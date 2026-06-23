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ȘTIINȚĂ

Oraș roman vechi de aproape 2.000 de ani descoperit în Ungaria: ruinele au ieșit la lumină pe traseul unei autostrăzi

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Oraș roman vechi de aproape 2.000 de ani descoperit în Ungaria: ruinele au ieșit la lumină pe traseul unei autostrăzi
Descoperire importantă în Ungaria / Foto: István Király Múzeum

Un proiect modern de infrastructură a scos la suprafață o bucată importantă din trecutul Europei. Arheologii care lucrau pe șantierul unei autostrăzi din Ungaria au descoperit urmele unei așezări romane vechi de aproape două milenii, o descoperire care oferă noi informații despre viața oamenilor din această regiune în perioada Imperiului Roman.

Sitului arheologic i-a fost acordată o atenție specială după ce cercetătorii au identificat structuri și obiecte care indică existența unei comunități organizate. Descoperirea arată încă o dată cât de multe vestigii istorice pot fi ascunse sub terenurile care astăzi sunt folosite pentru dezvoltare urbană sau infrastructură, scrie greekreporter.com.

O așezare romană ascunsă sub viitorul traseu al unei autostrăzi

Cercetările arheologice au fost realizate în cadrul lucrărilor pregătitoare pentru construcția autostrăzii, iar echipele de specialiști au găsit vestigii care aparțin perioadei romane.

Zona descoperită oferă indicii despre modul în care era organizată o comunitate din urmă cu aproximativ 2.000 de ani. Arheologii au identificat urme ale unor construcții și elemente care sugerează activități economice și cotidiene desfășurate aici în perioada în care Imperiul Roman controla o mare parte din Europa Centrală.

Descoperirea este importantă deoarece astfel de așezări nu apar întotdeauna în sursele istorice. De multe ori, informațiile despre viața oamenilor obișnuiți din perioada romană provin tocmai din astfel de situri, unde obiectele și structurile conservate pot completa imaginea unei epoci.

Echipa care a făcut descoperirea nu se află la prima intervenție de acest tip. În anul anterior, aceiași arheologi au identificat alte urme de locuire din epoca romană, dar și o așezare medievală asociată perioadei Arpad, una dintre cele mai importante din istoria Ungariei.

Arheologia salvează fragmente din trecut înaintea construcțiilor moderne

Descoperirile realizate pe șantierele de infrastructură au devenit tot mai importante pentru cercetători. Înainte ca drumurile, podurile sau autostrăzile să fie construite, zonele sunt verificate pentru a identifica eventuale urme istorice.

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Aceste cercetări pot dezvălui informații despre schimbările prin care au trecut regiunile de-a lungul secolelor. Un loc care astăzi pare obișnuit poate ascunde urmele mai multor civilizații succesive.

În cazul acestei așezări romane din Ungaria, specialiștii analizează în continuare materialele descoperite pentru a determina mai exact perioada de funcționare a sitului și rolul pe care îl avea în regiune.

Imperiul Roman a lăsat urme extinse în Europa Centrală, iar teritoriile aflate la marginea imperiului erau conectate prin drumuri comerciale, fortificații și așezări civile. Descoperiri precum aceasta arată că influența romană nu s-a limitat doar la marile orașe sau centre administrative.

Fiecare obiect recuperat, de la fragmente ceramice până la structuri de locuințe, poate oferi indicii despre alimentație, comerț, meserii și stilul de viață al oamenilor care au trăit aici.

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