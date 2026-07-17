Șamanul de lângă Stonehenge era, de fapt, o femeie. ADN-ul rescrie o poveste veche de 4.000 de ani

Scheletul a fost considerat masculin timp de două secole

Mormântul a fost descoperit în anul 1801. Acesta se afla lângă satul Upton Lovell din Anglia. Locul este la aproximativ 16 kilometri vest de Stonehenge. Arheologul William Cunnington a coordonat săpăturile.

Cunnington a presupus că scheletul aparținea unui bărbat robust. Concluzia sa s-a bazat în principal pe dimensiunea oaselor. Această interpretare a rămas aproape neschimbată în următorii 200 de ani. Chiar și prezentarea muzeală a individului includea imaginea unui bărbat cu barbă.

Persoana a primit porecla de „Șamanul din Upton Lovell”. Numele a fost ales din cauza obiectelor funerare neobișnuite. Mormântul conținea topoare de piatră, unelte din silex și instrumente folosite la prelucrarea metalelor. Printre acestea se afla și o piatră pentru testarea purității aurului și a altor metale.

Arheologii au găsit și oase de animale perforate. Acestea ar fi putut fi cusute pe o haină ceremonială. Combinația dintre uneltele specializate și obiectele decorative a dus la ipoteza unui rol spiritual. Totuși, nu există dovezi clare că femeia era cu adevărat șaman.

Analiza ADN a oferit un rezultat neașteptat

Cercetătorii de la Francis Crick Institute din Londra intenționau inițial să studieze originea persoanei. Analiza genetică a produs însă o surpriză. Probele conțineau cromozomi sexuali XX, nu XY.

Specialiștii au repetat testele. Au extras ADN dintr-un dinte și dintr-un deget de la picior. Rezultatul a fost același. Nu au fost găsite nici indicii că în mormânt ar fi existat rămășițele mai multor persoane.

Femeia avea aproximativ 1,65 metri înălțime. Era neobișnuit de înaltă pentru perioada în care a trăit. A murit în jurul vârstei de 45 de ani. Scheletul arată că avea o constituție robustă.