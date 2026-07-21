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Comuna din România care atrage investiții record. Cum s-a transformat într-un magnet pentru companii

Comuna din România care atrage investiții record. Cum s-a transformat într-un magnet pentru companii
În ultimii ani, tot mai multe companii au ales să investească în comune aflate în apropierea marilor orașe
Ana Ionescu
de Ana Ionescu
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În ultimii ani, tot mai multe companii au ales să investească în comune aflate în apropierea marilor orașe, acolo unde terenurile sunt mai accesibile, iar infrastructura se dezvoltă într-un ritm accelerat. Printre localitățile care au atras atenția investitorilor se numără Dumbrăvița, din județul Timiș, considerată una dintre cele mai dezvoltate comune din România și un pol de atracție pentru afaceri și investiții.

Situată la doar câțiva kilometri de Timișoara, comuna a cunoscut o transformare spectaculoasă în ultimul deceniu. Dezvoltarea sectorului rezidențial, extinderea zonelor comerciale și apropierea de unul dintre cele mai importante centre economice ale țării au făcut din Dumbrăvița o destinație preferată atât pentru investitori, cât și pentru familiile care aleg să se mute în zona metropolitană.

De ce aleg companiile să investească în Dumbrăvița

Poziționarea lângă Timișoara reprezintă unul dintre cele mai importante avantaje ale comunei. Accesul rapid către oraș și infrastructura aflată în continuă dezvoltare au atras numeroase firme din domeniul comerțului, serviciilor și industriei.

Potrivit datelor prezentate de autoritățile locale și de analizele privind dezvoltarea comunei, peste o treime dintre companiile active în Dumbrăvița își desfășoară activitatea în sectorul comerțului, iar în ultimii ani s-au dezvoltat puternic și serviciile, dar și activitățile industriale. Agricultura a devenit un sector cu o pondere redusă în economia locală.

Dezvoltarea economică a fost susținută și de investițiile realizate cu fonduri europene, care au contribuit la modernizarea infrastructurii și la creșterea atractivității localității pentru mediul de afaceri.

Cererea pentru locuințe și spații comerciale continuă să crească

Creșterea numărului de locuitori a mers mână în mână cu dezvoltarea investițiilor private. Tot mai multe proiecte rezidențiale au fost construite în comună, iar odată cu ele au apărut magazine, restaurante, clinici medicale, centre de servicii și spații destinate companiilor.

Piața imobiliară a cunoscut, la rândul ei, o evoluție puternică. Dumbrăvița este considerată una dintre cele mai scumpe zone periurbane din România, iar cererea pentru terenuri și locuințe rămâne ridicată datorită apropierii de Timișoara și a calității infrastructurii locale.

Un model de dezvoltare pentru alte comune

Succesul Dumbrăviței arată cum o comună aflată în apropierea unui mare centru urban poate deveni un adevărat motor economic. Investițiile publice, fondurile europene, dezvoltarea infrastructurii și interesul mediului privat au contribuit la transformarea localității într-un magnet pentru companii.

Autoritățile și specialiștii consideră că astfel de exemple ar putea fi replicate și în alte comune din jurul marilor orașe, acolo unde există teren disponibil, acces la infrastructură și o strategie de dezvoltare pe termen lung. În aceste condiții, Dumbrăvița continuă să fie una dintre cele mai dinamice comune din România din punctul de vedere al investițiilor și al dezvoltării economice.

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