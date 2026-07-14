Ochelarii Meta ajung să fie numiți „ochelarii perverșilor”: unii proprietari se tem să-i mai poarte în public

Filmările fără acord au afectat imaginea produsului

O parte dintre controverse a fost provocată de influenceri care au folosit ochelarii pentru a filma femei fără acordul lor. Înregistrările surprindeau conversații, tentative de flirt sau momente stânjenitoare. Ulterior, clipurile erau publicate online pentru vizualizări.

Victimele puteau să nu observe că sunt filmate. Ochelarii au un indicator luminos, dar acesta este mic și poate fi greu de văzut. În plus, o persoană aflată la câțiva metri nu poate ști cu certitudine dacă dispozitivul înregistrează.

Au fost raportate și situații mai grave. Unii utilizatori ar fi încercat să obțină bani de la persoanele înregistrate pe ascuns. Aceste incidente se adaugă problemelor discutate într-un recent scandal privind accesul la videoclipurile private realizate cu ochelarii Meta.

Proprietarii se tem să nu fie considerați dubioși

Danielle, o creatoare de conținut din domeniul călătoriilor, a declarat că nu se mai simte confortabil să poarte ochelarii în public. Ea spune că nu ar avea încredere într-o persoană care poartă un dispozitiv similar. Din acest motiv, nu se așteaptă ca ceilalți să se simtă în siguranță în preajma ei.

Ochelarii au ajuns să fie pentru ea un obiect scump și aproape inutil. Produsul funcționează, dar reputația creată în jurul său îi limitează utilizarea. O persoană care filmează responsabil poate fi privită cu aceeași suspiciune ca una care încalcă intimitatea celor din jur.

Producătorul video Will Kujawa a avut o experiență asemănătoare. După ce a scris online că se gândește să cumpere o pereche, a primit numeroase comentarii negative. Mulți utilizatori i-au transmis că purtarea ochelarilor îl poate face să pară un prădător sau o persoană dubioasă.

Tehnologia de recunoaștere facială crește temerile

Dispozitivele Meta nu sunt criticate doar pentru camere. Compania a explorat și tehnologii prin care ochelarii ar putea identifica persoane. O asemenea funcție ar transforma orice întâlnire într-o posibilă căutare biometrică.