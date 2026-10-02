Cine primește banii rămași în cont după moartea titularului. Ce drepturi au soțul, copiii și persoana împuternicită

Nici faptul că respectivul card ar putea încă funcționa înainte ca banca să afle despre deces nu stabilește un drept asupra sumelor. Dreptul la bani se determină prin regulile succesiunii, nu prin posesia cardului.

Ce drept are soțul supraviețuitor

Soțul supraviețuitor este moștenitor legal, însă nu primește automat toți banii aflați în contul persoanei decedate.

Potrivit art. 972 din Codul civil, dacă soțul vine la moștenire împreună cu descendenții persoanei decedate, adică, în principal, copiii acesteia, cota sa succesorală este de un sfert din moștenire.

Copiii împart restul de trei sferturi în condițiile legii. Art. 975 stabilește că descendenții sunt copiii defunctului și urmașii lor în linie dreaptă și că aceștia înlătură celelalte clase de moștenitori.

Trebuie însă făcută o precizare importantă: dacă banii provin din bunuri comune ale soților, înainte de calcularea efectivă a moștenirii trebuie avută în vedere și lichidarea regimului matrimonial. Cu alte cuvinte, nu trebuie presupus automat că întreaga sumă dintr-un cont deschis pe numele celui decedat reprezintă masa succesorală.

Exemplu: soție, doi copii și 40.000 de lei

Să luăm un caz simplificat în care cei 40.000 de lei reprezintă integral bunul propriu al persoanei decedate, nu există testament și singurii moștenitori sunt soția și doi copii. Soției îi revine un sfert, adică 10.000 de lei.

Restul de 30.000 de lei revine descendenților și, în acest exemplu, se împarte egal între cei doi copii. Fiecare ar primi câte 15.000 de lei.