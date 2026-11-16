BYD pregătește un SUV electric de aproape 1.200 CP, dar are o problemă neașteptată în Europa. Permisul de conducere ar putea să nu fie suficient
Într-o industrie auto în care producătorii se întrec să lanseze automobile electrice cu autonomii spectaculoase, puteri apropiate de cele ale supermașinilor și interioare comparabile cu apartamentele de lux, constructorii chinezi au început să împingă limitele dincolo de ceea ce părea rezonabil în urmă cu numai câțiva ani. BYD, cel mai important rival global al Tesla, pregătește un SUV care reușește să impresioneze prin dimensiuni și performanțe, dar care ridică o problemă la care puțini cumpărători s-ar gândi înainte de achiziție: categoria permisului de conducere.
Noul Denza N9 EV, versiunea complet electrică a SUV-ului de lux comercializat deja în China într-o configurație plug-in hybrid, a apărut în documentele de omologare publicate de autoritățile chineze. Informațiile dezvăluie trei motoare electrice, o putere combinată de aproximativ 890 kW și o masă maximă autorizată de 3.760 kg. Această ultimă cifră este deosebit de importantă în Europa, inclusiv în România, unde categoria B a permisului de conducere este asociată, în mod obișnuit, cu automobile a căror masă maximă autorizată nu depășește 3.500 kg.
Denza N9 EV combină trei motoare electrice cu dimensiunile unui SUV de lux
Noul model utilizează arhitectura e3 dezvoltată de BYD, cu un motor electric de 270 kW amplasat pe puntea față și două motoare de câte 310 kW pentru roțile din spate. Puterea maximă cumulată ajunge astfel la 890 kW, echivalentul a aproximativ 1.200 CP, un rezultat care depășește performanțele multor automobile sport convenționale. Configurația cu trei motoare permite controlul individual al cuplului la roțile din spate, o soluție care poate îmbunătăți manevrabilitatea unui vehicul de asemenea dimensiuni.
Denza N9 EV măsoară 5,27 metri lungime, 2,03 metri lățime și 1,83 metri înălțime, iar ampatamentul de 3,125 metri sugerează un habitaclu generos, disponibil în configurații cu cinci sau șase locuri. Acumulatorii utilizează chimia litiu-fier-fosfat, cu celule produse de FinDreams, divizia specializată în baterii a grupului BYD. Capacitatea bateriei și autonomia electrică nu au fost încă dezvăluite în documentația analizată, astfel încât orice estimare privind distanța parcursă între încărcări ar fi prematură.
Un detaliu important este diferența dintre masa proprie și masa maximă autorizată. Documentele chinezești indică o masă proprie cuprinsă între 3.105 și 3.180 kg, în funcție de configurație. Valoarea de 3.760 kg reprezintă masa totală maximă admisă, incluzând automobilul, ocupanții și încărcătura. Această diferență nu schimbă însă problema legislativă, deoarece limitele pentru categoriile permiselor de conducere se raportează la masa maximă autorizată, nu la greutatea efectivă a automobilului într-o anumită deplasare.
Ce înseamnă pentru România limita de 3.500 kg și noile reguli europene
În prezent, regula generală pentru categoria B permite conducerea autovehiculelor cu o masă maximă autorizată de până la 3.500 kg și cel mult opt locuri pentru pasageri, fără a include șoferul. Dacă Denza N9 EV ar ajunge pe piața românească omologată cu aceeași masă maximă de 3.760 kg, ar depăși această limită. Situația nu înseamnă însă că automobilul va necesita obligatoriu un permis C1 pe toată durata comercializării sale, deoarece Uniunea Europeană a adoptat deja modificări importante ale legislației.
Noua directivă europeană privind permisele de conducere introduce posibilitatea ca șoferii care dețin categoria B de cel puțin doi ani să conducă anumite vehicule alimentate integral sau parțial cu energii alternative, cu masa maximă autorizată de până la 4.250 kg. Reglementarea urmărește să compenseze greutatea suplimentară asociată tehnologiilor electrice, în special a bateriilor. Totuși, dispozițiile relevante urmează să devină aplicabile în statele membre după transpunerea legislației, iar în noiembrie 2026 nu trebuie presupus că această facilitate funcționează deja automat în România.
Mai există o particularitate: datele chinezești de omologare nu garantează că un eventual model european va avea exact aceeași masă maximă autorizată. Producătorul ar putea introduce modificări tehnice sau configurații specifice, iar eventualele limitări trebuie stabilite potrivit documentelor oficiale ale automobilului comercializat în Uniunea Europeană. Deocamdată, nici lansarea europeană a versiunii electrice N9 nu a fost confirmată.
Denza reprezintă divizia de automobile premium a BYD și a început deja extinderea comercială în Europa, cu modele precum Z9 GT și monovolumul D9. Prin urmare, apariția unui SUV electric de mari dimensiuni pe piețele europene nu este o perspectivă lipsită de logică, chiar dacă disponibilitatea concretă rămâne necunoscută.
Cazul Denza N9 EV evidențiază o problemă tot mai importantă pentru industria automobilelor electrice: performanțele și autonomia cresc, dar bateriile și echipamentele suplimentare pot împinge masa vehiculelor dincolo de limitele pentru care au fost concepute regulile tradiționale de circulație. Pentru șoferii români, aceasta este o situație în care simpla posesie a permisului B ar putea să nu mai fie suficientă, cel puțin până când noile prevederi europene vor deveni aplicabile.