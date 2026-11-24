Jakub Pachocki propune limite comune pentru dezvoltatorii de inteligență artificială

Într-un material publicat pe blogul OpenAI, Jakub Pachocki susține că firmele care dezvoltă modele AI ar trebui să convină asupra unor praguri comune de performanță. Acestea ar funcționa ca limite temporare, pe care companiile să se angajeze să nu le depășească până când nu sunt îndeplinite anumite condiții concrete privind monitorizarea și înțelegerea comportamentului sistemelor, scrie Reuters.

Ideea nu presupune oprirea dezvoltării inteligenței artificiale, ci stabilirea unor etape de verificare înainte ca modelele să ajungă la un nivel superior de capabilități. Potrivit cercetătorului, industria ar trebui să definească atât primul prag de performanță, cât și condițiile care trebuie îndeplinite pentru ca acesta să poată fi depășit.

Pachocki propune ca aceste limite să fie stabilite pe baza mai multor indicatori, printre care și perplexitatea. În opinia sa, folosirea unor criterii comune ar permite companiilor să evalueze progresul într-un mod comparabil și să stabilească reguli care să nu depindă exclusiv de deciziile fiecărui dezvoltator.

Inițiativa are susținerea lui Sam Altman, care a comentat propunerea pe platforma X. Directorul general al OpenAI a descris eseul lui Pachocki drept „cel mai important lucru publicat de OpenAI de ceva vreme” și a afirmat că industria ar trebui să caute un acord privind limitele comune pentru dezvoltarea AI. Altman consideră că astfel de angajamente ar putea contribui la menținerea siguranței și controlului asupra sistemelor avansate.

Ce înseamnă perplexitatea și cum poate măsura inteligența unui model AI

Perplexitatea este un indicator folosit în evaluarea modelelor lingvistice. Acesta măsoară cât de bine poate un sistem să anticipeze următorul token, adică următoarea unitate de informație dintr-un text. Un token poate reprezenta un cuvânt întreg, o parte a unui cuvânt sau un semn de punctuație, în funcție de modul în care este împărțit textul de către model.

Cu cât perplexitatea este mai mică, cu atât modelul reușește să prezică mai bine următorul token, în raport cu datele pe care este evaluat. Indicatorul oferă astfel o modalitate de a măsura capacitatea unui sistem de a identifica tipare lingvistice și de a anticipa continuarea unui text.

Pachocki propune folosirea acestui indicator ca parte a unui sistem comun de evaluare a progresului în industrie. Perplexitatea nu ar fi însă singurul criteriu luat în calcul. Cercetătorul vorbește despre utilizarea mai multor măsurători, care ar putea contribui la stabilirea unor limite de performanță pentru modelele AI.