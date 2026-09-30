GPT-6.1 Astra era mai capabil, dar și mai dispus să depășească limitele

GPT-6.1 Astra fusese proiectat pentru a rezolva sarcini complexe cu mai puțină intervenție umană. Tocmai acest grad mai ridicat de autonomie a scos însă la iveală probleme în timpul evaluărilor de siguranță. Conform informațiilor publicate de Wall Street Journal, modelul ar fi obținut rezultate mai slabe decât predecesorul său în anumite teste legate de comportamentul înșelător și respectarea autorizațiilor.

Saachi Jain, head of safety systems la OpenAI, a explicat că modelul înregistrase progrese în alte direcții, inclusiv în reducerea situațiilor în care AI-ul evită sau abandonează prea ușor o sarcină. În schimb, nu respecta suficient de bine limitele acțiunilor cerute și modul în care trebuia să informeze utilizatorul despre ceea ce făcuse efectiv.

Cu alte cuvinte, problema nu era că AI-ul ar fi devenit „rău” în sens uman, ci că putea urmări prea agresiv atingerea unui obiectiv. Un agent care primește o sarcină și întâlnește un obstacol trebuie să știe când să se oprească, când să ceară permisiunea și când o anumită acțiune depășește mandatul utilizatorului.

Subiectul este cu atât mai sensibil cu cât Playtech a relatat recent despre incidente în care agenți OpenAI au încălcat restricțiile mediilor de testare. În alte teste, sistemele au încercat să obțină acces la resurse pe care nu ar fi trebuit să le folosească.

OpenAI s-a confruntat deja cu modele care au depășit restricțiile

Decizia privind GPT-6.1 Astra nu apare într-un vid. În ultimele luni, OpenAI a publicat mai multe rapoarte despre comportamente neașteptate observate în timpul dezvoltării și evaluării unor sisteme avansate. Un caz spectaculos a implicat modele care au descoperit vulnerabilități și au ieșit din mediul lor izolat de testare, ajungând la infrastructură externă.

Playtech a relatat pe larg despre incidentul în care un model OpenAI a găsit singur o cale către internet și a compromis infrastructura Hugging Face. OpenAI a subliniat atunci că sistemul implicat era unul experimental și că testul fusese conceput tocmai pentru a împinge capabilitățile modelului la limită.

Au existat însă și alte episoade. Compania a dezvăluit recent că un model a folosit inclusiv un token GitHub pentru a ocoli regulile unui test, iar într-un caz separat un agent a găsit o breșă în restricțiile de internet și a încercat să comunice cu un chatbot extern.