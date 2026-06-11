Descoperire misterioasă: peste 70 de schelete fără cap, vechi de 7.000 de ani, îi pun în dificultate pe arheologi
O descoperire arheologică neobișnuită realizată în Slovacia ridică noi întrebări despre practicile funerare ale comunităților din Neolitic. Cercetătorii au scos la lumină zeci de schelete umane fără cap într-un șanț aflat la marginea unei așezări preistorice, iar explicația acestui fenomen rămâne deocamdată un mister.
Situl se află la Vráble, în sud-vestul Slovaciei, într-o zonă locuită între aproximativ 5250 și 4950 î.e.n. de comunități aparținând culturii Ceramicii Liniare, una dintre cele mai importante culturi ale Europei Centrale din epoca de piatră. În timpul săpăturilor, arheologii au identificat un șanț de mari dimensiuni care înconjura unul dintre cartierele așezării. Ceea ce au găsit în interiorul acestuia i-a surprins chiar și pe specialiști, scrie Live Science.
Până în prezent au fost descoperite cel puțin 77 de schelete decapitate, alături de mai multe perechi de indivizi îngropați împreună. În mod curios, un singur schelet a fost găsit cu craniul intact, acesta aparținând unui copil.
Analizele indică un ritual, nu o execuție în masă
La prima vedere, numărul mare de corpuri fără cap ar putea sugera un episod violent. Totuși, primele investigații realizate asupra oaselor spun o poveste diferită.
Cercetătorii au identificat urme de tăieturi fine pe vertebrele cervicale, ceea ce indică faptul că îndepărtarea craniilor a fost realizată cu grijă și precizie. Mai mult, poziția scheletelor sugerează că decapitarea nu s-a produs în momentul morții, ci ulterior, ca parte a unui proces funerar complex.
Specialiștii cred că locuitorii așezării au manipulat intenționat corpurile după deces și le-au depus în șanț după ce capetele fuseseră separate de restul corpului. De asemenea, lipsesc și mandibulele, ceea ce sugerează că întreaga zonă a capului avea o semnificație specială pentru această comunitate.
Fenomenul nu este complet unic în Europa neolitică. În diferite situri arheologice au fost descoperite dovezi ale unor practici care implicau craniile umane, însă cazul de la Vráble se remarcă prin amploarea sa și prin numărul mare de indivizi implicați.
Unde au dispărut craniile și ce ascunde comunitatea de acum 7.000 de ani
Cea mai mare enigmă rămâne lipsa totală a craniilor. Deși au fost recuperate zeci de corpuri, arheologii nu au găsit până acum niciunul dintre capetele care ar fi trebuit să le aparțină.
Această absență complică interpretarea descoperirii. În alte regiuni ale lumii neolitice, inclusiv în Orientul Apropiat, comunitățile păstrau craniile strămoșilor și le transformau în obiecte cu rol ceremonial sau religios. Uneori acestea erau modelate cu ipsos și expuse în cadrul comunității.
La Vráble nu există însă dovezi clare care să indice ce s-a întâmplat cu aceste cranii. Cercetătorii iau în calcul mai multe scenarii, de la ritualuri dedicate strămoșilor până la practici menite să marcheze apartenența la o anumită comunitate.
Un alt detaliu interesant este faptul că doar unul dintre cele trei cartiere ale așezării era protejat de un sistem de șanțuri. Acest lucru i-a determinat pe unii specialiști să se întrebe dacă nu existau tensiuni sociale între grupurile care locuiau în aceeași zonă.
Deocamdată, răspunsurile lipsesc. Săpăturile continuă, iar cercetătorii speră că extinderea investigațiilor va aduce noi indicii despre una dintre cele mai neobișnuite descoperiri funerare din Europa preistorică. Până atunci, șanțul plin cu schelete fără cap din Slovacia rămâne unul dintre cele mai intrigante mistere ale epocii neolitice.