Descoperire rară într-un oraș antic din Bulgaria: arheologii cred că au găsit urmele zeiței Artemis

Fragmentul care ar putea schimba interpretarea sitului

Piesa descoperită constă în partea inferioară a unei figuri de marmură, așezată pe o bază. Mai exact, arheologii au identificat urmele unor picioare încălțate în sandale, un detaliu care a dus imediat la ipoteza unei reprezentări feminine. Deși fragmentul a fost găsit în apropierea templului lui Heracles, cercetătorii spun că este puțin probabil ca statuia să fie legată direct de eroul grec.

Unul dintre argumentele care susțin legătura cu Artemis este tocmai tipul de încălțăminte. Sandalele de vânătoare apar frecvent în reprezentările zeiței, cunoscută în lumea antică drept protectoare a naturii, a animalelor sălbatice și a vânătorii. În plus, cultul lui Artemis era prezent în regiunea Struma în Antichitate, ceea ce face ca această atribuire să fie plauzibilă.

Dimensiunile fragmentului sugerează că statuia ar fi putut fi în mărime naturală. Arheologii iau în calcul și posibilitatea ca un cap de marmură descoperit în zonă în urmă cu mai mulți ani să aparțină aceleiași sculpturi. Această variantă rămâne însă neconfirmată, iar stabilirea unei legături între fragmente va necesita analize suplimentare.

Profesorul Ludmil Vagalinski a reacționat cu entuziasm la noua descoperire, descriind momentul printr-o formulare sugestivă: Heraclea „a erupt” din nou. Expresia nu este întâmplătoare, pentru că situl a devenit în ultimii ani una dintre cele mai productive zone arheologice din Bulgaria, cu descoperiri care schimbă constant înțelegerea orașului antic.

Heraclea Sintica, orașul care continuă să scoată la lumină comori

Heraclea Sintica este unul dintre cele mai importante situri arheologice din sud-vestul Bulgariei. Orașul antic se afla într-o regiune strategică, pe valea Struma, și a avut un rol important în lumea greco-romană. Ruinele sale au oferit în ultimii ani statui, fragmente arhitecturale, inscripții, structuri urbane și indicii despre viața religioasă și socială a comunității.

Situl a devenit cunoscut internațional și după descoperirea unei statui de marmură foarte bine conservate, atribuită zeului Hermes. Acea piesă a fost găsită într-un sistem antic de canalizare și a atras atenția specialiștilor pentru starea sa excepțională. Contextul descoperirii a alimentat ipoteza că locuitorii orașului ar fi încercat să protejeze unele reprezentări păgâne într-o perioadă de schimbări religioase majore.

Noua posibilă reprezentare a zeiței Artemis adaugă o piesă importantă acestui puzzle. Dacă ipoteza se confirmă, descoperirea ar putea oferi mai multe informații despre cultele practicate la Heraclea Sintica și despre felul în care locuitorii orașului își exprimau identitatea religioasă. În lumea antică, statuile nu aveau doar rol decorativ, ci erau obiecte cu valoare simbolică, religioasă și politică.