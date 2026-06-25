VIDEO Imagini dramatice din timpul celor două cutremure devastatoare din Venezuela. Clădiri prăbușite și panică pe străzile din Caracas

BREAKING: USGS upgrades Venezuela earthquake to 7.5 First video shows panic at the airport during the earthquake. Second video from Caracas showing heavy damage from a collapsed building. pic.twitter.com/pf2hLRXwIb — World Source News (@Worldsource24) June 24, 2026

Salvatorii caută supraviețuitori printre clădirile prăbușite

Autoritățile venezuelene au mobilizat pompieri, polițiști și echipe de protecție civilă în zonele afectate. Potrivit informațiilor oficiale, mai multe imobile și locuințe s-au prăbușit, iar operațiunile de căutare și salvare sunt în plină desfășurare. Bilanțul provizoriu indică cel puțin 32 de persoane decedate și peste 700 de răniți, însă autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește.

Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a declarat că toate resursele disponibile au fost mobilizate pentru intervenție și că alimentarea cu gaze a fost oprită preventiv în mai multe zone pentru a evita producerea unor explozii.

Momente de panică în Caracas

Cutremurele s-au produs într-o zi de sărbătoare națională, când mulți oameni se aflau acasă. Locuitorii capitalei au ieșit în grabă din clădiri, iar imaginile publicate pe rețelele sociale surprind clădiri avariate, bucăți de tencuială căzute și echipe de salvare intervenind în zonele afectate.

Printre clădirile afectate se numără și Hospital de Clínicas din Caracas, unde porțiuni din plafon s-au desprins în timpul seismului. De asemenea, au fost raportate pagube la aeroportul principal al țării, iar autoritățile au suspendat temporar zborurile și au închis mai multe instituții publice.

Mai mulți martori au descris momentele trăite ca fiind cele mai înfricoșătoare din viața lor. Unii au povestit că au auzit țipete pe scările blocurilor, în timp ce mobilierul și obiectele din locuințe se prăbușeau în timpul mișcărilor seismice.