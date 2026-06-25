De ce sunt atât de puternice cutremurele din Venezuela. Explicaţia geologilor despre fenomenul care se produce în adâncul Pământului
Cele două cutremure devastatoare cu magnitudini de 7,2 și 7,5 care au lovit Venezuela la un interval de numai 39 de secunde au ridicat o întrebare firească: de ce această țară este afectată atât de des de seisme puternice? Răspunsul vine din adâncul scoarței terestre. Venezuela se află într-una dintre cele mai active zone tectonice din emisfera vestică, unde două plăci uriașe ale Pământului se află într-o mișcare continuă. Energia acumulată de-a lungul anilor este eliberată brusc, producând cutremure capabile să distrugă orașe întregi.
Două plăci tectonice aflate într-o mișcare permanentă
Specialiștii explică faptul că nordul Venezuelei se află la contactul dintre Placa Caraibelor și Placa Americii de Sud. Cele două plăci se deplasează una față de cealaltă cu aproximativ doi centimetri pe an, un ritm aparent foarte mic, dar suficient pentru a acumula în timp tensiuni uriașe în scoarța terestră.
Atunci când rocile nu mai pot suporta această presiune, ele se rup brusc, iar energia eliberată produce cutremure. Acesta este motivul pentru care Venezuela este considerată una dintre cele mai expuse țări din America de Sud la seisme puternice.
Spre deosebire de alte regiuni unde activitatea seismică este redusă, în nordul Venezuelei există numeroase falii active, ceea ce înseamnă că riscul unui cutremur major este permanent.
Falia Boconó, una dintre cele mai periculoase din regiune
Geologii indică drept una dintre cele mai importante surse ale cutremurelor din Venezuela falia Boconó, un sistem tectonic care traversează vestul țării pe sute de kilometri.
Această falie a produs de-a lungul timpului numeroase seisme devastatoare și continuă să acumuleze tensiuni. Ea face parte dintr-o rețea complexă de falii care preiau mișcarea dintre Placa Caraibelor și Placa Americii de Sud.
Pe lângă Boconó, și alte sisteme tectonice din nordul țării contribuie la activitatea seismică intensă, motiv pentru care specialiștii monitorizează permanent regiunea.
De ce au fost atât de distrugătoare cutremurele din 2026
Cele două cutremure din 2026 nu au fost puternice doar prin magnitudine, ci și prin adâncimea redusă la care s-au produs.
Primul seism, de magnitudine 7,2, a avut loc la o adâncime de 21,9 kilometri, iar al doilea, de magnitudine 7,5, la doar 10 kilometri. Cutremurele produse aproape de suprafață transmit o parte mult mai mare din energie către clădiri și infrastructură, ceea ce explică amploarea pagubelor.
În plus, cele două șocuri principale au fost separate de doar 39 de secunde, iar după ele au urmat aproximativ 20 de replici, ceea ce a îngreunat intervenția echipelor de salvare și a provocat noi prăbușiri.
Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a avertizat încă din primele ore că „este probabil să se înregistreze un număr mare de victime și pagube extinse, iar dezastrul este probabil să fie pe scară largă”, estimând inițial că bilanțul final ar putea ajunge între 10.000 și 100.000 de morți.
De ce sunt atât de vulnerabile orașele
Nu doar geologia explică amploarea tragediei. Venezuela are numeroase orașe construite în apropierea zonelor seismice active, inclusiv capitala Caracas.
În multe cartiere există clădiri ridicate înainte ca normele antiseismice moderne să fie aplicate riguros. La acestea se adaugă infrastructura îmbătrânită și lipsa investițiilor din ultimele decenii, ceea ce crește riscul ca imobilele să sufere avarii importante în cazul unor cutremure de mare intensitate.
În urma seismelor din 2026 au fost raportate prăbușiri de clădiri, inclusiv în Caracas, iar principalul aeroport al țării a fost închis după ce terminalul a suferit avarii semnificative. Autoritățile au declarat stare de urgență și au cerut sprijin internațional.
Pot fi prezise astfel de cutremure?
În ciuda progreselor tehnologice, răspunsul este nu. Cercetătorii pot identifica zonele cu risc seismic ridicat și pot calcula probabilitatea producerii unor cutremure în următoarele decenii, însă nu pot spune cu exactitate în ce zi și la ce oră va avea loc un seism.
De aceea, cea mai eficientă metodă de reducere a victimelor rămâne prevenția: respectarea normelor de construcție antiseismică, consolidarea clădirilor vulnerabile, dezvoltarea sistemelor de avertizare și pregătirea populației pentru situații de urgență.
Ce urmează după dezastrul din Venezuela
După producerea unor cutremure de asemenea magnitudine, urmează o perioadă critică în care echipele de intervenție caută supraviețuitori, evaluează stabilitatea clădirilor și încearcă să restabilească serviciile esențiale.
Președinta interimară Delcy Rodríguez a declarat stare de urgență și a anunțat că Venezuela va solicita sprijin financiar și umanitar internațional. Statele Unite, prin președintele Donald Trump, au transmis că sunt pregătite să trimită echipe de căutare și salvare, provizii medicale și ajutoare umanitare, iar alte state din regiune, precum El Salvador și Ecuador, și-au oferit deja sprijinul.
Pentru oamenii de știință, însă, tragedia din 2026 reprezintă încă o confirmare că Venezuela va rămâne și în viitor una dintre cele mai active zone seismice ale continentului american, iar pregătirea pentru astfel de evenimente va fi la fel de importantă ca intervenția de după producerea lor.