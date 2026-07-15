Alfred cel Mare s-ar afla sub o parcare. Descoperirea care repetă cazul Richard al III-lea

Cine a fost Alfred cel Mare

Alfred a condus regatul anglo-saxon Wessex între anii 871 și 899. A rămas cunoscut pentru luptele împotriva invadatorilor vikingi. A reorganizat armata, a consolidat orașele și a susținut educația și traducerea cărților în limba engleză veche.

El nu a fost rege al Angliei unite în sensul modern. Reformele și victoriile sale au pregătit însă terenul pentru unificarea realizată de urmașii săi. Winchester, centrul puterii sale, păstrează și astăzi o statuie monumentală dedicată regelui.

Alfred a murit în anul 899. A fost înmormântat inițial la Old Minster din Winchester. Fiul său, Edward cel Bătrân, i-a mutat ulterior rămășițele la New Minster. În 1110, mormintele familiei regale au fost transferate din nou, de această dată la Hyde Abbey.

Cum au dispărut rămășițele regelui

Hyde Abbey a fost desființată și demolată în timpul reformelor religioase din secolul al XVI-lea. Mormintele regale ar fi rămas în pământ, dar locul lor exact s-a pierdut treptat.

În 1788, pe terenul fostei abații a fost construită o închisoare și o casă de muncă. O relatare atribuită anticarului Henry Howard descrie descoperirea unor sicrie din piatră, căptușite cu plumb. Plumbul ar fi fost vândut, iar oasele ar fi fost împrăștiate și îngropate din nou în apropiere.

Graham Phillips susține că o hartă veche ar indica locul unde au ajuns rămășițele. Zona se află acum sub o parcare, la aproximativ 18 metri de o placă amplasată într-o grădină memorială.

Istoria arheologiei include numeroase morminte regale pierdute și redescoperite. În Egipt, identificarea mormântului faraonului Thutmose al II-lea a venit după mai bine de un secol de căutări moderne.