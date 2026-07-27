Ochelarii „perverșilor” îi explodează în față lui Zuckerberg: Meta încearcă să oprească hărțuirea filmată pe ascuns
Meta încearcă să limiteze folosirea abuzivă a ochelarilor săi inteligenți. Compania va elimina videoclipurile în care oamenii sunt filmați și hărțuiți fără să știe. Instagram a închis deja două conturi mari, potrivit Business Insider. Ambele publicau interacțiuni surprinse cu ochelari Meta.
Dispozitivele au devenit tot mai controversate. Ele au camere integrate. Arată însă aproape ca o pereche normală de ochelari. Străinii pot să nu observe că sunt filmați. Problema a fost exploatată de farsori și de așa-numiții experți în agățat.
Meta începe să șteargă clipurile cu hărțuire
Adam Mosseri, șeful Instagram, a anunțat noua poziție a companiei. Meta va elimina conținutul care profită de alte persoane. Sunt vizate clipurile cu farse agresive. Sunt incluse și filmările în care femeile sunt abordate fără să știe că apar într-un videoclip.
Mosseri a spus că platforma nu vrea filmări realizate pe ascuns. Mai ales când acestea sunt folosite pentru umilire. Meta a confirmat deja închiderea a două conturi. Fiecare avea peste un milion de urmăritori.
Unele conturi filmau femei pe stradă sau în săli de fitness. Altele vizau angajați din magazine și restaurante. Ochelarii le permiteau creatorilor să păstreze mâinile libere. Interacțiunea părea naturală. Persoana filmată nu știa însă că poate deveni subiectul unui clip viral.
Controversa a afectat deja imaginea produsului. Ochelarii Meta au ajuns să fie numiți online „ochelarii perverșilor”. Unii proprietari au început să îi lase acasă. Nu vor să fie priviți ca persoane care filmează străini pe ascuns.
Un LED mic trebuie să rezolve o problemă uriașă
Ochelarii au un LED alb în partea frontală. Acesta clipește când camera filmează. Meta susține că lumina nu poate fi dezactivată din setări. Problema este că semnalul poate fi ușor ratat. Mai ales afară sau în lumină puternică.
Unii utilizatori au încercat să acopere LED-ul. Au folosit bandă adezivă sau folie. Alții ar fi modificat fizic ochelarii. Meta a introdus o protecție nouă. Camera este blocată când sistemul detectează că lumina a fost acoperită sau distrusă.
Măsura fusese anunțată după apariția serviciilor care promiteau filmări mai discrete. Compania elimină și reclamele pentru astfel de modificări. Poate închide conturile celor care le promovează. Meta a explicat recent cum blochează camera ochelarilor Ray-Ban.
Un LED nu rezolvă însă problema consimțământului. Mulți oameni nu știu ce înseamnă lumina. Alții nici nu o observă. O persoană poate afla că a fost filmată abia după ce videoclipul apare pe Instagram, TikTok sau YouTube.
Meta intervine după ce scandalul a devenit imposibil de ignorat
Compania nu a explicat clar cum va aplica noua regulă. Nu se știe câte clipuri au fost șterse. Nu este clar nici unde se termină o interacțiune obișnuită și unde începe hărțuirea. Moderarea va depinde, probabil, de context și de reclamațiile utilizatorilor.
Meta le recomandă proprietarilor să oprească ochelarii în spații sensibile. Lista include cabinete medicale, vestiare, toalete, școli și lăcașuri de cult. Compania le cere și să respecte legea. Nu ar trebui să filmeze coduri PIN sau informații private.
Criticile nu se opresc la înregistrările video. O investigație recentă a indicat existența unor componente pentru recunoaștere facială în aplicația asociată. Meta a negat inițial că funcția ar fi pregătită. Ulterior, un director al companiei a discutat public despre tehnologie. Posibila transformare a produsului într-un instrument de identificare a străinilor a provocat noi acuzații de „spionaj”.
Meta încearcă acum să recâștige încrederea publicului. Interdicțiile reprezintă un început. Ele apar însă după ce fenomenul a devenit viral. Compania a vândut mai întâi camere care pot fi purtate discret. Acum descoperă că nu toți cumpărătorii le folosesc cu bun-simț.