Deepfake-ul la verificarea video: cum poate fi deschis un cont bancar folosind o identitate sintetică?

Scopul nu este întotdeauna retragerea imediată a banilor. Un cont poate fi folosit pentru a primi fonduri din alte fraude, pentru a construi un istoric aparent legitim sau pentru a accesa credit. De aceea, o verificare video reușită nu încheie problema. Banca trebuie să evalueze identitatea, dispozitivul, documentul, comportamentul și tranzacțiile ca părți ale aceluiași risc.

Cum arată traseul unei identități sintetice

Procesul de onboarding are câteva etape previzibile: colectarea datelor, validarea documentului, verificarea persoanei și activarea contului. Atacatorul caută veriga cea mai slabă. Poate folosi date personale provenite din breșe, imagini publice și documente falsificate sau alterate. Informațiile sunt apoi combinate astfel încât să treacă verificările formale, chiar dacă nu descriu o persoană reală și controlabilă.

Este importantă diferența dintre furtul de identitate și identitatea sintetică. În primul caz, profilul aparține în mare parte unei victime reale. În al doilea, profilul este fabricat, deși poate conține fragmente reale de la una sau mai multe persoane. În practică există multe variante hibride. O fotografie reală poate fi legată de o adresă nouă, iar datele unui document pot fi asociate unui telefon și unui e-mail create de atacator.

Deepfake-ul intră în etapa în care sistemul încearcă să lege solicitantul de document. Imaginea unei persoane poate fi animată, înlocuită sau suprapusă peste fața celui care controlează sesiunea. Nu este nevoie ca materialul să convingă un spectator într-un film. Trebuie doar să reziste câteva secunde, în condițiile de compresie ale camerei, și să ofere semnalele așteptate de algoritmul de comparație.

După deschiderea contului, infractorul poate testa limitele cu operațiuni mici și poate lăsa profilul să capete vechime. Această perioadă poate face identitatea mai credibilă în fața altor servicii. Ulterior, contul poate deveni o destinație pentru fraude, un intermediar în transferuri sau o bază pentru solicitări de credit. Detectarea trebuie să continue, deoarece un profil aparent liniștit la început poate fi activat mult mai târziu.

De ce verificarea de prezență poate fi păcălită

Primele sisteme de prezență cereau utilizatorului să clipească, să întoarcă capul sau să rostească o frază. Aceste semnale sunt utile împotriva unei fotografii ținute în fața camerei, dar sunt mai slabe în fața generării video moderne. Un model poate produce mișcări, poate sincroniza buzele și poate adapta iluminarea. Dacă instrucțiunile sunt previzibile, materialul fraudulos poate răspunde fără ca în spate să existe persoana din document.

O distincție tehnică importantă este cea dintre prezentare și injecție. Într-un atac de prezentare, camera vede un ecran, o fotografie sau o mască. Într-un atac de injecție, fluxul fals este introdus în canalul digital dintre punctul de captură și server, de exemplu printr-o cameră virtuală ori un dispozitiv compromis. Al doilea poate evita unele controale care presupun că fiecare cadru vine direct de la senzorul telefonului.