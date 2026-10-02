Vocea ta ar putea indica modul în care îmbătrânești. Un nou AI găsește legături cu declinul cognitiv și demența

Cum estimează AI-ul vârsta unei persoane doar din felul în care vorbește

Participanții au trecut prin șapte tipuri de teste. Printre ele s-au numărat descrierea unui videoclip, enumerarea cât mai multor animale sau legume într-un minut și reproducerea unei povești imediat după audiere și apoi după o pauză de aproximativ 20-30 de minute.

Înregistrările au fost transcrise și analizate. Cercetătorii au extras peste 700 de caracteristici. Au urmărit viteza vorbirii, durata pauzelor, tonul, alegerea cuvintelor, vocabularul și expresivitatea emoțională.

Modelul de machine learning a fost apoi antrenat să estimeze vârsta cronologică. Cercetătorii au comparat rezultatul oferit de AI cu vârsta reală și au calculat ceea ce numesc „speech-age gap”, adică diferența dintre vârsta estimată din vorbire și cea din actul de identitate.

Persoanele fără probleme cognitive aveau, în general, cele mai mici diferențe. Valorile deveneau mai mari la participanții cu deficit cognitiv ușor, boala Alzheimer sau demență frontotemporală.

Inteligența artificială este deja testată în mai multe direcții pentru identificarea precoce a unor astfel de probleme. Playtech a prezentat anterior un sistem prin care AI poate semnala indicii de demență analizând informațiile din documentele medicale.

O voce „mai bătrână” a fost asociată și cu markeri biologici

Diferența nu s-a observat doar în testele cognitive. Persoanele pentru care AI-ul calcula o vârstă mai mare din vorbire obțineau rezultate mai slabe la teste de memorie, limbaj și atenție. Unele aveau și mai multe dificultăți în activitățile cotidiene.

Cercetătorii au comparat rezultatele și cu trei „ceasuri epigenetice”. Acestea estimează îmbătrânirea biologică prin modificări chimice asociate ADN-ului. O diferență mai mare între vârsta reală și cea estimată din vorbire a fost asociată cu semne mai accentuate de îmbătrânire biologică.