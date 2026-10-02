Pariul uriaș al lui Zuckerberg pe AI începe să-i sperie pe investitori. Meta cheltuiește masiv, dar profiturile trebuie să țină pasul

Meta cheltuiește sume record pentru inteligența artificială

Meta și-a construit o mare parte din strategia pentru următorii ani în jurul AI. Compania dezvoltă modele, agenți autonomi și infrastructură proprie. În paralel, extinde masiv capacitatea centrelor sale de date.

Pentru 2026, compania a indicat cheltuieli de capital de ordinul a peste 100 de miliarde de dolari. Banii merg în special către servere, cipuri și infrastructură necesară pentru antrenarea și rularea modelelor AI. Playtech a relatat anterior despre investițiile record ale Meta în inteligența artificială și despre reorganizarea companiei în jurul acestei tehnologii.

Zuckerberg nu pare dispus să reducă ritmul. Pariul său este că modelele AI vor îmbunătăți produsele existente și vor crea noi surse de venit. Meta încearcă să introducă inteligența artificială în Facebook, Instagram, WhatsApp și în propriile dispozitive.

Problema este dimensiunea facturii. Cu cât investițiile cresc, cu atât compania trebuie să demonstreze mai repede că noile produse pot genera venituri suficiente pentru a justifica infrastructura construită.

Muse trebuie să transforme investițiile în venituri

Una dintre piesele importante ale strategiei este Muse. Agentul AI al Meta nu se limitează la răspunsuri într-o conversație. Poate executa sarcini pentru utilizator și poate interacționa cu diferite servicii.

Compania încearcă acum să ducă tehnologia și către mediul de business. Meta a creat o divizie dedicată clienților enterprise și vrea ca firmele să folosească agenții, modelele și instrumentele sale AI. Playtech a scris recent despre planul prin care Meta vrea să ducă Muse în companii.

Aici apare una dintre marile mize financiare. Serviciile pentru companii pot produce venituri recurente și pot transforma tehnologia AI într-un produs pentru care clienții plătesc constant. Meta intră însă într-o piață extrem de competitivă, unde se confruntă cu OpenAI, Microsoft, Google și Anthropic.