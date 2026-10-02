Industria auto din România pierde angajați. Ce arată cifrele din spatele creșterii afacerilor

Cea mai mare parte a reducerii de personal s-a înregistrat la furnizorii de rang 1, companiile care livrează componente sau sisteme direct constructorilor auto. Scăderea numărului de salariați nu reprezintă însă automat numărul concedierilor, deoarece datele prezentate nu separă plecările voluntare de alte forme de încetare a contractelor.

În același interval, cifra de afaceri a perimetrului auto analizat a crescut nominal cu 35,1%, de la 154,5 miliarde de lei la 208,8 miliarde de lei. Marja netă a coborât de la 2,07% la 1,70%, potrivit datelor Infinexa.

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Producția a scăzut atât la Mioveni, cât și la Craiova

În primele șase luni din 2026, producția de autovehicule din România a fost cu 12,7% mai mică decât în perioada similară din 2025. La Mioveni, reducerea a ajuns la 17,7%, iar la Craiova a fost de aproximativ 7%.

În aceeași perioadă, înmatriculările de autoturisme din Uniunea Europeană au crescut cu 5,7%, potrivit datelor prezentate în analiză. Cele două evoluții privesc indicatori diferiți, producția fabricilor din România și vânzările de mașini noi pe piața europeană.

Infinexa semnalează și schimbarea domeniilor în care se concentrează valoarea din industria auto, cu o importanță tot mai mare pentru baterii, electronica de putere și software. În prezentarea publicată de companie, autorii arată că alocarea volumelor de producție depinde de costuri, dimensiunea operațiunilor și accesul la lanțul de baterii.

Furnizorii auto lucrează cu marje reduse

La furnizorii de rang 1, marja netă a fost de 1,29% în 2025, iar aproximativ un sfert dintre companiile din această categorie au raportat pierderi. Stocurile și creanțele lor au însumat 36,3 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 30% din cifra de afaceri.