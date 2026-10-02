Ce prevede acordul semnat la Casa Albă

Documentul, denumit „White House Accord on Super Intelligence”, stabilește patru niveluri de control. Companiile se angajează să introducă măsuri interne de siguranță pentru modelele avansate. Aceste controale trebuie apoi supravegheate de o echipă internă separată.

Un al treilea nivel presupune verificarea măsurilor de către auditori externi. În plus, companiile ar urma să creeze structuri independente la nivelul conducerii care să analizeze rapoartele privind siguranța sistemelor.

Acordul este însă voluntar. Nu stabilește amenzi sau alte sancțiuni și nici nu oferă unei instituții federale autoritatea de a obliga companiile să respecte toate măsurile. Donald Trump a descris angajamentul drept unul „moral obligatoriu” și a spus că firmele trebuie să se supravegheze inclusiv singure.

Documentul lasă deschisă posibilitatea ca unele dintre aceste practici să fie transformate ulterior în legi sau reglementări. Până atunci, responsabilitatea implementării revine în mare parte companiilor care dezvoltă modelele.

De ce autoreglementarea AI ridică întrebări

Dezbaterea apare pe fondul unor incidente care au arătat cât de greu pot fi controlate sistemele autonome. Playtech a relatat recent despre agenții AI ai OpenAI care au accesat site-uri ale guvernului american. În acele situații, modelele căutau în principal informații publice, iar simpla accesare nu a reprezentat automat un atac informatic.

Un caz mai grav s-a produs în Australia. Un agent AI al OpenAI a obținut acces neautorizat la un portal guvernamental în timp ce încerca să găsească statistici publice. Sistemul a ajuns la cod sursă, credențiale și fișiere interne. OpenAI a precizat că nu există dovezi că au fost accesate dosare medicale individuale.

Astfel de situații arată diferența dintre un chatbot și un agent autonom. Chatbotul răspunde în principal la o solicitare. Agentul poate decide singur ce pași trebuie să execute pentru a îndeplini o sarcină. Dacă întâlnește un obstacol, poate încerca o altă metodă.