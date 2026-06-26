Orașele din România cele mai afectate în cazul unui cutremur mare. Impactul economic ar fi uriaș: un singur bloc prăbușit poate falimenta o localitate

Expertul explică faptul că, în ciuda cercetărilor desfășurate de zeci de ani asupra așa-numiților precursori seismici, oamenii de știință nu pot stabili nici momentul exact, nici magnitudinea și nici zona în care va lovi următorul cutremur.

„Predicția seismică presupune identificarea anticipată a trei elemente esențiale: momentul exact în care se va produce următorul cutremur, localizarea acestuia, zonele care vor fi afectate și magnitudinea estimată. Aceste trei componente sunt indispensabile pentru ca o predicție să fie realmente utilă. (…) Nu putem ști dacă România va fi lovită de cutremur în câteva zile, câteva luni sau câțiva ani”, a explicat Matei Sumbasacu, conform Adevărul.

Cu alte cuvinte, nu există o metodă care să permită evacuarea populației înainte de producerea unui seism major. Din acest motiv, cea mai importantă investiție rămâne pregătirea clădirilor și a comunităților.

Bucureștiul nu este singurul oraș expus

Deși Capitala este considerată cea mai vulnerabilă din cauza numărului mare de clădiri construite înainte de normele moderne antiseismice, lista orașelor expuse este mult mai lungă.

Potrivit specialistului, cutremurele vrâncene afectează în special regiunile extracarpatice, astfel că orașe precum Ploiești, Craiova, Galați, Brăila, Constanța, Iași și Focșani ar putea înregistra pagube importante la următorul seism major.

„Cutremurele vrâncene definesc hazardul seismic al României. (…) Pe lângă București, putem enumera orașe precum Ploiești, Craiova, Galați, Brăila, Constanța și Iași, dar și municipiile mai mari din apropierea zonei Vrancei, cum ar fi Focșaniul. Toate aceste centre urbane vor întâmpina dificultăți majore la următorul cutremur mare”, a avertizat Sumbasacu.

În aceste orașe, nu doar locuințele ar avea de suferit, ci și spitalele, școlile, rețelele de utilități, drumurile, podurile și sediile instituțiilor publice.

Lovitura economică ar putea fi la fel de gravă ca pierderile umane

Dincolo de tragediile umane, un cutremur major ar genera efecte economice care s-ar resimți ani întregi. În orașele mari, sute sau chiar mii de firme și-ar putea suspenda activitatea din cauza clădirilor avariate, iar angajații ar rămâne temporar fără locuri de muncă. Magazinele, fabricile, depozitele logistice și centrele comerciale ar putea fi închise pentru perioade îndelungate, ceea ce ar reduce încasările la bugetele locale și ar afecta economia națională.

Costurile reconstrucției ar fi de ordinul miliardelor de euro, iar autoritățile ar trebui să redirecționeze resurse importante către refacerea infrastructurii, în detrimentul altor investiții.