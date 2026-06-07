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de Cristian Cojocaru
TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL

Ochelarii smart ai lui Zuckerberg ar ascunde o funcție de „spionaj”. O anchetă de presă ridică noi semne de întrebare despre Meta

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Ochelarii smart ai lui Zuckerberg ar ascunde o funcție de „spionaj”. O anchetă de presă ridică noi semne de întrebare despre Meta
O investigație susține că Meta a integrat cod pentru recunoaștere facială în aplicația folosită cu ochelarii smart Ray-Ban Meta și Oakley Meta. (Foto: X)

Ochelarii inteligenți ai Meta revin în centrul unei controverse serioase legate de confidențialitate. O investigație WIRED susține că Meta ar fi integrat discret cod pentru recunoaștere facială în aplicația Meta AI, folosită împreună cu ochelarii smart Ray-Ban Meta și Oakley Meta.

Funcția nu ar fi activă public, iar Meta susține că nu a lansat recunoaștere facială pentru utilizatori. Totuși, descoperirea este sensibilă pentru că vine din partea unei companii care, în 2021, anunța că renunță la sistemul de recunoaștere facială de pe Facebook și că va șterge datele biometrice asociate pentru peste 1 miliard de oameni, după ani de critici și procese legate de confidențialitate.

Ce a găsit investigația WIRED

Potrivit WIRED, tehnologia internă ar purta numele NameTag și ar fi fost introdusă în aplicația Meta AI prin mai multe actualizări. Aplicația este folosită pentru funcțiile principale ale ochelarilor smart Meta, inclusiv pentru modelele Ray-Ban și Oakley. Ancheta susține că sistemul ar putea detecta fețe prin camerele ochelarilor, le-ar putea transforma în semnături biometrice și ar putea anunța purtătorul când recunoaște o persoană.

Meta spune că această funcție nu este disponibilă utilizatorilor și că nu există o bază centralizată de fețe folosită pentru identificare. Compania susține, de asemenea, că orice eventuală funcție de recunoaștere facială ar fi tratată cu transparență. Problema este că simpla prezență a codului într-o aplicație descărcată de milioane de oameni ridică întrebări despre cât de aproape este Meta de a transforma ochelarii smart într-un instrument de identificare în timp real.

De ce este atât de sensibil subiectul

Ochelarii smart nu sunt un telefon pe care îl scoți din buzunar și îl îndrepți vizibil spre cineva. Sunt purtați pe față, pot filma discret și pot deveni, cel puțin teoretic, camere conectate permanent la AI. De aceea, recunoașterea facială pe astfel de dispozitive este mult mai controversată decât pe o aplicație foto obișnuită.

Pe Playtech am scris deja despre acuzațiile de confidențialitate legate de ochelarii Ray-Ban Meta, dar și despre faptul că autoritățile au cerut explicații privind accesul la videoclipuri private. Noua investigație duce discuția mai departe: nu mai vorbim doar despre filmări, ci despre posibilitatea ca fețele oamenilor din jur să fie identificate automat.

Meta mizează tot mai mult pe ochelarii cu AI

Pentru Mark Zuckerberg, ochelarii smart sunt una dintre marile mize ale viitorului. Meta îi prezintă ca pe următorul pas după telefon: un dispozitiv care poate vedea ce vezi, poate răspunde la întrebări, poate traduce, fotografia, filma și, în timp, ar putea deveni o interfață permanentă cu inteligența artificială.

Am explicat anterior și de ce ochelarii cu AI sunt pariul lui Zuckerberg pentru viitorul tehnologiei. Tocmai de aceea, scandalul recunoașterii faciale contează: dacă ochelarii devin următoarea platformă importantă după smartphone, regulile privind intimitatea trebuie clarificate înainte ca tehnologia să ajungă peste tot.

Meta nu este singura companie interesată de această direcție. Google, Snap, Apple și producători chinezi lucrează la propriile versiuni de ochelari inteligenți. Diferența este că Meta are deja un produs popular pe piață, iar o funcție de identificare facială integrată într-un astfel de dispozitiv ar putea schimba complet felul în care oamenii se simt în spațiul public.

Unde se termină utilitatea și unde începe supravegherea

Recunoașterea facială poate avea utilizări legitime: acces securizat, ajutor pentru persoane cu probleme de vedere, identificarea unor contacte apropiate sau protecție împotriva fraudelor. Dar pusă pe ochelari purtați zilnic, în spații publice, tehnologia devine mult mai greu de controlat.

Aici este marea întrebare pentru Meta: poate compania să convingă publicul că un astfel de sistem ar fi folosit responsabil, după ce trecutul său în zona datelor personale a fost deja intens criticat? Până atunci, ancheta WIRED arată că ochelarii smart nu mai sunt doar un gadget interesant, ci un test important pentru felul în care societatea acceptă sau respinge supravegherea biometrică purtabilă.

Ochelarii smart ai lui Zuckerberg ar ascunde o funcție de „spionaj”. O anchetă de presă ridică noi semne de întrebare despre Meta
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