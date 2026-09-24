Hackerii care au atacat Rockstar Games și au amenințat că dezvăluie informații despre GTA 6 au o nouă țintă: FBI. Datele a zeci de mii de persoane, în pericol

De la atacul asupra Rockstar Games la furtul de informații despre agenții FBI

ShinyHunters a intrat în atenția fanilor GTA 6 în aprilie 2026, când gruparea a revendicat un atac informatic asupra Rockstar Games și a amenințat că va publica informații confidențiale dacă nu primește o răscumpărare. Compania a confirmat atunci că o cantitate limitată de date interne fusese accesată în urma compromiterii unui furnizor terț, însă a precizat că incidentul nu afectează jucătorii sau activitatea studioului. Hackerii au publicat ulterior informațiile obținute, dar acestea nu au inclus dezvăluirile majore despre GTA 6 pe care le așteptau unii fani.

Datele publicate se refereau în principal la performanțele financiare ale unor jocuri Rockstar. Printre informațiile apărute se numărau estimări potrivit cărora GTA Online genera aproximativ 1,3 milioane de dolari zilnic. Atacul nu trebuie confundat cu scurgerile de imagini și informații despre povestea GTA 6 revendicate de gruparea Cyberleek, care au vizat direct conținutul viitorului joc. În cazul ShinyHunters, informațiile publicate au oferit mai degrabă detalii despre veniturile companiei decât despre viitorul titlu Grand Theft Auto.

De ce amenință hackerii că vor publica datele angajaților FBI

Noul conflict a început după ce ShinyHunters a contestat un avertisment publicat de FBI în mai 2026. În documentul respectiv, autoritățile americane descriau gruparea drept o organizație implicată în furturi de date și șantaj cibernetic, menționând inclusiv folosirea amenințărilor la adresa victimelor și a membrilor familiilor acestora. Hackerii resping o parte dintre acuzații și solicită agenției federale să modifice sau să elimine informațiile pe care le consideră false.

Pentru a pune presiune asupra autorităților, gruparea a transmis un ultimatum de o săptămână, amenințând că va publica datele presupus furate dacă solicitarea sa nu este îndeplinită. Potrivit relatărilor din presa americană, ShinyHunters susține că a obținut între doi și trei terabytes de informații, care ar include numele unor agenți activi sau retrași, adrese de domiciliu, numere de telefon, date despre soți și soții și anumite informații medicale. Hackerii afirmă că ar fi exploatat o vulnerabilitate necunoscută anterior din software-ul Oracle PeopleSoft, utilizat pentru gestionarea resurselor umane. Aceste afirmații nu au fost însă confirmate integral de FBI.

Atacatorii au vizat și platforma FBIJobs.gov, folosită pentru recrutarea personalului. Marți, 22 septembrie, pagina a fost modificată pentru a afișa un mesaj asociat grupării ShinyHunters, iar anumite servicii de recrutare au devenit indisponibile. Publicația de specialitate The Record relatează că hackerii au transmis unor jurnaliști mostre cu aproximativ 5.000 de înregistrări atribuite unor agenți FBI, a căror autenticitate a fost verificată parțial. Totuși, faptul că unele informații corespund unor persoane reale nu demonstrează că toate datele revendicate au fost furate din sistemele agenției.

FBI investighează incidentul. Ce riscuri ar putea avea publicarea informațiilor

Într-o declarație transmisă presei americane miercuri, 23 septembrie, FBI a precizat că investighează activitatea neautorizată raportată în legătură cu portalul său de recrutare și presupusa compromitere a informațiilor personale ale angajaților. Agenția încearcă să stabilească dacă punctul de intrare al atacatorilor s-a aflat în propriile sisteme sau în infrastructura unui furnizor extern. Autoritățile colaborează cu companiile care asigură funcționarea platformei pentru a identifica eventualele vulnerabilități și pentru a limita riscurile.

Dincolo de impactul asupra reputației instituției, publicarea datelor ar putea avea consecințe directe asupra siguranței persoanelor vizate. Andrew Brandt, specialist în securitate cibernetică la Huntress, a explicat pentru The Record că informațiile despre personalul din structurile de aplicare a legii ar putea fi folosite pentru fraude financiare, amenințări împotriva angajaților și familiilor acestora sau atacuri informatice personalizate. Un risc suplimentar îl reprezintă posibilitatea ca informațiile să ajungă la alte organizații criminale ori la servicii de informații străine.