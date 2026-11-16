„Bună ziua, sunt student la Iași și am carte de identitate provizorie, respectiv reședința în Iași, domiciliul nu îl am și nici nu l-am avut vreodată în România. Pot să obțin permisul de conducere cu buletinul provizoriu sau nu?”, a întrebat acesta.

Situația este relevantă și pentru alte persoane care locuiesc temporar în România, fie pentru studii, fie din motive profesionale sau familiale. De exemplu, un utilizator i-a răspuns că documentul provizoriu nu reprezintă automat un impediment.

„Conform legislației actuale din România (Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și reglementările DRPCIV), da, poți urma școala de șoferi și susține examenul pentru obținerea permisului de conducere având o carte de identitate provizorie, însă există o condiție esențială legată de rezidență.”

Ce spune legea despre permisul de conducere și cartea de identitate provizorie

Răspunsul primit pe Reddit este, în principiu, corect. Cartea de identitate provizorie este un act de identitate recunoscut de legislația românească, iar deținerea sa nu exclude automat posibilitatea obținerii permisului.

Potrivit articolului 23¹ din OUG nr. 195/2002, persoanele care au domiciliul sau reședința în România ori dovedesc că studiază în țară de cel puțin șase luni pot solicita examinarea pentru permisul de conducere. Așadar, problema principală nu este caracterul provizoriu al buletinului, ci îndeplinirea condițiilor legale privind reședința sau studiile.

Regula celor 185 de zile. Cine trebuie să o respecte

Legislația stabilește că, în situația obișnuită, o persoană trebuie să locuiască în România cel puțin 185 de zile într-un an calendaristic, având legături personale și profesionale cu țara. Există și situații speciale pentru persoanele care locuiesc alternativ în mai multe state.

În cazul studenților, legea prevede o posibilitate distinctă: aceștia pot solicita permisul dacă demonstrează că urmează studii în România de cel puțin șase luni. Prin urmare, un student care nu are domiciliul în România nu este automat exclus de la examenul auto.

Ce documente trebuie să pregătească studentul

Pentru a demonstra îndeplinirea condițiilor, solicitantul poate avea nevoie de cartea de identitate provizorie valabilă, documente privind reședința și, dacă invocă situația de student, o adeverință emisă de instituția de învățământ. Aceasta trebuie să confirme perioada studiilor, atunci când solicitantul folosește condiția celor șase luni.

Pe lângă aceste documente, candidatul trebuie să îndeplinească cerințele obișnuite pentru obținerea permisului, inclusiv pregătirea într-o școală autorizată și condițiile medicale. Înainte de înscriere, este recomandată verificarea documentelor acceptate la serviciul de permise competent.