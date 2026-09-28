Bucureștiul intră în octombrie cu un weekend plin: concerte, festivaluri, teatru și evenimente gratuite între 2 și 4 octombrie 2026
Primul weekend din octombrie nu lasă prea mult loc pentru stat acasă. Între 2 și 4 octombrie 2026, Bucureștiul adună concerte rock și pop, musicaluri, spectacole de teatru, activități pentru copii și un eveniment de amploare dedicat industriilor creative. Programul a fost verificat pe paginile organizatorilor și pe platformele de ticketing disponibile la 28 septembrie, iar oferta merge de la acces gratuit la Romexpo până la Mayhem și Marduk la Quantic.
Este, practic, continuarea unei perioade foarte aglomerate pentru Capitală. După weekendul 25–27 septembrie, cu festivaluri, concerte și evenimente culturale, începutul lui octombrie schimbă puțin registrul, dar nu și ritmul.
Vineri începe cu Creativo și continuă cu Mihail și QFest
Una dintre cele mai accesibile variante este #Creativo – Social Creative Event, care ocupă Pavilionul B1 de la Romexpo între 1 și 4 octombrie. Evenimentul ajunge la ediția a IX-a și este dedicat modei, designului, croitoriei, tehnologiilor textile și antreprenoriatului. Organizatorii anunță workshopuri, demonstrații și mai multe zone tematice, iar participarea la ateliere este gratuită, în limita locurilor disponibile, cu înscriere prealabilă.
Dacă vrei să continui vineri seara cu muzică live, variantele devin foarte diferite. La Quantic, de la ora 18:00, este programată ziua a cincea din QFest 2026, cu Vulture Industries, Sear Bliss, Khepra, Wormgod și Serement. QFest se desfășoară timp de șapte zile, între 28 septembrie și 4 octombrie, și trece prin mai multe zone ale scenei rock și metal.
Pentru un concert pop, Mihail cântă vineri, 2 octombrie, la Hard Rock Cafe, de la ora 21:30. La momentul verificării, biletele porneau de la aproximativ 131 de lei, cu comisionul platformei inclus în prețul afișat.
Tot pe 2 octombrie, oferta de teatru include „Aventuri pe contrasens”, programat la Sala Luceafărul de la 19:30, dar și „Teroare”, la Teatrul Național București. Dacă urmărești frecvent agenda culturală a orașului, găsești și în ghidul Playtech pentru evenimentele din septembrie o imagine mai amplă a sezonului de toamnă.
Sâmbătă, musical, teatru și spectacole pentru toate gusturile
Sâmbătă, 3 octombrie, Creativo continuă la Romexpo de la ora 10:00, astfel că poți începe ziua cu workshopuri și demonstrații înainte de programul cultural de seară. Evenimentul anunță peste 20 de zone tematice, iar organizatorii spun că ediția precedentă a atras peste 5.000 de participanți.
Una dintre producțiile importante ale serii este musicalul „Rebecca”, programat pe 3 octombrie la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”. Pagina oficială a teatrului confirmă pentru această dată distribuția care îi include pe Cristina Popa în rolul Ich, Victor Bucur în Maxim de Winter și Georgiana Mototolea în Mrs. Danvers. Spectacolul începe la ora 18:00, conform platformelor de ticketing.
De la 19:00 este programat și spectacolul „Iona” la Teatrul Dramaturgilor Români, în timp ce la Sala Dalles poate fi văzut „Tango Noir”. De la ora 20:00, Sala Luceafărul găzduiește „Punct. Și de la capăt”.
Există și variante pentru familii. „Cenușăreasa – Vocea Regatului”, producție a Teatrului Muzical Ambasadorii, este programată pe 3 octombrie, de la ora 11:00, la Sala Mică a Palatului Național al Copiilor. Bucureștiul a avut o ofertă culturală consistentă și în weekendurile precedente, de la Comic Con și Sound District până la concertele și evenimentele gratuite din septembrie.
Duminică, Mayhem și Marduk închid QFest, iar Bogdan Simion cântă la Hard Rock Cafe
Duminică, 4 octombrie, vine unul dintre cele mai puternice concerte ale weekendului. Mayhem și Marduk ajung la Quantic pentru „Death Over Europe Part II”, în ultima zi a QFest. Accesul este anunțat de la ora 19:00. Pagina oficială Quantic confirmă evenimentul, însă platforma de bilete indica deja, la momentul verificării, că stocul de bilete este epuizat.
Dacă preferi muzica românească într-un registru complet diferit, Cobzarul Bogdan Simion cântă duminică la Hard Rock Cafe, începând cu ora 21:00. Biletele afișate înainte de weekend costau aproximativ 152 de lei. Pentru familii, ziua începe mult mai devreme: „De-a Harap Alb”, de exemplu, este programat la Sala Mică a Palatului Național al Copiilor de la ora 11:00.
Tot duminică rămâne deschis și #Creativo la Romexpo, până la ora 18:00, ceea ce înseamnă că poți combina un eveniment de zi cu un concert sau un spectacol seara. Programul este suficient de variat încât primul weekend din octombrie să ofere alternative indiferent dacă vrei rock extrem, pop, teatru, musical sau pur și simplu câteva ore la un eveniment cu acces gratuit.