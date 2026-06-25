VIDEO Imagini dramatice din timpul celor două cutremure devastatoare din Venezuela. Clădiri prăbușite și panică pe străzile din Caracas
Venezuela a fost zguduită de două cutremure puternice produse la un interval de doar câteva zeci de secunde, care au provocat distrugeri majore în Caracas și în alte regiuni ale țării. Mai multe clădiri s-au prăbușit, sute de persoane au fost rănite, iar echipele de intervenție continuă căutările printre dărâmături în speranța că vor găsi supraviețuitori.
Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), primul seism a avut magnitudinea de 7,2 și s-a produs la aproximativ 160 de kilometri vest de Caracas. La doar 39 de secunde a urmat un al doilea cutremur, cu magnitudinea de 7,5, produs la o adâncime mai mică, ceea ce a amplificat efectele resimțite la suprafață.
BREAKING: USGS upgrades Venezuela earthquake to 7.5
First video shows panic at the airport during the earthquake.
Second video from Caracas showing heavy damage from a collapsed building. pic.twitter.com/pf2hLRXwIb
— World Source News (@Worldsource24) June 24, 2026
Salvatorii caută supraviețuitori printre clădirile prăbușite
Autoritățile venezuelene au mobilizat pompieri, polițiști și echipe de protecție civilă în zonele afectate. Potrivit informațiilor oficiale, mai multe imobile și locuințe s-au prăbușit, iar operațiunile de căutare și salvare sunt în plină desfășurare. Bilanțul provizoriu indică cel puțin 32 de persoane decedate și peste 700 de răniți, însă autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește.
Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a declarat că toate resursele disponibile au fost mobilizate pentru intervenție și că alimentarea cu gaze a fost oprită preventiv în mai multe zone pentru a evita producerea unor explozii.
Visible damage from the Simón Bolívar International Airport in Maiquetía, Venezuela.#airport #earthquake https://t.co/MPVnG4yjlQ pic.twitter.com/SnfPEF6kfW
— FL360aero (@fl360aero) June 25, 2026
Momente de panică în Caracas
Cutremurele s-au produs într-o zi de sărbătoare națională, când mulți oameni se aflau acasă. Locuitorii capitalei au ieșit în grabă din clădiri, iar imaginile publicate pe rețelele sociale surprind clădiri avariate, bucăți de tencuială căzute și echipe de salvare intervenind în zonele afectate.
Printre clădirile afectate se numără și Hospital de Clínicas din Caracas, unde porțiuni din plafon s-au desprins în timpul seismului. De asemenea, au fost raportate pagube la aeroportul principal al țării, iar autoritățile au suspendat temporar zborurile și au închis mai multe instituții publice.
Mai mulți martori au descris momentele trăite ca fiind cele mai înfricoșătoare din viața lor. Unii au povestit că au auzit țipete pe scările blocurilor, în timp ce mobilierul și obiectele din locuințe se prăbușeau în timpul mișcărilor seismice.
BREAKING: USGS upgrades Venezuela earthquake to 7.5
First video shows panic at the airport during the earthquake.
Second video from Caracas showing heavy damage from a collapsed building. pic.twitter.com/pf2hLRXwIb
— World Source News (@Worldsource24) June 24, 2026
Alerta de tsunami a fost retrasă
După producerea seismelor, sistemul american de avertizare pentru tsunami a emis o alertă pentru mai multe insule din Caraibe, inclusiv Puerto Rico și Insulele Virgine. Avertizarea a fost însă anulată aproximativ o oră mai târziu, după reevaluarea datelor.
Cutremurele au fost resimțite și în capitala Columbiei, Bogotá, aflată la aproximativ 1.000 de kilometri distanță. Venezuela este situată la contactul dintre Placa Caraibelor și Placa Sud-Americană, o regiune cu activitate seismică ridicată, unde astfel de evenimente pot produce pagube importante.