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Un magazin din Istanbul intervine în scandalul provocat de blana purtată de partenera lui Marcel Ciolacu. Detaliul neobișnuit al contului de Instagram

Un magazin din Istanbul intervine în scandalul provocat de blana purtată de partenera lui Marcel Ciolacu. Detaliul neobișnuit al contului de Instagram
Blana Sorinei Docuz, prezentată într-un clip din Istanbul / Sursă foto: Captură video sursadevest.ro
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Un mesaj atribuit magazinului din Istanbul de unde ar fi fost cumpărată blana purtată de Sorina Docuz susține că piesa a fost realizată la comandă și vândută cu 500 de euro, suma indicată și de Marcel Ciolacu. Clipul în limba română a apărut pe o pagină de Instagram deschisă luni, 2 noiembrie, în contextul controversei privind ținuta purtată la botezul fiului lui Alfred Simonis, relatează Antena 3 CNN.

Cuprins
  1. Mesaj în limba română despre prețul hainei
  2. Contul de Instagram a fost deschis luni
  3. De la petrecerea din Timișoara la reacțiile publice

Mesaj în limba română despre prețul hainei

În înregistrarea publicată pe Instagram, o femeie prezentată drept proprietara magazinului din Istanbul se adresează direct publicului din România. Aceasta își începe intervenția cu formularea „Bună ziua, dragii mei români” și susține că articolul vestimentar provine din magazinul său.

Textul care însoțește clipul face referire explicită la apariția Sorinei Docuz la evenimentul din Timișoara. Mesajul prezintă versiunea magazinului privind realizarea și vânzarea produsului.

„În urma informațiilor apărute în presa din România despre ținuta purtată de Sorina Docuz la evenimentul din Timișoara, dorim să clarificăm câteva detalii. Produsul a fost realizat la comandă în magazinul nostru din Istanbul. Prețul real de vânzare în magazinul nostru: 500 €”, se arată în postare.

Valoarea comunicată în mesaj este aceeași cu cea indicată anterior de Marcel Ciolacu. Fostul premier a respins estimările de mii de euro apărute în spațiul public și a spus că piesa vestimentară a fost cumpărată din Istanbul.

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Contul de Instagram a fost deschis luni

Detaliul semnalat de Antena 3 CNN privește vechimea paginii pe care a fost distribuită înregistrarea. Contul de Instagram a fost deschis luni, 2 noiembrie, când discuțiile despre ținutele de la petrecere continuau în presă și pe rețelele sociale.

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Mesajul comercial a apărut astfel pe o pagină nouă, în contextul atenției generate în România de apariția Sorinei Docuz. Femeia din clip vorbește în română, iar textul postării o numește pe partenera fostului premier și menționează evenimentul de la Timișoara.

În precizările transmise pentru Digi24, Marcel Ciolacu a trimis o fotografie cu magazinul și cartea de vizită a producătorului. Pe aceasta era indicată o adresă din Marele Bazar din Istanbul.

Fostul lider PSD a mai spus că magazinul și-a făcut reclamă folosind imaginea lui și a Sorinei Docuz. Intervenția de pe Instagram a urmat explicațiilor sale despre locul achiziției și suma plătită.

De la petrecerea din Timișoara la reacțiile publice

Controversa a pornit după apariția imaginilor de la botezul organizat sâmbătă seara, la Timișoara, de Alfred Simonis. La eveniment au participat mai mulți lideri social-democrați, iar Marcel Ciolacu a venit însoțit de Sorina Docuz.

Aceasta a purtat o rochie lungă, gri, peste care avea o haină de blană. În spațiul public au circulat speculații privind materialul și prețul, pe care fostul premier le-a contestat ulterior.

Discuțiile nu s-au limitat la ținuta Sorinei Docuz. Sorin Grindeanu a răspuns, la rândul său, unor informații despre ceasul și pantofii purtați la același eveniment.

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În declarațiile acordate Antena 3, Marcel Ciolacu a vorbit și despre relația cu Sorina Docuz și despre planurile de căsătorie.

„Rămânem în probe, după modelul prezidențial”, a afirmat fostul premier.

Acesta a transmis că nu se mai gândește pentru moment la organizarea nunții.

„Suntem foarte bine amândoi așa cum suntem acum, asumat împreună”, a spus Marcel Ciolacu.

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