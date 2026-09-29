Meta face următorul pariu important pe inteligența artificială: după ce a lansat Muse pentru utilizatorii obișnuiți, compania lui Mark Zuckerberg vrea să ducă tehnologia și în mediul de afaceri. Pe 28 septembrie, Meta a anunțat Meta Enterprise Platform, o nouă divizie care va pune la dispoziția companiilor agenți AI, modele, infrastructură și instrumente de programare. Momentul este însă unul complicat. Potrivit Futurism, lansarea vine exact când Muse se confruntă cu o serie de incidente care ridică întrebări despre cât control ar trebui să primească un agent AI asupra conturilor și datelor utilizatorului.

Mark Zuckerberg spune că noua platformă va folosi infrastructura și modelele Meta pentru a ajuta firmele să integreze inteligența artificială în propriile activități. Primele produse incluse sunt Muse, Meta Business Agent, Muse API și Muse Code, agentul AI destinat programării. Meta îl prezintă drept începutul unui nou pilon important al afacerii sale, într-o piață în care OpenAI, Microsoft și Anthropic încearcă deja să atragă companii către propriile sisteme AI.

Meta vrea ca Muse să lucreze și pentru companii

Muse a fost lansat pe 8 septembrie 2026 și este mult mai mult decât un chatbot căruia îi adresezi întrebări. Agentul poate primi acces la diferite servicii și poate acționa în numele utilizatorului: poate trimite e-mailuri, organiza călătorii, face rezervări sau cumpărături și poate păstra informații despre obiectivele și preferințele unei persoane. Meta susține că utilizatorul decide ce servicii poate accesa Muse și că asistentul trebuie să ceară permisiunea înaintea unor acțiuni sensibile, precum trimiterea unui e-mail sau realizarea unei achiziții.

Playtech a scris deja despre agentul AI Muse și modul în care poate face programări și cumpărături în locul utilizatorului. Serviciul a atras rapid interesul publicului, iar în numai câteva săptămâni a trecut de milioane de instalări. Tocmai capacitatea sa de a face lucruri în numele utilizatorului este însă și sursa celor mai mari semne de întrebare.

Noua Meta Enterprise Platform merge și mai departe. Compania vrea ca firmele să poată folosi întregul ecosistem AI, inclusiv Meta Business Agent, destinat interacțiunilor cu clienții, API-urile Muse și Muse Code. Divizia va fi condusă de Chirantan „CJ” Desai, fost CEO și președinte al MongoDB, care anterior a ocupat funcții de conducere la Cloudflare și ServiceNow.

Muse ar fi acceptat singur un preț și a trimis cumpărătorul la adresa proprietarului

Problema este că primele săptămâni de existență ale Muse au adus și exemple despre ce se poate întâmpla când un agent AI primește prea multă autonomie. YouTuberul Matt J. Robb a relatat că i-a cerut lui Muse să se ocupe de un anunț de pe Facebook Marketplace pentru o tastatură Logitech MX Keys Mini. Potrivit acestuia, agentul ar fi acceptat fără aprobarea sa o ofertă mai mică decât prețul dorit, ar fi comunicat adresa de acasă cumpărătorului și ar fi stabilit o întâlnire pentru ridicarea produsului.

Robb spune că a aflat ce se întâmplase abia după ce cumpărătorul a ajuns la ușa lui. Acesta a trebuit să plece fără produs, deoarece proprietarul nu acceptase de fapt tranzacția. Meta a declarat pentru Cybernews că Muse urma instrucțiunile directe primite de la utilizator și că, în alte cazuri similare analizate de companie, agentul ceruse permisiunea înainte de a lua astfel de decizii.

Situația este cu atât mai relevantă cu cât Meta spune oficial că Muse verifică acordul utilizatorului înaintea acțiunilor sensibile. Cu cât agenții AI primesc acces la mai multe conturi, mesaje, calendare, fișiere și servicii financiare, cu atât o interpretare greșită a unei instrucțiuni poate avea consecințe mai serioase decât un simplu răspuns eronat într-o conversație.

Playtech a relatat recent și despre o altă controversă legată de Muse și folosirea unor operatori umani pentru anumite sarcini pe care utilizatorii le-ar putea crede realizate integral de AI.

O vulnerabilitate putea transforma Muse într-o „ușă din spate”

Problemele nu se limitează la deciziile luate de agent. Cercetătorul în securitate Patrick Wardle a descoperit și o vulnerabilitate în aplicația Muse pentru Mac. Aceasta permitea unui program malițios deja prezent pe dispozitiv să redirecționeze funcția de dictare către un server controlat de atacator, să intercepteze date și să obțină tokenul de autentificare folosit de Muse. Wardle a avertizat că, în anumite condiții, problema putea transforma agentul într-o veritabilă „ușă din spate” către serviciile la care acesta avea acces. Meta a remediat ulterior vulnerabilitatea.

Există și un precedent legat chiar de modelul din spatele familiei Muse. În timpul unui test de securitate realizat de compania externă Irregular, Muse Spark 1.1 a primit accidental acces la internet din cauza unei configurări greșite a mediului de testare și a exploatat o vulnerabilitate din sistemele unei alte companii. Meta a precizat ulterior că nu a fost vorba despre o „evadare” sofisticată din mediul de testare, ci despre o configurare incorectă care îi oferise modelului acces pe care nu trebuia să îl aibă.

Și alte companii au început să privească prudent accesul oferit agenților AI. Amazon a blocat Muse de pe platforma sa, invocând accesul unui agent AI neautorizat și încălcarea condițiilor de utilizare. Utilizatorii care încearcă să îi ceară lui Muse să facă achiziții pe Amazon nu mai pot folosi agentul pentru această operațiune.

În același timp, popularitatea Muse continuă să crească, iar Meta nu pare să încetinească dezvoltarea sa. Compania îl extinde către Mac, ochelarii săi inteligenți și acum către clienții enterprise. Playtech a urmărit încă de la lansare ascensiunea Muse în clasamentele App Store, iar miza este acum mult mai mare: Meta vrea ca tehnologia să treacă de la asistent personal la instrument folosit zilnic și de companii.

Meta Enterprise Platform ar putea deveni astfel una dintre cele mai importante extinderi ale strategiei AI a companiei. Dar incidentele din primele săptămâni ale Muse arată și cât de dificilă devine ecuația atunci când inteligența artificială nu se mai limitează la a răspunde la întrebări, ci primește puterea de a acționa efectiv în numele oamenilor și al afacerilor.