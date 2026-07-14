Ochelarii Meta ajung să fie numiți „ochelarii perverșilor”: unii proprietari se tem să-i mai poarte în public
Ochelarii inteligenți Meta au devenit atât de controversați încât unii proprietari preferă să îi lase acasă. Potrivit Engadget, criticile legate de filmările realizate fără consimțământ au schimbat modul în care dispozitivele sunt percepute în spațiile publice.
Produsele au camere și microfoane integrate, dar seamănă cu niște ochelari obișnuiți. Tocmai discreția care i-a ajutat să devină populari este acum principala sursă de neîncredere. Pe internet, aceștia sunt numiți tot mai des „pervert glasses”, adică „ochelarii perverșilor”.
Filmările fără acord au afectat imaginea produsului
O parte dintre controverse a fost provocată de influenceri care au folosit ochelarii pentru a filma femei fără acordul lor. Înregistrările surprindeau conversații, tentative de flirt sau momente stânjenitoare. Ulterior, clipurile erau publicate online pentru vizualizări.
Victimele puteau să nu observe că sunt filmate. Ochelarii au un indicator luminos, dar acesta este mic și poate fi greu de văzut. În plus, o persoană aflată la câțiva metri nu poate ști cu certitudine dacă dispozitivul înregistrează.
Au fost raportate și situații mai grave. Unii utilizatori ar fi încercat să obțină bani de la persoanele înregistrate pe ascuns. Aceste incidente se adaugă problemelor discutate într-un recent scandal privind accesul la videoclipurile private realizate cu ochelarii Meta.
Proprietarii se tem să nu fie considerați dubioși
Danielle, o creatoare de conținut din domeniul călătoriilor, a declarat că nu se mai simte confortabil să poarte ochelarii în public. Ea spune că nu ar avea încredere într-o persoană care poartă un dispozitiv similar. Din acest motiv, nu se așteaptă ca ceilalți să se simtă în siguranță în preajma ei.
Ochelarii au ajuns să fie pentru ea un obiect scump și aproape inutil. Produsul funcționează, dar reputația creată în jurul său îi limitează utilizarea. O persoană care filmează responsabil poate fi privită cu aceeași suspiciune ca una care încalcă intimitatea celor din jur.
Producătorul video Will Kujawa a avut o experiență asemănătoare. După ce a scris online că se gândește să cumpere o pereche, a primit numeroase comentarii negative. Mulți utilizatori i-au transmis că purtarea ochelarilor îl poate face să pară un prădător sau o persoană dubioasă.
Tehnologia de recunoaștere facială crește temerile
Dispozitivele Meta nu sunt criticate doar pentru camere. Compania a explorat și tehnologii prin care ochelarii ar putea identifica persoane. O asemenea funcție ar transforma orice întâlnire într-o posibilă căutare biometrică.
O investigație a indicat că aplicația utilizată împreună cu ochelarii ar conține elemente pregătite pentru recunoaștere facială. Playtech a explicat anterior de ce ochelarii inteligenți ai lui Mark Zuckerberg ar putea ascunde o funcție de „spionaj”.
Meta a insistat că ia în considerare confidențialitatea utilizatorilor. Compania recomandă purtătorilor să respecte limitele personale și să nu înregistreze în spații sensibile. Problema este că aceste reguli depind de comportamentul fiecărui proprietar.
O persoană filmată nu poate controla ce se întâmplă cu imaginea sa. Nu știe dacă videoclipul rămâne pe dispozitiv, ajunge pe rețelele sociale sau este analizat de un serviciu AI. În cazul ochelarilor, consimțământul devine mult mai greu de obținut și verificat.
Meta crede în continuare că ochelarii vor înlocui telefonul
În ciuda criticilor, ochelarii inteligenți Meta sunt mai populari decât produse mai vechi precum Google Glass. Compania continuă să investească în această categorie. Mark Zuckerberg consideră că asemenea dispozitive ar putea înlocui, în timp, o parte dintre funcțiile smartphone-ului.
Ochelarii pot realiza fotografii, filma, reda muzică și răspunde la întrebări prin intermediul unui asistent AI. Utilizatorul nu mai trebuie să scoată telefonul din buzunar. Camera vede direct ceea ce se află în fața sa.
Succesul Meta a atras și alți producători. Google și Samsung pregătesc ochelari inteligenți cu Gemini, semn că industria se așteaptă la o creștere a pieței.
Problema nu mai este doar dacă tehnologia funcționează. Companiile trebuie să demonstreze că poate fi folosită fără să transforme fiecare spațiu public într-un platou de filmare. Altfel, ochelarii inteligenți riscă să fie respinși chiar de oamenii care i-au cumpărat.