniului autentic să nu fie confundată cu validarea aplicației care solicită acces.

Permisiunea acordată poate deveni o cheie persistentă

În urma aprobării, aplicația poate primi un jeton care îi permite să apeleze servicii în numele utilizatorului. Drepturile exacte depind de lista acceptată și de politicile platformei. Unele permisiuni oferă doar acces la informații de bază din profil, în timp ce altele pot permite citirea mesajelor, consultarea contactelor, deschiderea fișierelor, modificarea calendarelor sau trimiterea de conținut. Diferența dintre un acces modest și unul critic poate fi ascunsă într-o listă lungă pe care mulți utilizatori o tratează ca pe termenii unei aplicații obișnuite.

Un risc suplimentar apare atunci când aplicația primește acces offline sau dreptul de a păstra o autorizare pe termen lung. În această situație, ea poate continua să folosească datele chiar dacă utilizatorul nu are browserul deschis. Atacatorul nu trebuie să rămână conectat la calculatorul victimei și nici să repete phishingul la fiecare utilizare. Poate extrage informații treptat, într-un ritm care seamănă cu activitatea unui serviciu legitim și care produce mai puține semnale vizibile pentru angajat.

Într-o companie, efectul poate depăși contul persoanei care a aprobat cererea. Mesajele conțin conversații cu colegi, invitații, facturi, contracte și legături către aplicații interne. Contactele și structura calendarului pot fi folosite pentru pregătirea unor fraude mai convingătoare, iar fișierele partajate pot include date ale clienților sau informații despre proiecte. Dacă victima are un rol administrativ, o aplicație poate solicita drepturi și mai sensibile. De aceea, privilegiile unui cont trebuie privite și prin prisma aplicațiilor cărora acel cont le poate acorda acces.