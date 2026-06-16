Mark Zuckerberg recunoaște că Meta a făcut greșeli în cursa pentru inteligența artificială. Ce schimbări pregătește compania

Meta continuă reorganizarea după una dintre cele mai mari restructurări din ultimii ani

În ultimele luni, Meta a accelerat semnificativ investițiile în inteligența artificială, considerată una dintre principalele direcții strategice ale companiei. Pentru a susține această transformare, grupul american a trecut printr-un amplu proces de reorganizare internă, care a afectat mii de angajați.

În cadrul restructurării, aproximativ 10% din forța de muncă globală a fost disponibilizată, în timp ce alte mii de persoane au fost relocate către proiecte și echipe implicate în dezvoltarea și implementarea soluțiilor AI. Obiectivul companiei este de a concentra mai multe resurse în jurul tehnologiilor care vor sta la baza viitoarelor produse și servicii.

Cu toate acestea, Zuckerberg a încercat să transmită un mesaj de calm angajaților, precizând că, în acest moment, Meta nu are în plan noi valuri de concedieri la nivel global în cursul anului. În schimb, compania intenționează să identifice noi oportunități profesionale pentru persoanele afectate de reorganizare și pentru cei implicați în antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Șeful Meta a explicat că una dintre strategiile adoptate este crearea de roluri noi în cadrul companiei, ceea ce permite mutarea angajaților între departamente atunci când anumite decizii organizaționale nu produc rezultatele dorite.

Investițiile în AI ating niveluri record

Transformarea Meta vine la pachet cu investiții uriașe. Compania a majorat recent estimările privind cheltuielile de capital pentru 2026, semn că dezvoltarea infrastructurii dedicate inteligenței artificiale reprezintă o prioritate absolută.

Bugetul alocat pentru acest an este estimat la un nivel cuprins între 125 și 145 de miliarde de dolari, fondurile urmând să fie utilizate pentru extinderea centrelor de date, dezvoltarea de noi modele AI și consolidarea infrastructurii necesare pentru procesarea unor volume tot mai mari de informații.

În paralel, Meta încearcă să rezolve și unele probleme interne generate de reorganizare. Zuckerberg a recunoscut că în anumite departamente numărul de angajați coordonați de un singur manager a devenit prea mare, afectând eficiența și comunicarea. În unele cazuri, un manager ajunsese să supravegheze zeci de persoane, situație pe care compania intenționează să o corecteze.