Descoperire rară pe traseul Autostrăzii Moldovei. Arheologii au găsit în Neamț un obiect vechi de 1.600 de ani

Un obiect de îngrijire personală realizat cu multă migală

Potrivit arheologului Vasile Diaconu, astfel de piepteni erau realizați în ateliere specializate și reprezentau obiecte frecvent utilizate în secolul al IV-lea d.Hr. Confecționarea lor necesita îndemânare și cunoștințe tehnice avansate, deoarece cornul de cerb trebuia prelucrat cu atenție pentru a obține forma și rezistența necesare, scrie Historia.

De regulă, asemenea artefacte sunt descoperite în morminte, unde au fost depuse ca obiecte personale ale celor decedați. Descoperirea unei astfel de piese într-o așezare este însă la fel de valoroasă, deoarece oferă informații despre viața cotidiană și activitățile desfășurate de comunitățile locale.

Piesa găsită în Neamț este asociată culturii Sântana de Mureș-Cerneahov, una dintre cele mai importante culturi arheologice din spațiul est-european al secolelor III-IV. Specialiștii consideră că aceste obiecte nu aveau doar un rol practic, ci reflectau și nivelul de dezvoltare al meșteșugurilor din acea perioadă.

Descoperirea completează seria de artefacte scoase la lumină în ultimii ani pe traseul viitoarei autostrăzi, proiect care s-a dovedit o sursă importantă de informații pentru cercetarea arheologică din România.

Ce era cultura Sântana de Mureș-Cerneahov

Cultura Sântana de Mureș-Cerneahov s-a dezvoltat pe un teritoriu întins, care cuprindea zone din actuala Românie, Republica Moldova, Ucraina și alte regiuni din estul Europei. Numele său provine de la două situri reprezentative descoperite la Sântana de Mureș și Cerneahov.

Istoricii și arheologii asociază această cultură în special cu populațiile gotice, însă în cadrul ei au conviețuit și alte grupuri etnice, printre care sarmați, daci romanizați și comunități germanice.

Așezările din această perioadă se remarcau printr-un nivel ridicat de dezvoltare economică. Locuitorii practicau agricultura, creșterea animalelor și diverse meșteșuguri, iar contactele comerciale cu Imperiul Roman au contribuit la răspândirea unor influențe culturale și tehnologice importante.