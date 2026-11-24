Prețurile personalizate, noua metodă prin care companiile pot cere mai mulți bani pentru același produs. Cum ajung datele personale să influențeze cumpărăturile
Prețul unui televizor, al unui abonament software sau al unei curse cu mașina ar putea depinde nu doar de cerere și ofertă, ci și de informațiile pe care companiile le dețin despre fiecare client. O practică numită „surveillance pricing” permite stabilirea unor prețuri personalizate pe baza datelor personale, a istoricului de navigare, a locației și a comportamentului online. Astfel, două persoane pot vedea prețuri diferite pentru exact același produs sau serviciu, chiar dacă îl cumpără în același moment.
Spre deosebire de reducerile obișnuite sau de variațiile de preț determinate de cerere, această metodă încearcă să estimeze cât este dispus fiecare client să plătească. Pentru companii, poate deveni o modalitate eficientă de creștere a veniturilor. Pentru cumpărători, însă, ridică probleme legate de transparență, protecția datelor personale și posibilitatea de a găsi o ofertă corectă.
Ce înseamnă surveillance pricing și cum diferă de prețurile dinamice
Potrivit organizației nonprofit Electronic Privacy Information Center (EPIC), surveillance pricing este o practică de stabilire algoritmică a prețurilor prin care persoane sau grupuri de persoane pot primi oferte diferite pentru aceleași produse ori servicii. Obiectivul este identificarea celui mai mare preț pe care un client ar fi dispus să îl accepte, folosind date personale și informații despre piață, scrie Ars Technica.
Pentru a face acest lucru, companiile pot analiza istoricul căutărilor online, aplicațiile folosite, informațiile colectate de dispozitivele inteligente, locația, vârsta sau obiceiurile de cumpărare. Aceste date pot contribui la construirea unor profiluri individuale, pe baza cărora algoritmii estimează disponibilitatea fiecărui client de a cheltui bani.
Practica este diferită de prețurile dinamice, cunoscute și sub denumirea de dynamic pricing sau surge pricing. În acest al doilea caz, tarifele se modifică în funcție de condițiile pieței, precum cererea, oferta, stocurile disponibile sau prețurile concurenței. De exemplu, o cursă Uber poate costa mai mult atunci când foarte multe persoane solicită mașini în aceeași zonă.
În cazul prețurilor personalizate, diferența nu este determinată neapărat de cerere, ci de informațiile pe care compania le are despre cumpărător. Astfel, două persoane care caută același televizor pot primi oferte diferite, chiar dacă produsul este disponibil în aceleași condiții.
Un exemplu controversat a fost asociat cu aplicația Target. Compania a fost acuzată că folosea informații despre locația clienților pentru a afișa un preț cu 100 de dolari mai mare pentru un televizor atunci când aceștia făceau cumpărăturile din interiorul unui magazin Target. Reprezentanții retailerului au declarat atunci că erau dispuși să respecte prețurile mai mici prezentate de clienți, însă nu toți cumpărătorii știau că pot exista asemenea diferențe.
Un alt caz datează din 2012, când platforma de rezervări Orbitz a fost criticată pentru că afișa mai vizibil hotelurile mai scumpe persoanelor care foloseau computere cu macOS. Exemplele arată cum informațiile despre clienți pot influența ofertele comerciale, chiar dacă firmele contestă uneori încadrarea acestor practici în categoria surveillance pricing.
De ce companiile folosesc tot mai des prețurile personalizate
Prețurile personalizate nu sunt o invenție recentă, însă dezvoltarea comerțului online și a tehnologiilor de analiză a datelor le-a făcut mult mai ușor de aplicat. Una dintre companiile care au folosit această strategie a fost ZipRecruiter. În 2018, profitul său a crescut cu 84% prin utilizarea unui sistem de prețuri personalizate, în comparație cu varianta în care fiecare client plătea aceeași sumă, respectiv 99 de dolari.
Pe măsură ce algoritmii de machine learning au devenit mai performanți, companiile au căpătat posibilitatea de a analiza volume tot mai mari de informații și de a identifica tipare în comportamentul cumpărătorilor. Aceste tehnologii pot estima ce produse interesează o persoană, cât de des cumpără anumite categorii de bunuri și cât de probabil este să accepte un anumit preț.
În 2025, Comisia Federală pentru Comerț din Statele Unite (FTC) a transmis că cel puțin 250 de companii foloseau sisteme de surveillance pricing. Potrivit unei declarații făcute în același an de Lina M. Khan, care ocupa atunci funcția de președinte al instituției, comercianții pot utiliza informații personale pentru a stabili prețuri adaptate fiecărui client. Printre datele analizate se pot număra locația, caracteristicile demografice și chiar mișcările cursorului pe o pagină web.
Fenomenul este favorizat și de accesul companiilor la informațiile colectate de brokerii de date, firmele de publicitate, platformele de analiză și furnizorii de servicii financiare. Aceste organizații pot pune la dispoziție profiluri care includ obiceiuri de cumpărare, preferințe, stil de viață și informații despre situația economică a unei persoane.
Serviciile de livrare a mâncării, platformele de transport alternativ, companiile din domeniul închirierilor și magazinele online au acces la tot mai multe date despre clienți. Spre deosebire de magazinele fizice, unde posibilitățile de urmărire a comportamentului cumpărătorilor sunt mai limitate, comerțul electronic permite colectarea și analizarea unor informații detaliate despre fiecare interacțiune.
Un caz relevant a fost cel al platformei Instacart. În 2025, organizația Consumer Reports a identificat diferențe de preț pentru aceleași produse alimentare, în funcție de client. Potrivit estimărilor sale, variațiile observate puteau însemna o diferență de aproximativ 1.200 de dolari pe an pentru o gospodărie obișnuită de patru persoane. Instacart a renunțat ulterior la instrumentele de stabilire a prețurilor personalizate.
Cum pot fi dezavantajați cumpărătorii de prețurile stabilite pe baza datelor personale
Una dintre cele mai importante probleme este că persoanele care cumpără același produs nu mai au garanția că beneficiază de aceleași condiții comerciale. Dacă prețurile sunt stabilite în funcție de profilul fiecărui client, devine mult mai dificil să fie evaluată valoarea reală a unui produs și să fie identificată cea mai bună ofertă.
Un raport publicat în 2025 de American Economic Liberties Project, intitulat „Prohibiting Surveillance Prices and Wages”, atrage atenția asupra riscului ca algoritmii să perpetueze prejudecăți existente în societate. Sistemele automatizate pot utiliza date istorice care reflectă inegalități economice și sociale, transformându-le în criterii pentru stabilirea prețurilor.
Raportul menționează inclusiv exemple din industria transportului alternativ, unde persoanele care călătoresc spre cartiere predominant locuite de persoane non-albe ar fi putut primi tarife mai mari. O altă situație prezentată vizează serviciile de pregătire pentru examenele universitare, care au fost uneori cu peste 1.000 de dolari mai scumpe în coduri poștale cu populație asiatică numeroasă.
Un alt exemplu controversat este cel al aplicației de dating Tinder. Platforma a fost acuzată că solicita prețuri mai mari pentru abonamentele utilizatorilor mai în vârstă. Compania a negat că ar fi folosit informații sociale sau demografice pentru stabilirea tarifelor, dar a acceptat să plătească 60,5 milioane de dolari pentru soluționarea unui proces colectiv și a anunțat că a renunțat la diferențele de preț bazate pe vârstă.
Problema nu se limitează la banii cheltuiți în plus. Prețurile personalizate pot încuraja companiile și brokerii de date să colecteze informații tot mai detaliate despre viața oamenilor. Potrivit EPIC, profilurile comerciale pot include vârsta, situația economică, obiceiurile de cumpărare și stilul de viață, iar informațiile ajung uneori și la terți, inclusiv la instituții de aplicare a legii, pentru scopuri diferite de cele pentru care au fost colectate inițial.
Există propuneri pentru introducerea unor legi care să interzică această practică sau să stabilească limite clare privind folosirea ei. Pe de altă parte, criticii unei interdicții totale atrag atenția că prețurile personalizate pot funcționa și în avantajul cumpărătorilor, atunci când algoritmii le oferă tarife mai mici decât cele standard.
Cum pot evita cumpărătorii să plătească mai mult pentru același produs
În lipsa unor reguli clare, transparența ar putea reprezenta una dintre soluțiile prin care companiile să limiteze efectele negative ale prețurilor personalizate. Un model posibil ar fi afișarea unei notificări atunci când un magazin sau o platformă utilizează informații despre client pentru a modifica tariful. O abordare asemănătoare există deja în cazul serviciilor de transport alternativ, care anunță atunci când sunt aplicate tarife suplimentare din cauza cererii ridicate.
O altă variantă ar fi folosirea prețurilor dinamice în locul celor bazate pe supravegherea comportamentului individual. Companiile ar putea continua să adapteze tarifele la cerere, stocuri și condițiile pieței, fără să fie nevoite să estimeze cât este dispusă fiecare persoană să plătească în funcție de datele sale personale.
Până când asemenea măsuri vor deveni mai răspândite, cumpărătorii pot încerca să își stabilească propriile limite financiare înainte de a începe căutarea unui produs. De exemplu, înainte de achiziționarea unui televizor, este utilă stabilirea unui buget maxim și compararea ofertelor disponibile la mai mulți comercianți. Dacă prețurile depășesc suma considerată rezonabilă, achiziția poate fi amânată sau pot fi analizate alte variante.
Compararea ofertelor de pe mai multe platforme, verificarea prețurilor înainte de a intra într-un magazin și evitarea cumpărăturilor impulsive pot ajuta la identificarea unor diferențe care altfel ar trece neobservate. Niciuna dintre aceste metode nu garantează evitarea prețurilor personalizate, mai ales atunci când mecanismele folosite de companii nu sunt transparente.