Descoperire misterioasă: peste 70 de schelete fără cap, vechi de 7.000 de ani, îi pun în dificultate pe arheologi

Până în prezent au fost descoperite cel puțin 77 de schelete decapitate, alături de mai multe perechi de indivizi îngropați împreună. În mod curios, un singur schelet a fost găsit cu craniul intact, acesta aparținând unui copil.

Analizele indică un ritual, nu o execuție în masă

La prima vedere, numărul mare de corpuri fără cap ar putea sugera un episod violent. Totuși, primele investigații realizate asupra oaselor spun o poveste diferită.

Cercetătorii au identificat urme de tăieturi fine pe vertebrele cervicale, ceea ce indică faptul că îndepărtarea craniilor a fost realizată cu grijă și precizie. Mai mult, poziția scheletelor sugerează că decapitarea nu s-a produs în momentul morții, ci ulterior, ca parte a unui proces funerar complex.

Specialiștii cred că locuitorii așezării au manipulat intenționat corpurile după deces și le-au depus în șanț după ce capetele fuseseră separate de restul corpului. De asemenea, lipsesc și mandibulele, ceea ce sugerează că întreaga zonă a capului avea o semnificație specială pentru această comunitate.

Fenomenul nu este complet unic în Europa neolitică. În diferite situri arheologice au fost descoperite dovezi ale unor practici care implicau craniile umane, însă cazul de la Vráble se remarcă prin amploarea sa și prin numărul mare de indivizi implicați.

Unde au dispărut craniile și ce ascunde comunitatea de acum 7.000 de ani

Cea mai mare enigmă rămâne lipsa totală a craniilor. Deși au fost recuperate zeci de corpuri, arheologii nu au găsit până acum niciunul dintre capetele care ar fi trebuit să le aparțină.

Această absență complică interpretarea descoperirii. În alte regiuni ale lumii neolitice, inclusiv în Orientul Apropiat, comunitățile păstrau craniile strămoșilor și le transformau în obiecte cu rol ceremonial sau religios. Uneori acestea erau modelate cu ipsos și expuse în cadrul comunității.