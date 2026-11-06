Bolile și afecțiunile care te pot lăsa fără permis de conducere. Noi condiții pentru șoferi din 6 noiembrie
Șoferii din România trebuie să respecte noi condiții medicale pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere, începând de vineri, 6 noiembrie 2026. Persoanele cu probleme de vedere, afecțiuni psihice sau antecedente legate de consumul de alcool pot fi declarate inapte pentru șofat. Legea prevede însă și excepții, astfel că anumite diagnostice nu înseamnă automat pierderea dreptului de a conduce.
Ce se schimbă pentru șoferi din 6 noiembrie
Noile prevederi sunt cuprinse într-un ordin al Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial pe 22 octombrie, care actualizează normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare conducerii autovehiculelor.
Potrivit InfoCons, una dintre modificările importante privește posibilitatea ca persoanele cu anumite afecțiuni să obțină sau să își reînnoiască permisul în baza unui aviz medical favorabil.
Concret, medicul specialist poate stabili dacă boala este compatibilă cu șofatul în siguranță. În unele situații, conducătorul auto va trebui să efectueze controale periodice pentru a-și păstra dreptul de a conduce.
Potrivit noilor prevederi, intrate în vigoare la 6 noiembrie 2026, printre problemele medicale care pot împiedica obținerea sau reînnoirea permisului de conducere se numără:
- Deficiențele grave de vedere, atunci când acuitatea vizuală sau câmpul vizual nu îndeplinesc cerințele medicale.
- Vederea dublă (diplopia) și alte afecțiuni oftalmologice care afectează siguranța la volan.
- Pierderea vederii la un ochi, în situațiile în care nu sunt îndeplinite condițiile medicale necesare pentru conducere.
- Tulburările psihice grave, congenitale sau dobândite în urma unor boli, traumatisme ori intervenții neurochirurgicale.
- Tulburările grave sau persistente ale judecății, comportamentului și capacității de adaptare, indiferent de cauza acestora.
- Dependența de alcool și alte tulburări asociate consumului, atunci când sunt incompatibile cu șofatul în siguranță.
- Dependența de droguri sau substanțe psihotrope, precum și tulburările asociate consumului acestora care afectează capacitatea de a conduce.
- Utilizarea unor medicamente sau combinații de medicamente care, potrivit evaluării medicale, afectează siguranța la volan.
Aceste categorii sunt prevăzute în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.829/2026.
Problemele de vedere nu duc automat la pierderea permisului
Noile reguli prevăd evaluări care urmăresc nu doar acuitatea vizuală, ci și câmpul vizual, sensibilitatea la contrast, vederea în lumină slabă sau existența vederii duble.
Pentru conducătorii de autoturisme și motociclete sunt posibile anumite excepții. Chiar dacă o persoană nu îndeplinește toate cerințele obișnuite, aceasta poate primi un aviz favorabil în urma unor examinări suplimentare, dacă specialistul consideră că poate conduce în siguranță.
De asemenea, persoanele care și-au pierdut vederea la un ochi pot conduce în anumite condiții, dacă vederea celuilalt ochi este suficientă și s-au adaptat la această situație.
Ce se întâmplă în cazul afecțiunilor psihice și al consumului de alcool
Persoanele cu tulburări psihice grave sau persistente, care afectează judecata, comportamentul ori capacitatea de adaptare, pot fi declarate inapte pentru conducerea autovehiculelor.
Totuși, un aviz favorabil din partea medicului specialist poate permite obținerea sau reînnoirea permisului, cu obligația respectării unui program de monitorizare. În cazul dependenței de alcool, permisul poate fi acordat după o perioadă de abstinență, dacă medicul confirmă remisiunea și stabilește că persoana poate conduce în siguranță.
Restricțiile se aplică și consumului de droguri sau anumitor medicamente, inclusiv celor prescrise legal, atunci când efectele acestora afectează capacitatea de a conduce.
Pentru conducătorii de camioane și autobuze, evaluările medicale sunt mai exigente, având în vedere riscurile asociate transportului de persoane și mărfuri. Medicii pot impune restricții suplimentare în funcție de gravitatea afecțiunilor și de categoria permisului solicitat.
Ce trebuie să faci când îți reînnoiești permisul
De exemplu, fișa medicală auto trebuie obținută de la o unitate autorizată, în urma examinărilor necesare. Practic, adeverința eliberată de medicul de familie nu înlocuiește această fișă.
În mod obișnuit, fișa medicală este valabilă un an, însă persoanele cu afecțiuni cronice pot avea nevoie de verificări mai frecvente.
Important este că reînnoirea permisului înainte de expirare nu elimină obligația evaluării medicale. În funcție de rezultat, șoferii pot primi restricții, precum purtarea obligatorie a ochelarilor sau efectuarea unor controale periodice.