Pariul uriaș al lui Zuckerberg pe AI începe să-i sperie pe investitori. Meta cheltuiește masiv, dar profiturile trebuie să țină pasul
Mark Zuckerberg continuă să împingă Meta tot mai adânc în cursa pentru inteligența artificială. Compania investește zeci de miliarde de dolari în centre de date, cipuri, modele AI și noi servicii. Strategia începe însă să ridice întrebări pe Wall Street. Investitorii vor să afle cât de repede pot aceste cheltuieli uriașe să producă venituri pe măsură, arată o analiză publicată de Futurism.
Presiunea a devenit mai vizibilă după o perioadă de scădere a acțiunilor Meta. Potrivit sursei, averea pe hârtie a lui Zuckerberg s-a redus cu aproape 20 de miliarde de dolari în câteva zile. Mișcarea vine într-un moment în care analiștii discută tot mai mult despre costurile uriașe ale boomului AI și despre timpul necesar pentru recuperarea acestor investiții.
Meta cheltuiește sume record pentru inteligența artificială
Meta și-a construit o mare parte din strategia pentru următorii ani în jurul AI. Compania dezvoltă modele, agenți autonomi și infrastructură proprie. În paralel, extinde masiv capacitatea centrelor sale de date.
Pentru 2026, compania a indicat cheltuieli de capital de ordinul a peste 100 de miliarde de dolari. Banii merg în special către servere, cipuri și infrastructură necesară pentru antrenarea și rularea modelelor AI. Playtech a relatat anterior despre investițiile record ale Meta în inteligența artificială și despre reorganizarea companiei în jurul acestei tehnologii.
Zuckerberg nu pare dispus să reducă ritmul. Pariul său este că modelele AI vor îmbunătăți produsele existente și vor crea noi surse de venit. Meta încearcă să introducă inteligența artificială în Facebook, Instagram, WhatsApp și în propriile dispozitive.
Problema este dimensiunea facturii. Cu cât investițiile cresc, cu atât compania trebuie să demonstreze mai repede că noile produse pot genera venituri suficiente pentru a justifica infrastructura construită.
Muse trebuie să transforme investițiile în venituri
Una dintre piesele importante ale strategiei este Muse. Agentul AI al Meta nu se limitează la răspunsuri într-o conversație. Poate executa sarcini pentru utilizator și poate interacționa cu diferite servicii.
Compania încearcă acum să ducă tehnologia și către mediul de business. Meta a creat o divizie dedicată clienților enterprise și vrea ca firmele să folosească agenții, modelele și instrumentele sale AI. Playtech a scris recent despre planul prin care Meta vrea să ducă Muse în companii.
Aici apare una dintre marile mize financiare. Serviciile pentru companii pot produce venituri recurente și pot transforma tehnologia AI într-un produs pentru care clienții plătesc constant. Meta intră însă într-o piață extrem de competitivă, unde se confruntă cu OpenAI, Microsoft, Google și Anthropic.
În același timp, succesul inițial al unui produs nu garantează profitabilitatea întregii infrastructuri. Milioane de utilizatori pot testa un agent AI, dar costul rulării modelelor și al construirii centrelor de date rămâne foarte ridicat.
Investitorii vor rezultate, nu doar promisiuni despre AI
Această problemă nu este specifică Meta. Marile companii tehnologice investesc împreună sute de miliarde de dolari în infrastructură AI. Întrebarea este dacă cererea va crește suficient de repede pentru a susține asemenea niveluri de cheltuieli.
Bain & Company estimează că industria ar avea nevoie de venituri de ordinul trilioanelor de dolari anual până la începutul următorului deceniu pentru ca investițiile actuale să fie susținute la scară. Este un scenariu care presupune o creștere foarte rapidă a utilizării inteligenței artificiale în economie.
Tocmai de aceea, investitorii au devenit mai atenți la rezultatele concrete. Playtech a analizat deja situația în care investitorii Big Tech cer rezultate clare din AI, nu doar anunțuri despre noi centre de date sau modele mai puternice.
Există însă și o perspectivă mai optimistă. Companii precum Meta au venituri mari, fluxuri solide de numerar și afaceri de publicitate capabile să finanțeze investițiile pentru o perioadă lungă. Dacă AI crește productivitatea, îmbunătățește reclamele și generează noi servicii plătite, cheltuielile de astăzi ar putea deveni avantajul competitiv de mâine.
Riscul este ca veniturile să nu crească suficient de repede. În acel scenariu, infrastructura construită în grabă ar putea deveni mult mai greu de justificat financiar. Pariul lui Zuckerberg nu este, așadar, doar despre construirea celui mai bun AI. Este și despre demonstrarea faptului că inteligența artificială poate deveni o afacere suficient de mare pentru a plăti factura uriașă a cursei tehnologice.