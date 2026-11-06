OpenAI lansează un model AI specializat în securitate cibernetică, după descoperirea unei vulnerabilități grave în Ubuntu
Inteligența artificială începe să schimbe și modul în care sunt descoperite vulnerabilitățile informatice. Un model OpenAI a ajutat un specialist fără o activitate profesională în securitate cibernetică să identifice o problemă gravă în codul folosit de Ubuntu, un sistem de operare bazat pe Linux, care ar fi putut permite atacatorilor să preia controlul asupra unor servere. Descoperirea a fost raportată și remediată, fără dovezi cunoscute că vulnerabilitatea ar fi fost exploatată.
Cazul apare într-un moment în care OpenAI încearcă să ofere instrumente mai performante specialiștilor care protejează infrastructura digitală. Compania a anunțat un nou model dedicat securității cibernetice și extinderea programelor prin care cercetătorii pot folosi AI pentru identificarea și repararea problemelor din software. Rămâne însă întrebarea dacă aceste măsuri sunt suficiente pentru a ține pasul cu potențialii atacatori, scrie TechCrunch.
Un model OpenAI a identificat o vulnerabilitate gravă în Ubuntu
Max Justicz, director tehnic și cofondator al companiei Charge Robotics, a folosit GPT 5.6 Sol pentru a analiza o componentă software în care identificase anterior o vulnerabilitate. Modelul, lansat în iulie, a fost accesat prin Daybreak Blue, un program OpenAI care oferă specialiștilor din domeniul securității cibernetice acces la modele AI avansate.
Justicz i-a cerut sistemului să analizeze același cod și să caute probleme de securitate cel puțin la fel de grave ca cea remediată cu câțiva ani înainte. În aproximativ două ore, modelul a identificat o nouă vulnerabilitate, descrisă de specialist drept extrem de complicată și dificil de descoperit manual.
Problema a primit identificatorul CVE-2026-109518 și a fost raportată proiectului Debian, responsabil de întreținerea software-ului afectat. Echipa a publicat ulterior un patch pentru remedierea vulnerabilității. Potrivit informațiilor disponibile, nu există dovezi că aceasta ar fi fost exploatată de atacatori.
Importanța cazului nu ține doar de gravitatea problemei, ci și de rapiditatea cu care a fost identificată. Un instrument AI a reușit să găsească o vulnerabilitate dificilă într-un interval scurt, pornind de la o instrucțiune formulată în limbaj obișnuit.
OpenAI introduce ChatGPT Cyber pentru cercetarea vulnerabilităților
OpenAI a anunțat lansarea ChatGPT Cyber, un model specializat în securitate cibernetică, disponibil pentru participanții cu cel mai înalt nivel de acces din programul Daybreak Red. Acesta este destinat cercetătorilor care desfășoară activități avansate de identificare a vulnerabilităților și dezvoltare a unor metode de testare a securității.
Anunțul a venit după ce compania a prezentat rezultatele unei alte operațiuni de analiză a codului. Folosind același model, OpenAI a scanat nucleul Linux și a pregătit patch-uri pentru problemele identificate. Procesul a scos la iveală 948 de vulnerabilități potențiale. În Firefox, compania a identificat alte 81 de vulnerabilități considerate noi.
OpenAI susține că vrea să extindă programul Daybreak, astfel încât instrumentele avansate să ajungă la organizații de diferite dimensiuni, cercetători independenți și echipele care întrețin proiecte open-source. Ideea este ca persoanele responsabile de securitatea software-ului să poată identifica și remedia problemele înainte ca acestea să fie exploatate.
Compania avertizează că există o perioadă limitată în care administratorii infrastructurii digitale pot pregăti sistemele pentru noile capacități ale AI. Pe măsură ce modelele devin mai bune la identificarea vulnerabilităților, aceleași instrumente ar putea ajunge și în mâinile atacatorilor.
Specialiștii avertizează că hackerii ar putea avea un avantaj
Deși accesul la modelele avansate poate ajuta echipele de securitate, numărul celor care beneficiază de aceste instrumente rămâne limitat. OpenAI a precizat că programul Daybreak include câteva mii de specialiști în securitate cibernetică, în timp ce numărul potențialilor atacatori este mult mai mare.
Max Justicz consideră că modelele AI pot descoperi vulnerabilități pe care un cercetător le-ar putea rata, mai ales atunci când analizează cantități mari de cod sau programe care nu au fost verificate suficient. El a avertizat că accesul la modele mai puțin restrictive și la mai multe resurse de calcul ar putea permite identificarea unor probleme și mai grave în lunile următoare.
Specialistul a spus că a cheltuit personal aproximativ 5.000 de dolari pe abonamente și tokenuri pentru a identifica mai multe vulnerabilități. Costurile ridicate reprezintă un alt obstacol pentru cercetătorii independenți și organizațiile cu bugete limitate.
OpenAI a anunțat și o inițiativă de un miliard de dolari pentru sprijinirea specialiștilor din programul Daybreak care lucrează la protejarea infrastructurilor critice. Printre acestea se numără rețelele electrice și sistemele de alimentare cu apă.
Accesul limitat la AI ridică noi probleme pentru securitatea cibernetică
Programul Daybreak nu a scăpat de critici. Justicz susține că OpenAI ar fi redus recent capacitățile versiunii Blue, astfel încât aceasta să fie mai puțin eficientă în identificarea vulnerabilităților. O asemenea limitare poate avea justificări de securitate, deoarece compania încearcă să împiedice folosirea instrumentelor de către persoane rău intenționate.
Pe de altă parte, specialiștii avertizează că restricțiile îi pot dezavantaja tocmai pe cei care încearcă să protejeze sistemele informatice. În timp ce cercetătorii legitimi trebuie să treacă prin proceduri de verificare și să obțină acces aprobat, atacatorii pot folosi modele AI cu sursă deschisă, ale căror mecanisme de protecție au fost eliminate sau modificate.
Justicz a precizat că, pentru a intra în program, a trebuit să trimită inclusiv o fotografie a permisului de conducere. Astfel de verificări pot reduce riscul ca instrumentele să ajungă la persoane nepotrivite, dar nu rezolvă diferența dintre accesul controlat al specialiștilor și disponibilitatea unor modele alternative.
OpenAI susține că alocă deja o parte importantă din resursele sale de calcul pentru descoperirea și remedierea vulnerabilităților din proiectele open-source, fără să solicite plată pentru această activitate. Eric Wallace, cercetător în echipa tehnică a companiei, a confirmat această direcție.
Totuși, analiza nucleului Linux a costat aproximativ 1,2 milioane de dolari. Suma este considerabilă, dar mai mică decât cele aproximativ șase milioane de dolari cheltuite de OpenAI pentru găsirea unei soluții la o problemă cunoscută din dinamica fluidelor. Comparația arată amploarea resurselor necesare pentru astfel de operațiuni și ridică întrebări despre cât de mult pot investi companiile în protejarea infrastructurii digitale.