OpenAI propune reguli comune pentru dezvoltarea AI. Compania vrea să limiteze modelele tot mai puternice până când pot fi supravegheate în siguranță
OpenAI propune ca firmele care dezvoltă inteligență artificială să adopte limite comune pentru modelele tot mai performante, astfel încât progresul tehnologic să nu depășească posibilitatea de a controla și monitoriza aceste sisteme. Inițiativa îi aparține lui Jakub Pachocki, cercetătorul-șef al companiei, și are susținerea directorului general Sam Altman. Una dintre ideile centrale este folosirea unui indicator numit „perplexitate” pentru măsurarea progresului modelelor AI și stabilirea unor praguri pe care dezvoltatorii să se angajeze să nu le depășească înainte de îndeplinirea unor condiții de siguranță.
Propunerea apare într-un moment în care capacitățile inteligenței artificiale evoluează rapid, iar cercetătorii și companiile din domeniu încearcă să găsească metode prin care să reducă riscurile asociate sistemelor tot mai avansate. Pachocki avertizează că AI ar putea contribui chiar la accelerarea propriei dezvoltări începând din 2027, ceea ce ar putea crea un decalaj între viteza progresului și capacitatea oamenilor de a înțelege comportamentul modelelor.
Jakub Pachocki propune limite comune pentru dezvoltatorii de inteligență artificială
Într-un material publicat pe blogul OpenAI, Jakub Pachocki susține că firmele care dezvoltă modele AI ar trebui să convină asupra unor praguri comune de performanță. Acestea ar funcționa ca limite temporare, pe care companiile să se angajeze să nu le depășească până când nu sunt îndeplinite anumite condiții concrete privind monitorizarea și înțelegerea comportamentului sistemelor, scrie Reuters.
Ideea nu presupune oprirea dezvoltării inteligenței artificiale, ci stabilirea unor etape de verificare înainte ca modelele să ajungă la un nivel superior de capabilități. Potrivit cercetătorului, industria ar trebui să definească atât primul prag de performanță, cât și condițiile care trebuie îndeplinite pentru ca acesta să poată fi depășit.
Pachocki propune ca aceste limite să fie stabilite pe baza mai multor indicatori, printre care și perplexitatea. În opinia sa, folosirea unor criterii comune ar permite companiilor să evalueze progresul într-un mod comparabil și să stabilească reguli care să nu depindă exclusiv de deciziile fiecărui dezvoltator.
Inițiativa are susținerea lui Sam Altman, care a comentat propunerea pe platforma X. Directorul general al OpenAI a descris eseul lui Pachocki drept „cel mai important lucru publicat de OpenAI de ceva vreme” și a afirmat că industria ar trebui să caute un acord privind limitele comune pentru dezvoltarea AI. Altman consideră că astfel de angajamente ar putea contribui la menținerea siguranței și controlului asupra sistemelor avansate.
Ce înseamnă perplexitatea și cum poate măsura inteligența unui model AI
Perplexitatea este un indicator folosit în evaluarea modelelor lingvistice. Acesta măsoară cât de bine poate un sistem să anticipeze următorul token, adică următoarea unitate de informație dintr-un text. Un token poate reprezenta un cuvânt întreg, o parte a unui cuvânt sau un semn de punctuație, în funcție de modul în care este împărțit textul de către model.
Cu cât perplexitatea este mai mică, cu atât modelul reușește să prezică mai bine următorul token, în raport cu datele pe care este evaluat. Indicatorul oferă astfel o modalitate de a măsura capacitatea unui sistem de a identifica tipare lingvistice și de a anticipa continuarea unui text.
Pachocki propune folosirea acestui indicator ca parte a unui sistem comun de evaluare a progresului în industrie. Perplexitatea nu ar fi însă singurul criteriu luat în calcul. Cercetătorul vorbește despre utilizarea mai multor măsurători, care ar putea contribui la stabilirea unor limite de performanță pentru modelele AI.
Este important de precizat că perplexitatea nu măsoară singură toate formele de inteligență ale unui sistem. Un model care prezice foarte bine următorul token nu este automat capabil să raționeze corect în orice situație, să respecte instrucțiunile sau să se comporte în siguranță. De aceea, propunerea se referă la un indicator care ar putea face parte dintr-un cadru mai amplu de evaluare, nu la o măsură universală a inteligenței artificiale.
De ce OpenAI se teme că dezvoltarea AI ar putea avansa mai repede decât metodele de control
Unul dintre argumentele centrale ale lui Pachocki este că inteligența artificială ar putea accelera chiar procesul prin care sunt create și îmbunătățite modelele viitoare. Cercetătorul estimează că, începând din 2027, AI ar putea contribui la progrese fundamentale în metodele de antrenare a sistemelor, ceea ce ar permite dezvoltatorilor să avanseze într-un ritm mai rapid.
O asemenea evoluție ar putea crea o problemă dacă instrumentele de monitorizare și mecanismele de siguranță nu țin pasul cu noile capabilități. Cu alte cuvinte, companiile ar putea ajunge să construiască sisteme din ce în ce mai performante înainte de a avea suficiente metode prin care să le înțeleagă și să le supravegheze comportamentul.
Aceasta este una dintre preocupările discutate tot mai des în industria AI. Pe măsură ce modelele devin mai complexe, evaluarea lor nu se poate limita la verificarea răspunsurilor oferite în teste standard. Dezvoltatorii trebuie să înțeleagă și cum se comportă sistemele în situații neprevăzute, dacă pot respecta limitele stabilite și dacă există metode eficiente de identificare a unor comportamente nedorite.
Propunerea OpenAI urmărește să introducă un interval de siguranță între atingerea unui anumit nivel de performanță și trecerea la următorul. Înainte ca o limită convenită să fie depășită, companiile ar trebui să demonstreze că au atins anumite obiective privind monitorizarea și controlul modelelor.
Industria AI ar putea avea nevoie de reguli stabilite de comun acord
Un aspect important al propunerii este că aceste limite nu ar trebui stabilite separat de fiecare companie. Pachocki pledează pentru un standard la nivelul întregii industrii, care să definească pragurile de dezvoltare și condițiile necesare pentru depășirea lor.
O astfel de abordare ar presupune cooperarea între companiile care construiesc modele AI, într-un domeniu în care acestea concurează pentru produse mai performante și pentru o poziție mai bună pe piață. Fără un acord comun, o companie ar putea decide să continue dezvoltarea chiar dacă alte firme aleg să încetinească ritmul din motive de siguranță.