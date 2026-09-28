România a cumpărat un program folosit pentru extragerea datelor din telefoane. Proprietarii ruși ai companiei și legătura cu FSB, în centrul unui dosar în SUA

În România, Direcția Națională Anticorupție a derulat în 2026 o procedură pentru subscripții și suport tehnic aferente mai multor soluții software, unul dintre loturi fiind dedicat explicit Oxygen Forensics – Oxygen Forensic Detective. Anunțul de atribuire a fost publicat în septembrie, iar procedura face ca România să intre direct în discuția declanșată acum de investigația americană detaliată de POLITICO.

Ce susțin procurorii americani despre Oxygen Forensics

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat pe 23 septembrie 2026 arestarea lui Lee Reiber, directorul executiv al Oxygen Forensics, și a cetățeanului rus Oleg Sergheevici Davydov. Cei doi sunt acuzați, printr-o plângere penală federală, de conspirație pentru fraudă electronică.

Potrivit procurorilor americani, Oxygen Forensics s-ar fi prezentat autorităților din SUA drept o companie independentă, cu sediul în Virginia, fără control străin semnificativ și cu software dezvoltat în Statele Unite. Anchetatorii susțin însă că firma era, în realitate, deținută și controlată de cinci cetățeni ruși prin intermediul unei companii holding din Cipru, iar dezvoltatorii care scriau software-ul lucrau în Rusia.

Acuzațiile susțin că această structură ar fi fost ascunsă în special după introducerea sancțiunilor extinse împotriva Rusiei în 2022, în urma invaziei Ucrainei. Potrivit documentelor judiciare citate de Departamentul de Justiție, proprietarii ruși ar fi continuat să ia decizii importante în companie, să controleze anumite plăți și să păstreze autoritate asupra conturilor bancare, în timp ce Oxygen Forensics declara instituțiilor americane că nu exista un asemenea control străin.

Procurorii mai afirmă că software-ul era dezvoltat și administrat de o echipă aflată în Rusia, sub coordonarea lui Davydov. În martie 2026, conducerea Oxygen Forensics ar fi transmis unor oficiali americani că niciun cetățean rus nu era implicat în dezvoltarea produsului și că nimeni din Rusia nu avea acces la mediul tehnic în care acesta era construit.

Este importantă însă o delimitare clară. Departamentul de Justiție al SUA precizează explicit că plângerea penală nu susține că software-ul Oxygen Forensics ar fi conținut cod malițios și nici că firma l-ar fi folosit pentru acces neautorizat la sistemele sau datele clienților. Dosarul se concentrează asupra presupusei ascunderi a proprietății și a locului real în care era dezvoltat software-ul.

Unde apare legătura cu FSB

Legătura care ridică cele mai multe semne de întrebare vine din structura de proprietate descrisă de procurorii americani. Cei cinci cetățeni ruși despre care autoritățile SUA susțin că dețineau Oxygen Forensics controlau și o companie din Rusia, cunoscută anterior drept Oxygen Software LLC și ulterior redenumită MKO Systems LLC.