Denza N9 EV combină trei motoare electrice cu dimensiunile unui SUV de lux

Noul model utilizează arhitectura e3 dezvoltată de BYD, cu un motor electric de 270 kW amplasat pe puntea față și două motoare de câte 310 kW pentru roțile din spate. Puterea maximă cumulată ajunge astfel la 890 kW, echivalentul a aproximativ 1.200 CP, un rezultat care depășește performanțele multor automobile sport convenționale. Configurația cu trei motoare permite controlul individual al cuplului la roțile din spate, o soluție care poate îmbunătăți manevrabilitatea unui vehicul de asemenea dimensiuni.

Denza N9 EV măsoară 5,27 metri lungime, 2,03 metri lățime și 1,83 metri înălțime, iar ampatamentul de 3,125 metri sugerează un habitaclu generos, disponibil în configurații cu cinci sau șase locuri. Acumulatorii utilizează chimia litiu-fier-fosfat, cu celule produse de FinDreams, divizia specializată în baterii a grupului BYD. Capacitatea bateriei și autonomia electrică nu au fost încă dezvăluite în documentația analizată, astfel încât orice estimare privind distanța parcursă între încărcări ar fi prematură.

Un detaliu important este diferența dintre masa proprie și masa maximă autorizată. Documentele chinezești indică o masă proprie cuprinsă între 3.105 și 3.180 kg, în funcție de configurație. Valoarea de 3.760 kg reprezintă masa totală maximă admisă, incluzând automobilul, ocupanții și încărcătura. Această diferență nu schimbă însă problema legislativă, deoarece limitele pentru categoriile permiselor de conducere se raportează la masa maximă autorizată, nu la greutatea efectivă a automobilului într-o anumită deplasare.

Ce înseamnă pentru România limita de 3.500 kg și noile reguli europene

În prezent, regula generală pentru categoria B permite conducerea autovehiculelor cu o masă maximă autorizată de până la 3.500 kg și cel mult opt locuri pentru pasageri, fără a include șoferul. Dacă Denza N9 EV ar ajunge pe piața românească omologată cu aceeași masă maximă de 3.760 kg, ar depăși această limită. Situația nu înseamnă însă că automobilul va necesita obligatoriu un permis C1 pe toată durata comercializării sale, deoarece Uniunea Europeană a adoptat deja modificări importante ale legislației.

Noua directivă europeană privind permisele de conducere introduce posibilitatea ca șoferii care dețin categoria B de cel puțin doi ani să conducă anumite vehicule alimentate integral sau parțial cu energii alternative, cu masa maximă autorizată de până la 4.250 kg. Reglementarea urmărește să compenseze greutatea suplimentară asociată tehnologiilor electrice, în special a bateriilor. Totuși, dispozițiile relevante urmează să devină aplicabile în statele membre după transpunerea legislației, iar în noiembrie 2026 nu trebuie presupus că această facilitate funcționează deja automat în România.

Mai există o particularitate: datele chinezești de omologare nu garantează că un eventual model european va avea exact aceeași masă maximă autorizată. Producătorul ar putea introduce modificări tehnice sau configurații specifice, iar eventualele limitări trebuie stabilite potrivit documentelor oficiale ale automobilului comercializat în Uniunea Europeană. Deocamdată, nici lansarea europeană a versiunii electrice N9 nu a fost confirmată.

Denza reprezintă divizia de automobile premium a BYD și a început deja extinderea comercială în Europa, cu modele precum Z9 GT și monovolumul D9. Prin urmare, apariția unui SUV electric de mari dimensiuni pe piețele europene nu este o perspectivă lipsită de logică, chiar dacă disponibilitatea concretă rămâne necunoscută.