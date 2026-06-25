Două cutremure devastatoare au lovit Venezuela în doar 39 de secunde. Urmează ani întregi de reconstrucție și o lovitură uriașă pentru economia țării: „Complet distrusă”

În imaginile filmate în timpul cutremurului se văd oameni alergând disperați printre nori de praf, tavane prăbușite și bucăți de beton căzute în terminal. Aeroportul a fost închis imediat după producerea seismelor, ceea ce complică semnificativ sosirea echipelor internaționale de intervenție și transportul ajutoarelor.

„Uitați-vă la dezastrul de aici, este complet distrus. Situația pe care o trăim aici este gravă”, a declarat fostul parlamentar venezuelean Wilmer Azuaje, care a filmat imaginile din interiorul aeroportului.

În paralel, în mai multe cartiere din Caracas au fost surprinse clădiri care se prăbușeau chiar sub privirile locuitorilor, iar numeroși oameni au rămas prinși sub dărâmături.

WATCH: Moment powerful 7+ magnitude earthquake (terremoto) causes major damage at Caracas Airport, Venezuela pic.twitter.com/2kd7oNFxbs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 24, 2026

Două cutremure puternice și zeci de replici

Potrivit USGS, primul seism, cu magnitudinea de 7,2, s-a produs la ora 18:04, ora locală, la o adâncime de 21,9 kilometri și la aproximativ 200 de kilometri vest de Caracas.

La numai 39 de secunde distanță, un al doilea cutremur, și mai puternic, cu magnitudinea de 7,5, a lovit aceeași regiune, la o adâncime de doar 10 kilometri. După cele două șocuri principale au urmat aproximativ 20 de replici, ceea ce a amplificat distrugerile și a îngreunat operațiunile de salvare.

USGS avertizează că „este probabil să se înregistreze un număr mare de victime și pagube extinse, iar dezastrul este probabil să fie pe scară largă”, estimând inițial că numărul morților s-ar putea situa între 10.000 și 100.000.

Până în prezent, autoritățile venezuelene au confirmat oficial cel puțin 32 de decese și peste 700 de răniți, însă bilanțul este așteptat să crească pe măsură ce salvatorii ajung în zonele cele mai afectate.