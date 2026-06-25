De ce sunt atât de puternice cutremurele din Venezuela. Explicaţia geologilor despre fenomenul care se produce în adâncul Pământului

Atunci când rocile nu mai pot suporta această presiune, ele se rup brusc, iar energia eliberată produce cutremure. Acesta este motivul pentru care Venezuela este considerată una dintre cele mai expuse țări din America de Sud la seisme puternice.

Spre deosebire de alte regiuni unde activitatea seismică este redusă, în nordul Venezuelei există numeroase falii active, ceea ce înseamnă că riscul unui cutremur major este permanent.

Falia Boconó, una dintre cele mai periculoase din regiune

Geologii indică drept una dintre cele mai importante surse ale cutremurelor din Venezuela falia Boconó, un sistem tectonic care traversează vestul țării pe sute de kilometri.

Această falie a produs de-a lungul timpului numeroase seisme devastatoare și continuă să acumuleze tensiuni. Ea face parte dintr-o rețea complexă de falii care preiau mișcarea dintre Placa Caraibelor și Placa Americii de Sud.

Pe lângă Boconó, și alte sisteme tectonice din nordul țării contribuie la activitatea seismică intensă, motiv pentru care specialiștii monitorizează permanent regiunea.

De ce au fost atât de distrugătoare cutremurele din 2026

Cele două cutremure din 2026 nu au fost puternice doar prin magnitudine, ci și prin adâncimea redusă la care s-au produs.

Primul seism, de magnitudine 7,2, a avut loc la o adâncime de 21,9 kilometri, iar al doilea, de magnitudine 7,5, la doar 10 kilometri. Cutremurele produse aproape de suprafață transmit o parte mult mai mare din energie către clădiri și infrastructură, ceea ce explică amploarea pagubelor.