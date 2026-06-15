Descoperire rară într-un oraș antic din Bulgaria: arheologii cred că au găsit urmele zeiței Artemis
Arheologii bulgari au făcut o nouă descoperire importantă în orașul antic Heraclea Sintica, aflat în apropiere de Petrich, într-o zonă care continuă să ofere surprize spectaculoase. În timpul săpăturilor conduse de profesorul Ludmil Vagalinski, de la Institutul Național de Arheologie cu Muzeu al Academiei Bulgare de Științe, a fost scos la lumină un fragment de marmură care ar putea proveni dintr-o statuie de mari dimensiuni.
Primele indicii îi fac pe cercetători să creadă că sculptura ar putea să o reprezinte pe Artemis, zeița vânătorii în mitologia greacă. Deocamdată, identificarea nu este definitivă, iar echipa vorbește despre o ipoteză de lucru. Totuși, detaliile descoperite până acum sunt suficient de interesante pentru a transforma situl din sud-vestul Bulgariei într-un nou punct de atracție pentru lumea arheologiei.
Fragmentul care ar putea schimba interpretarea sitului
Piesa descoperită constă în partea inferioară a unei figuri de marmură, așezată pe o bază. Mai exact, arheologii au identificat urmele unor picioare încălțate în sandale, un detaliu care a dus imediat la ipoteza unei reprezentări feminine. Deși fragmentul a fost găsit în apropierea templului lui Heracles, cercetătorii spun că este puțin probabil ca statuia să fie legată direct de eroul grec.
Unul dintre argumentele care susțin legătura cu Artemis este tocmai tipul de încălțăminte. Sandalele de vânătoare apar frecvent în reprezentările zeiței, cunoscută în lumea antică drept protectoare a naturii, a animalelor sălbatice și a vânătorii. În plus, cultul lui Artemis era prezent în regiunea Struma în Antichitate, ceea ce face ca această atribuire să fie plauzibilă.
Dimensiunile fragmentului sugerează că statuia ar fi putut fi în mărime naturală. Arheologii iau în calcul și posibilitatea ca un cap de marmură descoperit în zonă în urmă cu mai mulți ani să aparțină aceleiași sculpturi. Această variantă rămâne însă neconfirmată, iar stabilirea unei legături între fragmente va necesita analize suplimentare.
Profesorul Ludmil Vagalinski a reacționat cu entuziasm la noua descoperire, descriind momentul printr-o formulare sugestivă: Heraclea „a erupt” din nou. Expresia nu este întâmplătoare, pentru că situl a devenit în ultimii ani una dintre cele mai productive zone arheologice din Bulgaria, cu descoperiri care schimbă constant înțelegerea orașului antic.
Heraclea Sintica, orașul care continuă să scoată la lumină comori
Heraclea Sintica este unul dintre cele mai importante situri arheologice din sud-vestul Bulgariei. Orașul antic se afla într-o regiune strategică, pe valea Struma, și a avut un rol important în lumea greco-romană. Ruinele sale au oferit în ultimii ani statui, fragmente arhitecturale, inscripții, structuri urbane și indicii despre viața religioasă și socială a comunității.
Situl a devenit cunoscut internațional și după descoperirea unei statui de marmură foarte bine conservate, atribuită zeului Hermes. Acea piesă a fost găsită într-un sistem antic de canalizare și a atras atenția specialiștilor pentru starea sa excepțională. Contextul descoperirii a alimentat ipoteza că locuitorii orașului ar fi încercat să protejeze unele reprezentări păgâne într-o perioadă de schimbări religioase majore.
Noua posibilă reprezentare a zeiței Artemis adaugă o piesă importantă acestui puzzle. Dacă ipoteza se confirmă, descoperirea ar putea oferi mai multe informații despre cultele practicate la Heraclea Sintica și despre felul în care locuitorii orașului își exprimau identitatea religioasă. În lumea antică, statuile nu aveau doar rol decorativ, ci erau obiecte cu valoare simbolică, religioasă și politică.
În paralel, echipa de arheologi a mai descoperit recent și o fântână în interiorul orașului antic. Cercetătorii au fost surprinși de adâncimea acesteia, care a depășit estimările inițiale și continuă să coboare dincolo de patru metri. Astfel de structuri sunt importante pentru că pot arăta cum era organizată infrastructura urbană, cum se asigura alimentarea cu apă și cât de complex era orașul în perioada sa de dezvoltare.
O ipoteză spectaculoasă, dar încă prudentă
Deși asocierea cu Artemis este tentantă, arheologii evită concluziile grăbite. În arheologie, un detaliu vizual nu este suficient pentru o identificare definitivă. Sunt necesare comparații stilistice, analize ale marmurei, verificarea contextului stratigrafic și, eventual, corelarea cu alte fragmente descoperite în aceeași zonă.
Tocmai această prudență face descoperirea și mai interesantă. În locul unui verdict rapid, cercetătorii construiesc pas cu pas o interpretare. Dacă fragmentul va fi legat de alte piese găsite anterior, Heraclea Sintica ar putea oferi una dintre cele mai importante reprezentări sculpturale ale unei divinități feminine descoperite recent în regiune.
Lucrările vor continua pe durata verii, iar fiecare nou strat excavat poate aduce informații decisive. Orașul antic de lângă Petrich confirmă încă o dată că Balcanii ascund un patrimoniu arheologic impresionant, uneori aflat la doar câțiva metri sub pământ.
Pentru Bulgaria, descoperirea este o nouă dovadă că Heraclea Sintica nu este doar un sit local, ci un centru important pentru înțelegerea lumii antice din această parte a Europei. Iar dacă fragmentul va fi confirmat ca aparținând unei statui a zeiței Artemis, descoperirea va deveni una dintre cele mai spectaculoase povești arheologice ale anului.