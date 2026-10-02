Cine primește banii rămași în cont după moartea titularului. Ce drepturi au soțul, copiii și persoana împuternicită
Atunci când o persoană moare și lasă bani într-un cont bancar, una dintre primele întrebări ale familiei este cine poate folosi sumele respective. Faptul că soțul, unul dintre copii sau o persoană împuternicită deține cardul și cunoaște PIN-ul nu îi dă automat dreptul să retragă banii. După deces, sumele care îi aparțineau titularului intră, în principiu, în patrimoniul succesoral și vor ajunge la moștenitori potrivit regulilor succesiunii.
Cardul nu este același lucru cu banii din cont
În primul rând, trebuie făcută diferența dintre card și cont. Cardul este doar un instrument prin care titularul poate utiliza banii din cont. Prin urmare, faptul că o rudă are fizic cardul și cunoaște codul PIN nu înseamnă că devine proprietara banilor după deces.
Nici faptul că respectivul card ar putea încă funcționa înainte ca banca să afle despre deces nu stabilește un drept asupra sumelor. Dreptul la bani se determină prin regulile succesiunii, nu prin posesia cardului.
Ce drept are soțul supraviețuitor
Soțul supraviețuitor este moștenitor legal, însă nu primește automat toți banii aflați în contul persoanei decedate.
Potrivit art. 972 din Codul civil, dacă soțul vine la moștenire împreună cu descendenții persoanei decedate, adică, în principal, copiii acesteia, cota sa succesorală este de un sfert din moștenire.
Copiii împart restul de trei sferturi în condițiile legii. Art. 975 stabilește că descendenții sunt copiii defunctului și urmașii lor în linie dreaptă și că aceștia înlătură celelalte clase de moștenitori.
Trebuie însă făcută o precizare importantă: dacă banii provin din bunuri comune ale soților, înainte de calcularea efectivă a moștenirii trebuie avută în vedere și lichidarea regimului matrimonial. Cu alte cuvinte, nu trebuie presupus automat că întreaga sumă dintr-un cont deschis pe numele celui decedat reprezintă masa succesorală.
Exemplu: soție, doi copii și 40.000 de lei
Să luăm un caz simplificat în care cei 40.000 de lei reprezintă integral bunul propriu al persoanei decedate, nu există testament și singurii moștenitori sunt soția și doi copii. Soției îi revine un sfert, adică 10.000 de lei.
Restul de 30.000 de lei revine descendenților și, în acest exemplu, se împarte egal între cei doi copii. Fiecare ar primi câte 15.000 de lei.
Calculul se schimbă dacă există testament, alți moștenitori relevanți, renunțări la moștenire sau dacă o parte din bani reprezintă bun comun al soților.
Ce se întâmplă cu persoana împuternicită
O situație care produce frecvent confuzie este cea a împuternicitului. Un părinte, de exemplu, îi poate permite unui copil să efectueze operațiuni în contul său pentru plata facturilor, retragerea pensiei sau alte cheltuieli.
Împuternicirea nu înseamnă însă că acel copil devine proprietarul banilor.
Mai mult, regula generală prevăzută de art. 2.030 din Codul civil este că mandatul încetează prin moartea mandantului sau a mandatarului, cu anumite excepții prevăzute de lege.
Prin urmare, faptul că o persoană putea retrage legal bani în timpul vieții titularului nu îi conferă, ca regulă, dreptul să continue să folosească banii după deces și nici nu îi oferă o cotă suplimentară din moștenire.
Nici PIN-ul, nici cardul nu stabilesc cine moștenește
Așadar, trebuie separate două lucruri: posibilitatea tehnică de a retrage bani și dreptul legal asupra acestora. Dacă fiul persoanei decedate are cardul și știe PIN-ul, acest lucru nu îi oferă prioritate față de sora sa sau față de soțul supraviețuitor. În mod similar, un împuternicit nu devine moștenitor doar pentru că a administrat contul ani întregi.
În practică, moștenitorii trebuie să parcurgă procedura succesorală și să dovedească băncii drepturile rezultate din aceasta, conform procedurilor instituției respective.
Regula de reținut este simplă: după moartea titularului, cardul nu trebuie privit ca o cale de acces liber la banii rămași în cont. Cine primește acele sume și în ce proporție se stabilește potrivit regulilor succesorale, iar simpla posesie a cardului, cunoașterea PIN-ului sau o veche împuternicire nu înlocuiesc calitatea de moștenitor.