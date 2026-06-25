Două cutremure devastatoare au lovit Venezuela în doar 39 de secunde. Urmează ani întregi de reconstrucție și o lovitură uriașă pentru economia țării: „Complet distrusă”
Venezuela trece prin una dintre cele mai grave catastrofe naturale din istoria sa recentă, după ce două cutremure puternice, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, produse la un interval de doar 39 de secunde, au provocat prăbușirea clădirilor, închiderea principalului aeroport al țării și un număr încă neclar de victime. Primele estimări ale Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS) avertizează că bilanțul final ar putea ajunge la zeci de mii de morți, în timp ce autoritățile venezuelene au declarat stare de urgență și au solicitat sprijin internațional.
Scene de panică pe principalul aeroport al țării
Unele dintre cele mai impresionante imagini surprinse imediat după seism provin de pe Aeroportul Internațional Simón Bolívar din Maiquetía, principala poartă aeriană a Venezuelei.
În imaginile filmate în timpul cutremurului se văd oameni alergând disperați printre nori de praf, tavane prăbușite și bucăți de beton căzute în terminal. Aeroportul a fost închis imediat după producerea seismelor, ceea ce complică semnificativ sosirea echipelor internaționale de intervenție și transportul ajutoarelor.
„Uitați-vă la dezastrul de aici, este complet distrus. Situația pe care o trăim aici este gravă”, a declarat fostul parlamentar venezuelean Wilmer Azuaje, care a filmat imaginile din interiorul aeroportului.
În paralel, în mai multe cartiere din Caracas au fost surprinse clădiri care se prăbușeau chiar sub privirile locuitorilor, iar numeroși oameni au rămas prinși sub dărâmături.
WATCH: Moment powerful 7+ magnitude earthquake (terremoto) causes major damage at Caracas Airport, Venezuela pic.twitter.com/2kd7oNFxbs
— Rapid Report (@RapidReport2025) June 24, 2026
Două cutremure puternice și zeci de replici
Potrivit USGS, primul seism, cu magnitudinea de 7,2, s-a produs la ora 18:04, ora locală, la o adâncime de 21,9 kilometri și la aproximativ 200 de kilometri vest de Caracas.
La numai 39 de secunde distanță, un al doilea cutremur, și mai puternic, cu magnitudinea de 7,5, a lovit aceeași regiune, la o adâncime de doar 10 kilometri. După cele două șocuri principale au urmat aproximativ 20 de replici, ceea ce a amplificat distrugerile și a îngreunat operațiunile de salvare.
USGS avertizează că „este probabil să se înregistreze un număr mare de victime și pagube extinse, iar dezastrul este probabil să fie pe scară largă”, estimând inițial că numărul morților s-ar putea situa între 10.000 și 100.000.
Până în prezent, autoritățile venezuelene au confirmat oficial cel puțin 32 de decese și peste 700 de răniți, însă bilanțul este așteptat să crească pe măsură ce salvatorii ajung în zonele cele mai afectate.
Mărturii cutremurătoare ale supraviețuitorilor
Pentru locuitorii capitalei Caracas, cele câteva zeci de secunde au părut o eternitate.
„Este cel mai puternic cutremur pe care l-am simțit vreodată în viața mea”, a povestit jurnalista BBC Mundo Nicole Kolster, care se afla la etajul șapte al unui bloc în momentul producerii seismului.
„Am văzut geamurile mișcându-se și singurul lucru la care m-am putut gândi a fost să mă bag între ușa de la intrare și grindă. Am crezut că o să cadă clădirea peste mine”, a spus aceasta.
O altă supraviețuitoare, Amparo Díaz, a descris senzația trăită în timpul cutremurului.
„Pereții se mișcau și mă simțeam ca și cum aș fi fost în apă. Bucătăria s-a prăbușit. Peretele din sufragerie e pe cale să se prăbușească”, a declarat femeia.
María Rodríguez a povestit că locuința sa a fost devastată.
„În casa mea, paharele, farfuriile – totul – au căzut. Se vedea cum apa din piscinele hotelurilor se revarsă, iar pe străzi sunt multe dărâmături și multă lume afară.”
În cartierul Altamira, unul dintre cele mai afectate din Caracas, un bloc cu 22 de etaje s-a prăbușit complet. Printre ruine, rudele își strigau disperați apropiații.
„Antonio, Antonio, sunt mama! Antonio, sunt mama, sunt aici!”, se auzea în timp ce voluntarii încercau să găsească supraviețuitori.
Reporte #EnImagenes
Este video es de La Guaira 💔
Tras el fuerte terremoto de magnitud 7.5 que sacudió hoy Venezuela:
Datos principales:
– Hora: 18:04 (hora local)
– Epicentro: 28 km al noroeste de Montalbán, estado Carabobo (profundidad 13.2 km)
¿Dónde se sintió?… pic.twitter.com/iold6VFJjf
— Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) June 25, 2026
Ce urmează după un dezastru de asemenea amploare
După producerea unor cutremure de peste magnitudinea 7, prioritatea absolută este salvarea persoanelor prinse sub dărâmături. Primele 72 de ore sunt considerate decisive pentru găsirea supraviețuitorilor.
În paralel, autoritățile trebuie să evalueze siguranța clădirilor, să refacă alimentarea cu energie electrică, apă și comunicații și să organizeze adăposturi temporare pentru zecile de mii de oameni rămași fără locuințe.
Președinta interimară Delcy Rodríguez a declarat stare de urgență și a anunțat că Venezuela va solicita sprijin financiar și logistic din partea organizațiilor internaționale. Ea a precizat că primele echipe de intervenție din alte state vor ajunge în țară în următoarele ore și i-a mulțumit președintelui Donald Trump pentru oferta de ajutor. De asemenea, El Salvador și Ecuador au anunțat că vor trimite asistență umanitară.
Lovitura uriașă pentru economia Venezuelei
Dincolo de drama umană, astfel de cutremure produc efecte economice care se întind pe ani sau chiar decenii. Închiderea principalului aeroport afectează transportul de persoane și mărfuri, întârzie sosirea ajutoarelor și perturbă comerțul internațional. În același timp, prăbușirea clădirilor și distrugerea infrastructurii înseamnă costuri uriașe pentru reconstrucție, care pot ajunge la miliarde de dolari.
Investitorii devin mai prudenți, activitatea economică încetinește, iar statul este obligat să redirecționeze fonduri către operațiunile de salvare și reconstruire, în detrimentul altor investiții. În cazul Venezuelei, care se confruntă deja de ani buni cu dificultăți economice și financiare, impactul unui astfel de dezastru poate fi și mai sever.
Experiența altor state afectate de cutremure majore arată că refacerea infrastructurii, a locuințelor și a economiei poate dura mulți ani, iar revenirea la normal depinde în mare măsură de rapiditatea cu care sunt mobilizate resursele interne și ajutorul internațional.