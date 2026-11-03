Un magazin din Istanbul intervine în scandalul provocat de blana purtată de partenera lui Marcel Ciolacu. Detaliul neobișnuit al contului de Instagram

Un mesaj atribuit magazinului din Istanbul de unde ar fi fost cumpărată blana purtată de Sorina Docuz susține că piesa a fost realizată la comandă și vândută cu 500 de euro, suma indicată și de Marcel Ciolacu. Clipul în limba română a apărut pe o pagină de Instagram deschisă luni, 2 noiembrie, în contextul controversei privind ținuta purtată la botezul fiului lui Alfred Simonis, relatează Antena 3 CNN.

Mesaj în limba română despre prețul hainei

În înregistrarea publicată pe Instagram, o femeie prezentată drept proprietara magazinului din Istanbul se adresează direct publicului din România. Aceasta își începe intervenția cu formularea „Bună ziua, dragii mei români” și susține că articolul vestimentar provine din magazinul său.