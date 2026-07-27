Ochelarii „perverșilor” îi explodează în față lui Zuckerberg: Meta încearcă să oprească hărțuirea filmată pe ascuns

Meta începe să șteargă clipurile cu hărțuire

Adam Mosseri, șeful Instagram, a anunțat noua poziție a companiei. Meta va elimina conținutul care profită de alte persoane. Sunt vizate clipurile cu farse agresive. Sunt incluse și filmările în care femeile sunt abordate fără să știe că apar într-un videoclip.

Mosseri a spus că platforma nu vrea filmări realizate pe ascuns. Mai ales când acestea sunt folosite pentru umilire. Meta a confirmat deja închiderea a două conturi. Fiecare avea peste un milion de urmăritori.

Unele conturi filmau femei pe stradă sau în săli de fitness. Altele vizau angajați din magazine și restaurante. Ochelarii le permiteau creatorilor să păstreze mâinile libere. Interacțiunea părea naturală. Persoana filmată nu știa însă că poate deveni subiectul unui clip viral.

Controversa a afectat deja imaginea produsului. Ochelarii Meta au ajuns să fie numiți online „ochelarii perverșilor”. Unii proprietari au început să îi lase acasă. Nu vor să fie priviți ca persoane care filmează străini pe ascuns.

Un LED mic trebuie să rezolve o problemă uriașă

Ochelarii au un LED alb în partea frontală. Acesta clipește când camera filmează. Meta susține că lumina nu poate fi dezactivată din setări. Problema este că semnalul poate fi ușor ratat. Mai ales afară sau în lumină puternică.

Unii utilizatori au încercat să acopere LED-ul. Au folosit bandă adezivă sau folie. Alții ar fi modificat fizic ochelarii. Meta a introdus o protecție nouă. Camera este blocată când sistemul detectează că lumina a fost acoperită sau distrusă.

Măsura fusese anunțată după apariția serviciilor care promiteau filmări mai discrete. Compania elimină și reclamele pentru astfel de modificări. Poate închide conturile celor care le promovează. Meta a explicat recent cum blochează camera ochelarilor Ray-Ban.