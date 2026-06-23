Oraș roman vechi de aproape 2.000 de ani descoperit în Ungaria: ruinele au ieșit la lumină pe traseul unei autostrăzi

O așezare romană ascunsă sub viitorul traseu al unei autostrăzi

Cercetările arheologice au fost realizate în cadrul lucrărilor pregătitoare pentru construcția autostrăzii, iar echipele de specialiști au găsit vestigii care aparțin perioadei romane.

Zona descoperită oferă indicii despre modul în care era organizată o comunitate din urmă cu aproximativ 2.000 de ani. Arheologii au identificat urme ale unor construcții și elemente care sugerează activități economice și cotidiene desfășurate aici în perioada în care Imperiul Roman controla o mare parte din Europa Centrală.

Descoperirea este importantă deoarece astfel de așezări nu apar întotdeauna în sursele istorice. De multe ori, informațiile despre viața oamenilor obișnuiți din perioada romană provin tocmai din astfel de situri, unde obiectele și structurile conservate pot completa imaginea unei epoci.

Echipa care a făcut descoperirea nu se află la prima intervenție de acest tip. În anul anterior, aceiași arheologi au identificat alte urme de locuire din epoca romană, dar și o așezare medievală asociată perioadei Arpad, una dintre cele mai importante din istoria Ungariei.

Arheologia salvează fragmente din trecut înaintea construcțiilor moderne

Descoperirile realizate pe șantierele de infrastructură au devenit tot mai importante pentru cercetători. Înainte ca drumurile, podurile sau autostrăzile să fie construite, zonele sunt verificate pentru a identifica eventuale urme istorice.

Aceste cercetări pot dezvălui informații despre schimbările prin care au trecut regiunile de-a lungul secolelor. Un loc care astăzi pare obișnuit poate ascunde urmele mai multor civilizații succesive.

În cazul acestei așezări romane din Ungaria, specialiștii analizează în continuare materialele descoperite pentru a determina mai exact perioada de funcționare a sitului și rolul pe care îl avea în regiune.