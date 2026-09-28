Bucureștiul intră în octombrie cu un weekend plin: concerte, festivaluri, teatru și evenimente gratuite între 2 și 4 octombrie 2026

Vineri începe cu Creativo și continuă cu Mihail și QFest

Una dintre cele mai accesibile variante este #Creativo – Social Creative Event, care ocupă Pavilionul B1 de la Romexpo între 1 și 4 octombrie. Evenimentul ajunge la ediția a IX-a și este dedicat modei, designului, croitoriei, tehnologiilor textile și antreprenoriatului. Organizatorii anunță workshopuri, demonstrații și mai multe zone tematice, iar participarea la ateliere este gratuită, în limita locurilor disponibile, cu înscriere prealabilă.

Dacă vrei să continui vineri seara cu muzică live, variantele devin foarte diferite. La Quantic, de la ora 18:00, este programată ziua a cincea din QFest 2026, cu Vulture Industries, Sear Bliss, Khepra, Wormgod și Serement. QFest se desfășoară timp de șapte zile, între 28 septembrie și 4 octombrie, și trece prin mai multe zone ale scenei rock și metal.

Pentru un concert pop, Mihail cântă vineri, 2 octombrie, la Hard Rock Cafe, de la ora 21:30. La momentul verificării, biletele porneau de la aproximativ 131 de lei, cu comisionul platformei inclus în prețul afișat.

Tot pe 2 octombrie, oferta de teatru include „Aventuri pe contrasens”, programat la Sala Luceafărul de la 19:30, dar și „Teroare”, la Teatrul Național București. Dacă urmărești frecvent agenda culturală a orașului, găsești și în ghidul Playtech pentru evenimentele din septembrie o imagine mai amplă a sezonului de toamnă.

Sâmbătă, musical, teatru și spectacole pentru toate gusturile

Sâmbătă, 3 octombrie, Creativo continuă la Romexpo de la ora 10:00, astfel că poți începe ziua cu workshopuri și demonstrații înainte de programul cultural de seară. Evenimentul anunță peste 20 de zone tematice, iar organizatorii spun că ediția precedentă a atras peste 5.000 de participanți.

Una dintre producțiile importante ale serii este musicalul „Rebecca”, programat pe 3 octombrie la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”. Pagina oficială a teatrului confirmă pentru această dată distribuția care îi include pe Cristina Popa în rolul Ich, Victor Bucur în Maxim de Winter și Georgiana Mototolea în Mrs. Danvers. Spectacolul începe la ora 18:00, conform platformelor de ticketing.

De la 19:00 este programat și spectacolul „Iona” la Teatrul Dramaturgilor Români, în timp ce la Sala Dalles poate fi văzut „Tango Noir”. De la ora 20:00, Sala Luceafărul găzduiește „Punct. Și de la capăt”.