OpenAI lansează un model AI specializat în securitate cibernetică, după descoperirea unei vulnerabilități grave în Ubuntu

Un model OpenAI a identificat o vulnerabilitate gravă în Ubuntu

Max Justicz, director tehnic și cofondator al companiei Charge Robotics, a folosit GPT 5.6 Sol pentru a analiza o componentă software în care identificase anterior o vulnerabilitate. Modelul, lansat în iulie, a fost accesat prin Daybreak Blue, un program OpenAI care oferă specialiștilor din domeniul securității cibernetice acces la modele AI avansate.

Justicz i-a cerut sistemului să analizeze același cod și să caute probleme de securitate cel puțin la fel de grave ca cea remediată cu câțiva ani înainte. În aproximativ două ore, modelul a identificat o nouă vulnerabilitate, descrisă de specialist drept extrem de complicată și dificil de descoperit manual.

Problema a primit identificatorul CVE-2026-109518 și a fost raportată proiectului Debian, responsabil de întreținerea software-ului afectat. Echipa a publicat ulterior un patch pentru remedierea vulnerabilității. Potrivit informațiilor disponibile, nu există dovezi că aceasta ar fi fost exploatată de atacatori.

Importanța cazului nu ține doar de gravitatea problemei, ci și de rapiditatea cu care a fost identificată. Un instrument AI a reușit să găsească o vulnerabilitate dificilă într-un interval scurt, pornind de la o instrucțiune formulată în limbaj obișnuit.

OpenAI introduce ChatGPT Cyber pentru cercetarea vulnerabilităților

OpenAI a anunțat lansarea ChatGPT Cyber, un model specializat în securitate cibernetică, disponibil pentru participanții cu cel mai înalt nivel de acces din programul Daybreak Red. Acesta este destinat cercetătorilor care desfășoară activități avansate de identificare a vulnerabilităților și dezvoltare a unor metode de testare a securității.

Anunțul a venit după ce compania a prezentat rezultatele unei alte operațiuni de analiză a codului. Folosind același model, OpenAI a scanat nucleul Linux și a pregătit patch-uri pentru problemele identificate. Procesul a scos la iveală 948 de vulnerabilități potențiale. În Firefox, compania a identificat alte 81 de vulnerabilități considerate noi.

OpenAI susține că vrea să extindă programul Daybreak, astfel încât instrumentele avansate să ajungă la organizații de diferite dimensiuni, cercetători independenți și echipele care întrețin proiecte open-source. Ideea este ca persoanele responsabile de securitatea software-ului să poată identifica și remedia problemele înainte ca acestea să fie exploatate.