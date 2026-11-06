Bolile și afecțiunile care te pot lăsa fără permis de conducere. Noi condiții pentru șoferi din 6 noiembrie

Potrivit InfoCons, una dintre modificările importante privește posibilitatea ca persoanele cu anumite afecțiuni să obțină sau să își reînnoiască permisul în baza unui aviz medical favorabil.

Concret, medicul specialist poate stabili dacă boala este compatibilă cu șofatul în siguranță. În unele situații, conducătorul auto va trebui să efectueze controale periodice pentru a-și păstra dreptul de a conduce.

Potrivit noilor prevederi, intrate în vigoare la 6 noiembrie 2026, printre problemele medicale care pot împiedica obținerea sau reînnoirea permisului de conducere se numără:

Deficiențele grave de vedere, atunci când acuitatea vizuală sau câmpul vizual nu îndeplinesc cerințele medicale.

Vederea dublă (diplopia) și alte afecțiuni oftalmologice care afectează siguranța la volan.

Pierderea vederii la un ochi, în situațiile în care nu sunt îndeplinite condițiile medicale necesare pentru conducere.

Tulburările psihice grave, congenitale sau dobândite în urma unor boli, traumatisme ori intervenții neurochirurgicale.

Tulburările grave sau persistente ale judecății, comportamentului și capacității de adaptare, indiferent de cauza acestora.

Dependența de alcool și alte tulburări asociate consumului, atunci când sunt incompatibile cu șofatul în siguranță.

Dependența de droguri sau substanțe psihotrope, precum și tulburările asociate consumului acestora care afectează capacitatea de a conduce.

Utilizarea unor medicamente sau combinații de medicamente care, potrivit evaluării medicale, afectează siguranța la volan.

Aceste categorii sunt prevăzute în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.829/2026.

Problemele de vedere nu duc automat la pierderea permisului

Noile reguli prevăd evaluări care urmăresc nu doar acuitatea vizuală, ci și câmpul vizual, sensibilitatea la contrast, vederea în lumină slabă sau existența vederii duble.

Pentru conducătorii de autoturisme și motociclete sunt posibile anumite excepții. Chiar dacă o persoană nu îndeplinește toate cerințele obișnuite, aceasta poate primi un aviz favorabil în urma unor examinări suplimentare, dacă specialistul consideră că poate conduce în siguranță.

De asemenea, persoanele care și-au pierdut vederea la un ochi pot conduce în anumite condiții, dacă vederea celuilalt ochi este suficientă și s-au adaptat la această situație.