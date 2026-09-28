iPhone 18, noua țintă a escrocilor: Kaspersky avertizează asupra magazinelor online false

Magazine false care promit reduceri pentru iPhone 18

Unul dintre site-urile identificate de Kaspersky le oferă vizitatorilor posibilitatea de a „cumpăra” un iPhone 18, prezentând inclusiv specificații tehnice și o reducere de 25%. Pentru ca oferta să pară cât mai convingătoare, pagina este construită astfel încât să semene cu un magazin online legitim.

Un detaliu care ar trebui să ridice însă semne de întrebare este reprezentat de metodele de plată puse la dispoziție. Printre acestea se află și Bitcoin, iar persoanele interesate sunt încurajate să trimită banii pentru telefonul pe care cred că îl comandă.

În realitate, cumpărătorul nu are garanția că va primi vreun dispozitiv. Scopul paginii este să îl convingă să introducă date personale și să transfere bani, ceea ce poate transforma o presupusă reducere la iPhone 18 într-o pierdere financiară.

Kaspersky atrage atenția că aspectul profesionist al unui magazin online nu reprezintă o dovadă că acesta este autentic. O pagină poate fi construită special pentru a imita un site legitim și pentru a-i determina pe vizitatori să lase garda jos.

Un alt site cere date personale și informații bancare

Un alt exemplu analizat de Kaspersky pare să îi vizeze în special pe utilizatorii din Brazilia. Site-ul este în limba portugheză, iar prețurile sunt afișate în reali brazilieni. Vizitatorii sunt invitați să precomande un iPhone 18 Pro și pot alege inclusiv culoarea și capacitatea de stocare.

Oferta încearcă să pară și mai atractivă printr-o promisiune neobișnuită: cumpărătorii nu ar trebui să achite întreaga sumă în avans, urmând să plătească diferența ulterior. Site-ul mai susține că banii ar fi rambursați integral în cazul anulării comenzii.

Aceste promisiuni nu ar trebui însă tratate ca o garanție. După alegerea produsului, pagina falsă trece la etapa în care încearcă să obțină cât mai multe informații despre potențiala victimă.