Instagram se transformă în YouTube: videoclipuri de 90 de minute, seriale și conținut pentru televizor. Adio, limita clipurilor scurte?

Noua funcție se numește „Features” și a fost prezentată luni, 26 octombrie 2026, de Adam Mosseri, directorul Instagram, și Tessa Lyons, vicepreședinta responsabilă de produse, într-un videoclip publicat pe platformă. Potrivit The Hollywood Reporter, testele au început deja în Brazilia, iar funcționalitatea este extinsă către un grup selectat de creatori din Statele Unite. Deocamdată, nu există o dată oficială pentru disponibilitatea sa în România.

Instagram renunță la obsesia pentru videoclipurile scurte

Schimbarea este surprinzătoare mai ales pentru că Adam Mosseri s-a opus multă vreme introducerii videoclipurilor lungi pe Instagram. Directorul considera că materialele scurte încurajează interacțiunea dintre utilizatori, distribuirea conținutului și conversațiile private, în timp ce videoclipurile de lungă durată riscă să transforme aplicația într-o platformă de consum pasiv.

Acum, strategia se schimbă. Instagram susține că utilizatorii nu mai consumă conținut video exclusiv individual, pe telefon. Mulți trimit Reels prietenilor, urmăresc împreună videoclipuri și folosesc inclusiv televizoarele pentru a viziona materiale publicate de creatorii preferați. În acest context, limitarea la clipuri scurte nu mai răspunde tuturor nevoilor publicului.

Noua funcție Features va permite încărcarea unor videoclipuri orizontale de până la o oră și jumătate. Formatul este potrivit în special pentru podcasturi video, interviuri, documentare, spectacole de stand-up și alte producții care au nevoie de mai mult timp pentru a dezvolta o poveste.

Instagram nu intenționează însă să renunțe la Reels. Dimpotrivă, compania vrea ca videoclipurile scurte și cele lungi să funcționeze împreună.

Cum vor funcționa videoclipurile de 90 de minute

Una dintre cele mai interesante noutăți este posibilitatea de a conecta un Reel la un videoclip complet. De exemplu, un creator va putea publica un fragment de 30 de secunde dintr-un podcast, iar utilizatorii interesați vor putea accesa direct episodul integral, fără să părăsească Instagram.

Platforma testează și o funcție numită „Clips as Reels”, prin care creatorii vor putea transforma fragmente din videoclipurile lungi în materiale scurte, folosite pentru promovare. Astfel, Reels devine o metodă de descoperire a conținutului, în timp ce Features oferă experiența completă.

Videoclipurile lungi vor putea fi recomandate în secțiunea Explore și în alte zone ale aplicației. În paralel, Instagram dezvoltă și „Series”, o opțiune care permite gruparea mai multor Reels într-o ordine prestabilită, astfel încât utilizatorii să poată urmări mai ușor povești împărțite în episoade.

Această direcție completează investițiile recente în instrumente pentru creatori, precum First Draft, funcția care poate monta automat videoclipuri Reels. Meta încearcă astfel să ofere într-o singură aplicație atât instrumentele de producție, cât și spațiul necesar publicării unor materiale mai complexe.

Instagram vrea să cucerească și televizoarele

Un alt motiv important pentru introducerea videoclipurilor lungi este extinderea Instagram pe televizoarele inteligente. Meta dezvoltă deja Instagram for TV, o aplicație prin care utilizatorii pot urmări conținutul platformei pe ecrane mari, într-un mod asemănător cu YouTube.

Așa cum Playtech a explicat anterior, Instagram vrea să concureze cu YouTube și Netflix inclusiv în sufrageria utilizatorilor. Problema este că videoclipurile verticale de câteva secunde nu reprezintă neapărat formatul ideal pentru un televizor. Materialele orizontale, mai lungi și realizate special pentru vizionare continuă, sunt mult mai potrivite.

Features ar putea rezolva tocmai această problemă. Utilizatorii vor putea descoperi un videoclip pe telefon și îl vor putea salva pentru a-l urmări ulterior pe televizor. Instagram încearcă astfel să transforme experiența de vizionare într-una care poate continua de pe un dispozitiv pe altul.

De altfel, compania a început deja să extindă Instagram pe televizoarele Samsung, după lansarea inițială pe Amazon Fire TV și extinderea către alte platforme.

Poate Instagram să devină un rival real pentru YouTube?

Deși noua funcție reprezintă o schimbare majoră, Instagram mai are de rezolvat o problemă importantă: monetizarea. YouTube oferă creatorilor eligibili posibilitatea de a câștiga bani direct din veniturile publicitare generate de videoclipurile lor, în timp ce pe Instagram veniturile provin în mare parte din colaborări cu branduri, abonamente și alte mecanisme.

Meta nu a anunțat încă un program de împărțire a veniturilor publicitare pentru Features, comparabil cu cel oferit de YouTube. Compania analizează însă noi posibilități prin care creatorii să poată obține venituri din conținutul de lungă durată.

Pentru moment, videoclipurile de 90 de minute sunt disponibile doar într-un program limitat de testare. Adam Mosseri a precizat că extinderea va fi graduală, în funcție de reacțiile creatorilor și utilizatorilor.

Dacă experimentul va avea succes, Instagram ar putea deveni o platformă foarte diferită de cea cu care ne-am obișnuit. În locul unei aplicații dominate de fotografii și clipuri rapide, am putea avea un serviciu care combină rețelele sociale, podcasturile, serialele online și divertismentul pentru televizor.

Iar pentru YouTube, apariția unui rival cu miliarde de utilizatori și o comunitate uriașă de creatori ar putea însemna începutul unei competiții mult mai serioase pentru timpul petrecut în fața ecranelor.