Alfred cel Mare s-ar afla sub o parcare. Descoperirea care repetă cazul Richard al III-lea
Rămășițele lui Alfred cel Mare s-ar putea afla sub o parcare din Winchester, susține cercetătorul britanic Graham Phillips. Acesta afirmă că a identificat locul după 13 ani de investigații, relatează The Independent. Teoria nu a fost însă verificată independent de arheologi sau de o instituție pentru protejarea patrimoniului.
Phillips vrea ca parcarea să fie scanată cu un radar care pătrunde în sol. Metoda nu necesită săpături și poate identifica structuri sau goluri aflate sub asfalt. Cercetătorul nu a primit, deocamdată, permisiunea necesară.
Cine a fost Alfred cel Mare
Alfred a condus regatul anglo-saxon Wessex între anii 871 și 899. A rămas cunoscut pentru luptele împotriva invadatorilor vikingi. A reorganizat armata, a consolidat orașele și a susținut educația și traducerea cărților în limba engleză veche.
El nu a fost rege al Angliei unite în sensul modern. Reformele și victoriile sale au pregătit însă terenul pentru unificarea realizată de urmașii săi. Winchester, centrul puterii sale, păstrează și astăzi o statuie monumentală dedicată regelui.
Alfred a murit în anul 899. A fost înmormântat inițial la Old Minster din Winchester. Fiul său, Edward cel Bătrân, i-a mutat ulterior rămășițele la New Minster. În 1110, mormintele familiei regale au fost transferate din nou, de această dată la Hyde Abbey.
Cum au dispărut rămășițele regelui
Hyde Abbey a fost desființată și demolată în timpul reformelor religioase din secolul al XVI-lea. Mormintele regale ar fi rămas în pământ, dar locul lor exact s-a pierdut treptat.
În 1788, pe terenul fostei abații a fost construită o închisoare și o casă de muncă. O relatare atribuită anticarului Henry Howard descrie descoperirea unor sicrie din piatră, căptușite cu plumb. Plumbul ar fi fost vândut, iar oasele ar fi fost împrăștiate și îngropate din nou în apropiere.
Graham Phillips susține că o hartă veche ar indica locul unde au ajuns rămășițele. Zona se află acum sub o parcare, la aproximativ 18 metri de o placă amplasată într-o grădină memorială.
Istoria arheologiei include numeroase morminte regale pierdute și redescoperite. În Egipt, identificarea mormântului faraonului Thutmose al II-lea a venit după mai bine de un secol de căutări moderne.
De ce teoria parcării nu este încă o descoperire
O hartă și o relatare veche nu pot demonstra că oasele îi aparțin lui Alfred. Cercetătorii trebuie mai întâi să confirme că sub parcare există un mormânt sau rămășițe umane. Abia după excavare ar putea începe datarea și analiza lor.
Universitatea din Winchester avertizează că identificarea locului de odihnă este foarte complicată. În 2013, arheologii au deschis un mormânt fără inscripție despre care se credea că ar conține oasele familiei regale. Au găsit rămășițele a cel puțin șase persoane, datate între anii 1100 și 1500. Acestea erau prea recente pentru a-i aparține lui Alfred.
Cercetătorii au găsit însă un fragment de pelvis provenit din zona altarului Hyde Abbey. Osul a aparținut unui bărbat și a fost datat între 895 și 1017. Ar putea proveni de la Alfred, de la fiul său Edward sau de la o altă rudă. Nu există suficiente probe pentru o identificare sigură.
Prudența este esențială în asemenea cazuri. Chiar și mormântul primului împărat al Chinei rămâne nedeschis, deoarece intervenția ar putea distruge informații și artefacte imposibil de recuperat.
Richard al III-lea a creat precedentul
Comparația cu Richard al III-lea explică interesul pentru noua teorie. În 2012, arheologii au găsit un schelet sub o parcare din Leicester. Locul fusese în Evul Mediu o mănăstire, unde sursele istorice indicau că regele fusese îngropat după Bătălia de la Bosworth.
Analizele anatomice, datarea și testele genetice au confirmat că rămășițele îi aparțineau lui Richard al III-lea. Descoperirea a demonstrat că transformarea unui sit istoric într-o parcare nu înseamnă neapărat distrugerea tuturor urmelor.
Totuși, succesul de la Leicester nu garantează repetarea poveștii la Winchester. În cazul lui Alfred, oasele ar fi fost mutate de mai multe ori și amestecate după distrugerea mormintelor.
O eventuală descoperire ar putea fi la fel de importantă precum identificarea mormântului primului rege al orașului mayaș Caracol. Până la scanarea parcării, povestea rămâne însă o ipoteză fascinantă, nu găsirea confirmată a regelui.