Ce înseamnă surveillance pricing și cum diferă de prețurile dinamice

Potrivit organizației nonprofit Electronic Privacy Information Center (EPIC), surveillance pricing este o practică de stabilire algoritmică a prețurilor prin care persoane sau grupuri de persoane pot primi oferte diferite pentru aceleași produse ori servicii. Obiectivul este identificarea celui mai mare preț pe care un client ar fi dispus să îl accepte, folosind date personale și informații despre piață, scrie Ars Technica.

Pentru a face acest lucru, companiile pot analiza istoricul căutărilor online, aplicațiile folosite, informațiile colectate de dispozitivele inteligente, locația, vârsta sau obiceiurile de cumpărare. Aceste date pot contribui la construirea unor profiluri individuale, pe baza cărora algoritmii estimează disponibilitatea fiecărui client de a cheltui bani.

Practica este diferită de prețurile dinamice, cunoscute și sub denumirea de dynamic pricing sau surge pricing. În acest al doilea caz, tarifele se modifică în funcție de condițiile pieței, precum cererea, oferta, stocurile disponibile sau prețurile concurenței. De exemplu, o cursă Uber poate costa mai mult atunci când foarte multe persoane solicită mașini în aceeași zonă.

În cazul prețurilor personalizate, diferența nu este determinată neapărat de cerere, ci de informațiile pe care compania le are despre cumpărător. Astfel, două persoane care caută același televizor pot primi oferte diferite, chiar dacă produsul este disponibil în aceleași condiții.

Un exemplu controversat a fost asociat cu aplicația Target. Compania a fost acuzată că folosea informații despre locația clienților pentru a afișa un preț cu 100 de dolari mai mare pentru un televizor atunci când aceștia făceau cumpărăturile din interiorul unui magazin Target. Reprezentanții retailerului au declarat atunci că erau dispuși să respecte prețurile mai mici prezentate de clienți, însă nu toți cumpărătorii știau că pot exista asemenea diferențe.

Un alt caz datează din 2012, când platforma de rezervări Orbitz a fost criticată pentru că afișa mai vizibil hotelurile mai scumpe persoanelor care foloseau computere cu macOS. Exemplele arată cum informațiile despre clienți pot influența ofertele comerciale, chiar dacă firmele contestă uneori încadrarea acestor practici în categoria surveillance pricing.

De ce companiile folosesc tot mai des prețurile personalizate

Prețurile personalizate nu sunt o invenție recentă, însă dezvoltarea comerțului online și a tehnologiilor de analiză a datelor le-a făcut mult mai ușor de aplicat. Una dintre companiile care au folosit această strategie a fost ZipRecruiter. În 2018, profitul său a crescut cu 84% prin utilizarea unui sistem de prețuri personalizate, în comparație cu varianta în care fiecare client plătea aceeași sumă, respectiv 99 de dolari.