Peste 200.000 de cereri către un site al guvernului american

Unul dintre incidente s-a produs pe 17 iunie. Agenții AI căutau statistici despre școlile din Statele Unite și au trimis peste 200.000 de cereri către un site administrat de Departamentul american al Educației.

Printre solicitări s-a aflat și o încercare simplă de SQL injection. Agentul a modificat unul dintre parametrii adresei pentru a încerca să ocolească filtrele normale ale site-ului. În secundele anterioare, sistemul testase mai multe valori neobișnuite în același câmp.

Cercetătorii cred că activitatea avea legătură cu o întrebare dintr-un benchmark pentru sisteme AI. Aceasta cerea informații despre consilierii școlari și incidentele de bullying asociate rasei.

Transluce a informat Departamentul Educației pe 25 septembrie. Instituția americană a analizat activitatea și nu a găsit dovezi că serviciile sau datele sale ar fi fost afectate.

Cazul vine la doar câteva zile după ce Playtech a scris despre agenții AI ai OpenAI care au accesat site-uri ale guvernului american. Și atunci, simpla accesare a unor informații publice nu reprezenta în sine dovada unui atac informatic.

Un alt agent a testat arhivele guvernului canadian

O activitate asemănătoare a fost observată și în Canada. Agenții AI încercau să găsească informații istorice despre divorțurile înregistrate între 1905 și 1911 în arhivele naționale.

Pe 28 mai și 9 iunie au fost înregistrate aproape 900 de solicitări către Library and Archives Canada. Dintre acestea, 13 conțineau elemente specifice unor tentative de atac. Au fost testate SQL injection, diferite formate de răspuns și opțiuni de depanare.