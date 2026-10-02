Industria auto din România pierde angajați. Ce arată cifrele din spatele creșterii afacerilor
Numărul salariaților din 1.200 de companii ale industriei auto românești a scăzut cu 30.683 între 2021 și 2025, potrivit unei analize Infinexa. Reducerea reprezintă 13,7% din personalul firmelor urmărite în toți cei cinci ani. În primul semestru din 2026, producția locală de autovehicule a înregistrat, la rândul său, o scădere de 12,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Mai puțini angajați, deși cifra de afaceri a crescut
Analiza pornește de la o bază de 2.325 de companii din lanțul auto românesc, dintre care 936 formează grupul principal studiat pentru anul 2025. Pentru evoluția numărului de salariați, autorii au folosit un grup constant de 1.200 de firme, prezente în fiecare dintre anii analizați.
Cea mai mare parte a reducerii de personal s-a înregistrat la furnizorii de rang 1, companiile care livrează componente sau sisteme direct constructorilor auto. Scăderea numărului de salariați nu reprezintă însă automat numărul concedierilor, deoarece datele prezentate nu separă plecările voluntare de alte forme de încetare a contractelor.
În același interval, cifra de afaceri a perimetrului auto analizat a crescut nominal cu 35,1%, de la 154,5 miliarde de lei la 208,8 miliarde de lei. Marja netă a coborât de la 2,07% la 1,70%, potrivit datelor Infinexa.
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Producția a scăzut atât la Mioveni, cât și la Craiova
În primele șase luni din 2026, producția de autovehicule din România a fost cu 12,7% mai mică decât în perioada similară din 2025. La Mioveni, reducerea a ajuns la 17,7%, iar la Craiova a fost de aproximativ 7%.
În aceeași perioadă, înmatriculările de autoturisme din Uniunea Europeană au crescut cu 5,7%, potrivit datelor prezentate în analiză. Cele două evoluții privesc indicatori diferiți, producția fabricilor din România și vânzările de mașini noi pe piața europeană.
Infinexa semnalează și schimbarea domeniilor în care se concentrează valoarea din industria auto, cu o importanță tot mai mare pentru baterii, electronica de putere și software. În prezentarea publicată de companie, autorii arată că alocarea volumelor de producție depinde de costuri, dimensiunea operațiunilor și accesul la lanțul de baterii.
Furnizorii auto lucrează cu marje reduse
La furnizorii de rang 1, marja netă a fost de 1,29% în 2025, iar aproximativ un sfert dintre companiile din această categorie au raportat pierderi. Stocurile și creanțele lor au însumat 36,3 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 30% din cifra de afaceri.
Raportul enumeră printre semnalele de deteriorare pierderea unor programe viitoare de producție, reducerea schimburilor de lucru la principalul client și scăderea rezultatului operațional. Sunt urmărite și creșterea costurilor de finanțare, diminuarea investițiilor și amânarea mentenanței, conform analizei prezentate de Ziarul Financiar.
La 31 august 2026, 13 dintre cele 936 de companii analizate pentru 2025 se aflau în insolvență sau concordat preventiv. Autorii estimează că între primele semnale de deteriorare și deschiderea unei proceduri pot trece între șase și 24 de luni.
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Ce scenarii prezintă analiza pentru următorii ani
Dacă reducerea personalului continuă cu 2%-3% anual, Infinexa estimează încă 12.000-18.000 de locuri de muncă pierdute până în 2028. În scenariul pierderii unui model major de producție, estimarea ajunge la 35.000-40.000 de locuri de muncă până în 2030.
Aceste valori sunt scenarii condiționate, nu concedieri anunțate de companii. Ele descriu evoluții posibile în funcție de menținerea ritmului de reducere a personalului sau de schimbarea programelor de producție, potrivit Economedia.