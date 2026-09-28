iPhone 18, noua țintă a escrocilor: Kaspersky avertizează asupra magazinelor online false
Popularitatea noilor modele iPhone 18 nu a atras doar atenția celor care vor să-și cumpere unul dintre telefoanele Apple. Kaspersky avertizează că lansarea a devenit și o oportunitate pentru infractorii cibernetici, care au început să folosească magazine online și oferte false pentru a-i păcăli pe cei interesați de noile dispozitive.
Experții companiei de securitate cibernetică au identificat mai multe site-uri create special pentru a profita de interesul pentru iPhone 18. Paginile au fost găsite în mai multe limbi, inclusiv engleză, arabă și portugheză, iar modul în care sunt construite încearcă să le facă să pară magazine reale. În spatele ofertelor atractive se află însă tentative de a obține bani și date personale.
Magazine false care promit reduceri pentru iPhone 18
Unul dintre site-urile identificate de Kaspersky le oferă vizitatorilor posibilitatea de a „cumpăra” un iPhone 18, prezentând inclusiv specificații tehnice și o reducere de 25%. Pentru ca oferta să pară cât mai convingătoare, pagina este construită astfel încât să semene cu un magazin online legitim.
Un detaliu care ar trebui să ridice însă semne de întrebare este reprezentat de metodele de plată puse la dispoziție. Printre acestea se află și Bitcoin, iar persoanele interesate sunt încurajate să trimită banii pentru telefonul pe care cred că îl comandă.
În realitate, cumpărătorul nu are garanția că va primi vreun dispozitiv. Scopul paginii este să îl convingă să introducă date personale și să transfere bani, ceea ce poate transforma o presupusă reducere la iPhone 18 într-o pierdere financiară.
Kaspersky atrage atenția că aspectul profesionist al unui magazin online nu reprezintă o dovadă că acesta este autentic. O pagină poate fi construită special pentru a imita un site legitim și pentru a-i determina pe vizitatori să lase garda jos.
Un alt site cere date personale și informații bancare
Un alt exemplu analizat de Kaspersky pare să îi vizeze în special pe utilizatorii din Brazilia. Site-ul este în limba portugheză, iar prețurile sunt afișate în reali brazilieni. Vizitatorii sunt invitați să precomande un iPhone 18 Pro și pot alege inclusiv culoarea și capacitatea de stocare.
Oferta încearcă să pară și mai atractivă printr-o promisiune neobișnuită: cumpărătorii nu ar trebui să achite întreaga sumă în avans, urmând să plătească diferența ulterior. Site-ul mai susține că banii ar fi rambursați integral în cazul anulării comenzii.
Aceste promisiuni nu ar trebui însă tratate ca o garanție. După alegerea produsului, pagina falsă trece la etapa în care încearcă să obțină cât mai multe informații despre potențiala victimă.
Printre datele solicitate se află numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail, orașul de reședință și chiar datele de contact WhatsApp. Astfel de informații pot fi folosite ulterior în alte tentative de fraudă și în scheme de inginerie socială.
Procesul continuă cu solicitarea datelor cardului bancar. În acest punct, atacatorii pot ajunge să obțină atât informații personale, cât și date financiare, iar victimele riscă să piardă bani și să fie ținta unor alte tentative de fraudă.
Cum îți dai seama că un magazin online este fals
Kaspersky recomandă ca produsele noi să fie cumpărate prin intermediul magazinelor oficiale și al comercianților de încredere. O reducere foarte mare, mai ales în cazul unui produs nou și foarte căutat, merită verificată înainte ca utilizatorul să introducă orice fel de date.
Un prim pas este verificarea adresei site-ului. Numele organizației trebuie analizat cu atenție, inclusiv modul în care este scris URL-ul. O adresă care seamănă cu cea a unui magazin cunoscut poate fi creată tocmai pentru a induce în eroare.
De asemenea, Kaspersky recomandă protejarea informațiilor de plată. Pentru cumpărăturile online pot fi folosite carduri virtuale dedicate sau servicii de plată care limitează expunerea datelor cardului principal ori ale contului bancar.
O altă măsură este folosirea unei soluții de securitate care poate bloca linkurile de phishing. Compania spune că își dezvoltă soluțiile pentru consumatori cu funcții bazate pe AI, care combină algoritmi anti-phishing bazate pe învățare automată, monitorizarea comportamentului în timp real și instrumente pentru verificarea scurgerilor de date și a furtului de identitate.
Kaspersky menționează și faptul că, în 2025, Kaspersky Premium a primit din nou certificarea anuală „Approved” în testele anti-phishing realizate de laboratorul independent AV-Comparatives.
Ce trebuie să faci dacă vrei să cumperi un iPhone 18
Pe lângă verificarea magazinului și a adresei web, Kaspersky recomandă activarea autentificării multifactor pentru conturi și aplicații financiare. Astfel, chiar dacă anumite date ajung în mâinile infractorilor, accesul la cont nu se bazează exclusiv pe parolă.
Este importantă și monitorizarea periodică a extraselor de cont. Orice tranzacție pe care nu o recunoști trebuie verificată rapid, mai ales după o achiziție făcută online.
Cazurile descoperite de Kaspersky arată și cât de ușor poate fi folosit interesul pentru un produs foarte popular într-o tentativă de fraudă. O ofertă pentru un iPhone 18 care pare prea bună pentru a fi adevărată nu ar trebui să fie un motiv pentru o decizie rapidă. Înainte de plată, verificarea magazinului, a URL-ului și a metodei de plată poate face diferența dintre o achiziție reală și o pagină creată pentru a fura bani și date personale.