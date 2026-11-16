Poți obține permisul de conducere cu buletin provizoriu? Ce spune legea și ce condiții trebuie îndeplinite
Obținerea permisului de conducere în România ridică întrebări pentru persoanele care nu au o carte de identitate permanentă sau un domiciliu stabil în țară. Este și cazul unui student din Iași, care a cerut lămuriri pe Reddit, după ce a constatat că deține doar o carte de identitate provizorie. Legislația permite, în anumite condiții, susținerea examenului auto și în această situație, însă documentul de identitate nu este singurul criteriu verificat de autorități.
Întrebarea unui student din Iași: „Pot lua permisul cu buletinul provizoriu?”
Discuția a pornit de la mesajul publicat de un tânăr pe Reddit, care a explicat că studiază în România, dar nu a avut niciodată domiciliul în țară.
„Bună ziua, sunt student la Iași și am carte de identitate provizorie, respectiv reședința în Iași, domiciliul nu îl am și nici nu l-am avut vreodată în România. Pot să obțin permisul de conducere cu buletinul provizoriu sau nu?”, a întrebat acesta.
Situația este relevantă și pentru alte persoane care locuiesc temporar în România, fie pentru studii, fie din motive profesionale sau familiale. De exemplu, un utilizator i-a răspuns că documentul provizoriu nu reprezintă automat un impediment.
„Conform legislației actuale din România (Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și reglementările DRPCIV), da, poți urma școala de șoferi și susține examenul pentru obținerea permisului de conducere având o carte de identitate provizorie, însă există o condiție esențială legată de rezidență.”
Ce spune legea despre permisul de conducere și cartea de identitate provizorie
Răspunsul primit pe Reddit este, în principiu, corect. Cartea de identitate provizorie este un act de identitate recunoscut de legislația românească, iar deținerea sa nu exclude automat posibilitatea obținerii permisului.
Potrivit articolului 23¹ din OUG nr. 195/2002, persoanele care au domiciliul sau reședința în România ori dovedesc că studiază în țară de cel puțin șase luni pot solicita examinarea pentru permisul de conducere. Așadar, problema principală nu este caracterul provizoriu al buletinului, ci îndeplinirea condițiilor legale privind reședința sau studiile.
Regula celor 185 de zile. Cine trebuie să o respecte
Legislația stabilește că, în situația obișnuită, o persoană trebuie să locuiască în România cel puțin 185 de zile într-un an calendaristic, având legături personale și profesionale cu țara. Există și situații speciale pentru persoanele care locuiesc alternativ în mai multe state.
În cazul studenților, legea prevede o posibilitate distinctă: aceștia pot solicita permisul dacă demonstrează că urmează studii în România de cel puțin șase luni. Prin urmare, un student care nu are domiciliul în România nu este automat exclus de la examenul auto.
Ce documente trebuie să pregătească studentul
Pentru a demonstra îndeplinirea condițiilor, solicitantul poate avea nevoie de cartea de identitate provizorie valabilă, documente privind reședința și, dacă invocă situația de student, o adeverință emisă de instituția de învățământ. Aceasta trebuie să confirme perioada studiilor, atunci când solicitantul folosește condiția celor șase luni.
Pe lângă aceste documente, candidatul trebuie să îndeplinească cerințele obișnuite pentru obținerea permisului, inclusiv pregătirea într-o școală autorizată și condițiile medicale. Înainte de înscriere, este recomandată verificarea documentelor acceptate la serviciul de permise competent.
Poate susține examenul auto în Iași?
Da, dacă îndeplinește condițiile legale și are adresa relevantă în Iași. Potrivit articolului 24 din OUG nr. 195/2002, proba teoretică poate fi susținută la orice autoritate competentă din România, în timp ce proba practică se organizează în funcție de domiciliul, reședința sau adresa la care locuiește persoana aflată la studii de cel puțin șase luni.
Astfel, studentul din exemplul prezentat ar putea obține permisul în România chiar dacă nu a avut niciodată domiciliul aici, cu condiția să demonstreze că se încadrează într-una dintre situațiile prevăzute de lege.
Concluzia este că buletinul provizoriu nu reprezintă, în sine, un impediment pentru obținerea permisului de conducere. Ceea ce contează este ca solicitantul să își poată dovedi situația legală și să îndeplinească toate condițiile necesare examinării.